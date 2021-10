Simulation d'écosystèmes, science sublimée et poésie florale Pour sa deuxième exposition, OASIS immersion s'est parée d'une programmation ambitieuse, invitant des artistes d'ici et d'ailleurs dont le travail innovant en création générative repousse les limites du langage de l'immersion et nous fait découvrir des univers visuels et sonores fascinants.

« RECHARGER/Unwind c'est d'abord et avant tout un voyage sensoriel qui fait du bien. La programmation comprend des œuvres originales et d'autres adaptées à la condition optimale qu'offre le lieu pour la diffusion d'expériences hautement immersives. Nous sommes extrêmement fiers de faire découvrir la vision créative de ces artistes, dont les œuvres nous touchent et nous habitent longtemps » explique Denys Lavigne, président, directeur de la création et co-fondateur d'OASIS immersion.

Simulation d'écosystèmes, science sublimée, poésie florale, fusion entre technologie et matière organique, fractales acidulées, hommage au mouvement émotionnel des marées… c'est tout un univers sensoriel stimulant pour l'imagination et chargé de positivité qui prend naissance dès aujourd'hui, avec au programme dix œuvres énergisantes :

Core par Adrien M & Claire B (France)

Floralia par Sabrina Ratté (Canada)

Migration par Ruban Mauve (Canada)

Journey par Nohlab (Turquie)

Frozen Music par Cadie Desbiens-Desmeules / Michael Gary Dean (Canada)

Horizon par Alex Le Guillou (France)

Flow par Maotik (France)

The Quiet Pond par Odaibe (Pologne)

Recursive Reflections par Julius Horsthuis (Pays-Bas)

New Land par Alex Le Guillou (France)

« Ces dix œuvres ont été choisies pour répondent, par leur contenu, à l'étape dans laquelle se trouve le « voyageur » au sein du parcours » confie Johnny Ranger, co-directeur de la création.

Comme un instant suspendu

« À l'aube du retour à une normalité qui a été perturbée depuis plus d'un an et dans un contexte générateur d'incertitudes et de stress, la programmation a été pensée pour être vécue comme un instant suspendu qui parle aux sens et qui fait du bien. » explique Nicolas Lassonde, PVP opérations, conseiller exécutif au contenu et cofondateur d'OASIS immersion.

Le parcours en lui-même est en symbiose avec cette volonté d'allier le médium immersif et le mieux-être social. Des éléments de scénographie ont été ajoutés pour enrichir l'expérience-visiteur.

Le parcours RECHARGER/Unwind s'articule autour de trois piliers conceptuels :

RELAXATION : la première galerie immersive plongera le visiteur dans un contenu sensoriel axé sur la détente et le lâcher prise.

: la première galerie immersive plongera le visiteur dans un contenu sensoriel axé sur la détente et le lâcher prise. ÉNERGISATION : l'expérience de cette galerie a pour fins la stimulation avec une programmation visuelle et sonore vitaminée!

: l'expérience de cette galerie a pour fins la stimulation avec une programmation visuelle et sonore vitaminée! RECONNEXION : le plus grand espace de l'expérience OASIS immersion, cette galerie se concentre sur le but ultime recherché auprès de l'assistance, qui une fois pleinement plongée dans la détente et la déconnexion au monde extérieur, se voit offrir un contenu inspirant la reconnexion avec soi, la nature et la vie sociale.

Après une pause au café-lounge OASIS ou à la boutique de l'exposition, les visiteurs termineront leur parcours dans le Couloir de décompression pour une dernière expérience audio, lumineuse et olfactive, toujours dans le thème de l'exposition en cours.

Cette nouvelle production imaginée par l'équipe d'OASIS immersion a été rendue possible grâce à la précieuse contribution de Julie Castonguay, Ruby-Maude Rioux, Darius Rabby, Jean-Pascal Dumoulin-Comeau, Stéphane Bastien, Christine Ng, William Teissier, Guylaine Dempsey et Mélanie Gomes-Martel. L'équipe du projet RECHARGER/Unwind inclut également Louis-Philippe St-Arnault, à titre de commissaire-invité et consultant en scénographie, et les collaborateurs suivants : Alicia Hush, Alexandre Michael, Charlie Leroy, Dexter Crowe, Joseph Fiola, Rafaelle Mackay, Ramya Memmi, Yanneek, Marelle Communications, studio Caserne, Numérart, iLLogika, 20K, AGO Communications et Exo-C.

Des retombées sur le mieux-être

En complément à l'expo, OASIS immersion, La Piscine et RE-AK s'allient pour étudier l'impact de l'immersion sur le stress et l'anxiété dans un contexte de retour au travail. Ce projet de recherche, qui se tiendra sur plusieurs mois et porte le nom de Vitamine Immersive, sera dévoilé lors de la 5e édition de HUB Montréal le 13 octobre prochain.

Mesures sanitaires et planification de l'expérience

OASIS immersion présente des expositions déambulatoires propulsées par 105 projecteurs au laser et 119 haut-parleurs avec système audio ambiophonique. L'expérience inclut trois galeries immersives avec projections 360 degrés - murs et planchers, deux expériences lumineuses, une boutique et un café-lounge.

De par sa superficie et la conception de l'exposition, l'espace OASIS immersion favorise la distanciation sociale et permet une visite sans contact, dans un espace très bien ventilé. Pour la sécurité des visiteurs et du personnel, OASIS immersion a mis en place des mesures sanitaires conformes aux directives gouvernementales et en ligne avec le Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires ( PROGRÈS ).

Afin de vivre l'expérience pleinement, la durée recommandée d'une visite est d'environ 75 minutes. Des départs avec places limitées seront disponibles toutes les 20 minutes. Le prix des billets varie de 19 $ à 25 $. Des certificats-cadeau sont disponibles dès maintenant sur le site www.oasis.im ou sur www.ticketpro.ca .

Le projet OASIS immersion et l'exposition RECHARGER/Unwind ont été rendus possible grâce à l'appui de partenaires stratégiques tels le Ministère du Tourisme du Québec, Investissement Québec, le Palais des congrès de Montréal, Tourisme Montréal.

