Les entreprises européennes pourront proposer Wero comme méthode de paiement en ligne grâce à leur intégration existante avec Nuvei

MONTRÉAL, le 16 mai 2025 /CNW/ - Nuvei, l'entreprise canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui son adhésion à l'European Payments Initiative (EPI), devenant ainsi l'un des premiers fournisseurs de services de paiement à permettre aux entreprises de commerce électronique d'accepter Wero, le portefeuille numérique novateur d'EPI, pour leurs paiements en ligne.

Wero facilite déjà les transferts instantanés de compte à compte à l'aide des protocoles de transfert de crédit instantané SEPA, ce qui permet aux utilisateurs d'envoyer de l'argent en 10 secondes au moyen de numéros de téléphone mobile, d'adresses courriel ou de codes QR. Créé pour unifier l'écosystème fragmenté des paiements en Europe et améliorer la souveraineté financière, Wero a déjà été adopté rapidement, attirant plus de 40 millions d'utilisateurs depuis son lancement initial en Allemagne, en France et en Belgique à la fin de 2024. L'expansion aux Pays-Bas et au Luxembourg devrait commencer sous peu, en plus des améliorations prévues, comme les solutions « achetez maintenant, payez plus tard » et les programme de fidélisation de la clientèle, ce qui augmentera davantage l'attrait de Wero pour les consommateurs européens.

Les clients commerçants de Nuvei auront un accès anticipé à cette solution de paiement européenne en pleine expansion grâce à leur intégration unique existante à la plateforme de paiement de base de Nuvei. Bien que les programmes pilotes commencent en mai 2025, la disponibilité générale pour les commerçants est prévue pour septembre 2025.

Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a ainsi commenté l'annonce : « L'Europe cherche activement une plus grande souveraineté en matière de paiement et des solutions axées sur le consommateur, et Wero répond directement à ces impératifs stratégiques. En intégrant Wero à notre plateforme dès le départ, nous permettons à nos partenaires commerçants de tirer parti des tendances émergentes en matière de paiement et d'offrir des expériences de paiement locales privilégiées à grande échelle. Cela positionne Nuvei comme un chef de file unique dans le soutien des commerçants européens grâce à des innovations de paiement avant-gardistes. »

Martina Weimert, cheffe de la direction d'EPI, a ajouté : « Notre partenariat avec Nuvei est une nouvelle étape clé vers l'expansion de Wero dans le secteur du commerce électronique. En mettant Wero à la disposition du vaste réseau de commerçants de Nuvei, nous accélérons l'adoption d'une solution de paiement véritablement européenne qui améliore la souveraineté financière tout en offrant une expérience transparente, facile et novatrice aux consommateurs et aux entreprises. Cette collaboration s'inscrit parfaitement dans notre vision de créer un écosystème de paiement unifié qui répond aux besoins uniques du marché européen. »

Ce partenariat stratégique souligne l'engagement continu de Nuvei à bâtir le portefeuille de modes de paiement alternatifs le plus complet et le plus agile. Grâce à une seule intégration flexible, Nuvei permet aux commerçants du monde entier de personnaliser leurs offres de paiement sans effort, assurant ainsi leur harmonisation avec les préférences des consommateurs locaux et les tendances du marché.

EPI (ou European Payments Initiative) est soutenu par 16 banques et fournisseurs de services de paiement européens. Ils ont uni leurs forces autour d'un objectif commun : offrir un service de paiement mobile unifié à toutes les entreprises et à tous les citoyens européens, Wero (ajouter le lien). EPI vise à renforcer les consommateurs et les commerçants européens et à leur permettre d'effectuer tous les types de transactions de détail simplement, au moyen d'un portefeuille numérique résolument souverain.

Pour en savoir plus, consultez le site epicompany.eu

Sur la base des paiements instantanés de compte à compte, Wero simplifie davantage les paiements en Europe en éliminant les intermédiaires de la chaîne de paiement et les coûts supplémentaires associés. Wero prend déjà en charge les paiements entre particuliers et dévoilera sous peu les paiements aux professionnels (P2Pro) et les paiements pour les achats en ligne et mobiles. Les paiements au point de vente seront également proposés, ainsi que des services à valeur ajoutée comme des programmes de fidélisation des commerçants et la gestion des abonnements récurrents.

Pour en savoir plus, visitez le site wero-wallet.eu .

Nuvei est la société canadienne de technologie financière qui accélère les affaires partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, consultez le site www.nuvei.com .

