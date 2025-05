TORONTO, le 20 mai 2025 /CNW/ - Les employeurs canadiens sont à nouveau invités à présenter une demande de financement dans le cadre du programme de stages pratiques pour étudiants de Magnet (PSPÉ) pour la période de l'été 2025. Depuis 2019, Magnet fait partie du réseau d'organisations responsables de la mise en œuvre du PSPÉ, qui offre aux employeurs admissibles des subventions salariales en échange de stages de qualité pour les étudiants. Les subventions couvrent :

Jusqu'à 50 % du coût salarial du stage (à hauteur de 5 000 $ maximum par stage)

Jusqu'à 70 % (à hauteur de 7 000 $ maximum par stage) pour les étudiants de première année et les groupes sous-représentés, tels que les femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), les étudiants autochtones, les personnes en situation de handicap, et les nouveaux arrivants.

Magnet accepte désormais les demandes de stages pour l'été 2025. Les employeurs peuvent faire une demande de financement pour chaque étudiant de niveau postsecondaire qu'ils embauchent, et dont la date de début de stage se situe entre le 1er mai et le 31 août 2025.

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité, et pour entamer le processus de demande, consultez le site web SWPProgram.ca.

PSPÉ : Renforcement de la main-d'œuvre canadienne, un stage à la fois

Depuis son lancement en 2017, le PSPÉ a apporté son soutien à plus de 249 000 possibilités de travail pour des étudiants dans tous les domaines d'études, y compris les services de santé, les transports, la fabrication de pointe, la biotechnologie, et plus encore. Le programme a fait ses preuves en matière de constitution de réserves de talents prêts pour l'avenir, d'amélioration de la productivité, et de renforcement des économies locales.

Selon les enquêtes menées auprès des employeurs participants, les avantages du PSPÉ sont incontestables :

Les employeurs sont 86 % à déclarer avoir connu une excellente expérience

Pour 48 % des employeurs, les étudiants ont été embauchés à long terme à la fin de leur stage.

Chaque personne embauchée dans le cadre du PSPÉ a apporté une valeur ajoutée de 400 $ par mois à son employeur.

À une époque où il est plus important que jamais de développer les compétences dans les secteurs clés du Canada, et d'étoffer les réserves de talents pour les petites entreprises, le PSPÉ donne un sérieux coup de pouce aux étudiants et aux employeurs, en particulier aux petites et moyennes entreprises.

Faites votre demande dès aujourd'hui, et investissez dans la future main-d'œuvre du Canada

Magnet est fier d'être l'un des partenaires nationaux du PSPÉ, et s'engage à aider les employeurs à trouver des étudiants talentueux pour répondre à leurs besoins.

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, consultez le site web SWPProgram.ca, ou contactez-nous par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

À propos du Programme de stages pratiques pour étudiants (PSPÉ)

Le Programme de stages pratiques pour étudiants (PSPÉ) offre des subventions salariales aux employeurs du Canada dans le but de créer des opportunités d'apprentissage intégré au travail pour les étudiants de l'enseignement postsecondaire. Le programme est dispensé par Emploi et Développement social Canada (EDSC).

À propos de Magnet

Situé à Toronto Metropolitan University, Magnet est un centre d'innovation axé sur l'avenir du travail.

En tant que centre d'innovation, notre mission est de transformer l'avenir du travail par une collaboration stratégique, et le développement de solutions numériques. Nous faisons appel à un vaste réseau de partenaires, et exploitons des technologies de pointe pour répondre aux nouveaux défis liés à la main-d'œuvre, favorisant ainsi une conjoncture économique dynamique et plus inclusive dans tout le Canada.

Le PSPÉ de Magnet est financé par le Programme de stages pratiques pour étudiants du gouvernement du Canada.

SOURCE Magnet