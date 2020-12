En plus d'être un nouveau lieu d'exposition, l'espace OASIS immersion est également disponible dès maintenant en location pour des conférences et événements virtuels ou hybrides, des tournages ou rencontres corporatives.

Une odyssée multimédia mettant en vedette David Saint-Jacques, Alexandra Stréliski et Émile Roy

Pour sa première exposition, OASIS immersion présentera Inspirations, une expérience tonique, énergisante et positive. Les visiteurs pourront s'immerger dans l'univers spatial de l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) David Saint-Jacques pour revivre les grands moments de sa mission et découvrir ce qui l'a animé tout au long de sa route vers l'espace. La pianiste Alexandra Stréliski tient également l'affiche dans deux expériences multimédias inspirées de sa musique et de son parcours, et appuyées par des pièces de l'excellent album Inscape. L'exposition mettra aussi de l'avant le YouTubeur Émile Roy qui offrira une perspective inspirante sur la résilience et l'action, avec comme trame de fond, les grands bouleversements que nous avons vécus en 2020.

Également au programme de cette première exposition :

une immersion dans l'atmosphère hygge, le bien-être façon danoise;

le bien-être façon danoise; une visite de huit nouvelles merveilles architecturales situées aux quatre coins du monde; et

un hommage ludique et poétique à la créativité québécoise.

« Avec OASIS immersion et Inspirations, nous avons voulu décloisonner tout le pouvoir d'une expérience immersive audio et vidéo en offrant une perspective positive sur notre monde, ici et maintenant, le tout présenté dans un espace accueillant et innovant. Considérant ce que nous avons tous vécu au cours des derniers mois, jamais nous n'aurions cru que cette vision allait devenir aussi significative et pertinente », explique Denys Lavigne, président, directeur de la création et co-fondateur d'OASIS immersion.

OASIS immersion est composée de six zones distinctes :

La salle d'anticipation : un espace de transition lumineux qui guidera les visiteurs du tumulte urbain vers la première galerie immersive.

: un espace de transition lumineux qui guidera les visiteurs du tumulte urbain vers la première galerie immersive. Le Portail : cette première galerie introduira les visiteurs au thème et sujets de l'exposition, avec quelques surprises ambiantes pour mieux se glisser dans l'atmosphère OASIS immersion .

: cette première galerie introduira les visiteurs au thème et sujets de l'exposition, avec quelques surprises ambiantes pour mieux se glisser dans l'atmosphère . Le Téléporteur : une galerie immersive qui transportera aux quatre coins du monde et au-delà !

: une galerie immersive qui transportera aux quatre coins du monde et au-delà ! Le Panorama : plus grand espace de l'expérience OASIS immersion, cette galerie raconte en mode immersif l'histoire derrière les gens, les idées, et les lieux de l'exposition en cours.

Après une pause au café-lounge OASIS ou à la boutique de l'exposition, les visiteurs termineront leur parcours dans le Couloir de décompression pour une dernière expérience audio, lumineuse et olfactive.

Un projet en symbiose avec la nouvelle vision du Palais des congrès de Montréal

Pour la première fois de son histoire, le Palais des congrès de Montréal sera le lieu de diffusion permanent d'une attraction montréalaise accessible au grand public. Cet attrait permettra également de compléter l'offre de service du Palais envers les organisateurs d'événement, tout en garantissant une expérience inoubliable aux congressistes en provenance des quatre coins du monde. OASIS immersion renouvellera ses expositions deux fois par année.

« Ouvert à l'année, notre souhait est de faire d'OASIS immersion une attraction incontournable pour Montréal et un espace de choix pour y tenir des événements ou activités d'affaires dans un environnement où la technologie est au service de la créativité. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans notre vision de développer le "Palais des congrès de l'avenir", en intégrant notamment le talent québécois et l'innovation pour nous démarquer à l'échelle nationale et internationale et pour que le Palais devienne un véritable lieu d'échanges et de découvertes pour tous les Montréalais et visiteurs de la ville », mentionne Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal.

Denys Lavigne ajoute : « Nous sommes particulièrement fiers que ce projet s'inscrive dans les efforts concertés de relance de Montréal, surtout en ces temps incertains. L'équipe de direction d'OASIS immersion endosse la nouvelle vision du Palais des congrès et travaillera en étroite collaboration avec les principaux acteurs de l'économie locale pour amener notre humble contribution au grand retour de Montréal. »

Se laisser transporter par le talent créatif et technique québécois

Fruit d'un travail de plus de 2 années, le projet a été développé par des entrepreneurs locaux, notamment Denys Lavigne, qui a mis sur pied plusieurs projets multimédias à l'échelle locale et internationale, Nicolas Lassonde, un avocat spécialiste en technologie et le Groupe Écorécréo, qui opère de nombreux sites touristiques à Montréal, notamment Voile en voiles dans le Vieux-Port. L'équipe d'OASIS immersion a également pu compter sur plusieurs collaborateurs tels l'agence Eltoro Studio, Département, Halo Création, Comme C'est Beau, Uberko, Manuel Chantre, Choses Sauvages, Sylvie Moreau, Dominic Champagne, Stefan Verna, Jesse Freeston, David-Étienne Durivage, Yoktown's, Annie Sama, Clara Furey, Joe Fiola, Yanneek, Léa Stréliski, Mark O Fearghail, Nils Fluck, Anita Bombita, Marelle Communications, Minimal, Mohammedraza Akrami, Coyote Audio, Baillat Studio, Thaila Kampo, Numérart, 20K, EXO-C, Atelier JD, et Parox.

« Au carrefour de la technologie, des arts et de la découverte, l'expérience OASIS immersion s'inscrit dans les nouvelles tendances expérientielles. Cette première exposition est en quelque sorte la première parution d'un magazine immersif nouveau genre, où les sujets du moment vous sont présentés sur les murs et planchers d'un espace immersif novateur. C'est aussi une plateforme de choix pour le talent créatif et technique québécois. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur un bassin aussi incroyable de concepteurs, designers, musiciens, artistes et technologues créatifs; et ces derniers font partie intégrante de la démarche de ce projet », précise Nicolas Lassonde, premier vice-président, stratégie d'affaires, et co-fondateur d'OASIS immersion.

Un avant-goût de l'exposition avec Inspirations le balado

En complément à l'exposition, une série balado a été produite et raconte le parcours exceptionnel des principales têtes d'affiche de l'exposition et d'influenceurs de notre société. L'astronaute de l'ASC David Saint-Jacques, la pianiste Alexandra Stréliski, le YouTuber Emile Roy, l'architecte Pierre Thibault, la femme d'affaires Fabienne Colas et les co-fondateurs d'OASIS immersion se sont tous confiés à l'animateur Grégory Charles. Ces épisodes balados sont disponibles sur le site www.oasis.im ainsi que sur les principales plateformes de baladodiffusion.

Mesures sanitaires et planification de l'expérience

De par sa superficie et la conception de l'exposition, l'espace OASIS immersion favorise la distanciation sociale et permet une visite sans contact, dans un espace très bien ventilé. Pour la sécurité des visiteurs et du personnel, OASIS immersion a mis en place des mesures sanitaires conformes aux directives gouvernementales et en ligne avec le Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires (PROGRÈS), tel que lancé par le Palais des congrès en juin dernier.

Afin de vivre l'expérience pleinement, la durée recommandée d'une visite est d'environ 75 minutes. Des départs avec places limitées seront disponibles toutes les 20 minutes. Le prix des billets varie de 19 $ à 25 $. Des billets-cadeaux sont disponibles dès maintenant en prévente sur le site www.oasis.im ou sur www.ticketpro.ca. Ils seront échangeables pour des billets de l'exposition lorsque celle-ci sera autorisée à ouvrir. Les détenteurs des billets de prévente seront les premiers à pouvoir sélectionner les dates et heures de leur choix.

Le projet OASIS immersion et l'exposition Inspirations ont été rendus possible grâce à l'appui de partenaires stratégiques tels le Ministère du Tourisme du Québec, Investissement Québec, le Palais des congrès de Montréal, Tourisme Montréal et l'Agence spatiale canadienne. Parmi les partenaires du projet on compte aussi les bureaux d'architectes BIG, FMZD, Freaks Architecture, Heatherwick Studio, MAD, Safdie Architects, Zaha Hadid Architects, CEBRA Architecture, Marina Tabassum Architects et Brooks + Scarpa, ainsi que la firme Bee'ah.

Cliquez sur ce lien pour des éléments visuels.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements: Entrevues et renseignements : Marilyne Levesque, Marelle communications, T. : 514-884-6351, [email protected]

Liens connexes

www.congresmtl.com