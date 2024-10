La collaboration permet à la solution complète de paiement intégré Nuvei for Platforms de Nuvei d'être offerte aux clients de BigCommerce, y compris des expériences omnicanales harmonieuses

MONTRÉAL et AUSTIN, Texas, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), l'entreprise canadienne de technologie financière, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec BigCommerce (Nasdaq : BIGC), une plateforme de premier plan de SaaS ouvert et de commerce électronique composable pour les marques et les détaillants à croissance rapide et établis du domaine du commerce électronique de détail et du commerce électronique interentreprises. Ce partenariat, lancé à l'échelle internationale en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, permet aux clients de BigCommerce d'accéder à la gamme complète de solutions de paiement omnicanal de Nuvei par l'entremise de sa solution Nuvei for Platforms, comblant ainsi l'écart entre les expériences en ligne et en magasin par l'entremise d'un seul partenaire de traitement des paiements.

L'offre de Nuvei aux clients de BigCommerce offre des capacités complètes de traitement des transactions, y compris l'acceptation des paiements, la préautorisation, la gestion des remboursements, la technologie avancée 3DS2, le soutien multidevises, le traitement des cartes stockées et le passage à la caisse intégré. Les marques et les détaillants de BigCommerce bénéficient de méthodes de règlements rapides neutres à l'égard des banques, d'un accès à toutes les méthodes de paiement alternatives pertinentes, d'une gestion centralisée des paiements et d'un soutien à l'intégration spécialisé. Cette solution unique et transparente permet aux entreprises de rationaliser leurs opérations, de répondre aux préférences diverses des clients et d'optimiser les coûts de traitement des paiements tout en assurant un accès rapide aux revenus grâce au financement le jour même ou le jour suivant.

Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a ainsi commenté l'annonce : « Nous sommes ravis de nous associer à BigCommerce pour offrir nos solutions de paiement Nuvei for Platforms de pointe à sa clientèle mondiale, en commençant par les marchés nord-américain, européen et australien. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre mission de relier plus profondément les entreprises à leurs clients grâce aux paiements, en offrant des solutions sur mesure qui répondent aux besoins particuliers des entreprises de commerce électronique qui se concentrent sur l'expansion de leurs activités. »

Fayer a ajouté : « En combinant l'expertise de Nuvei en matière de solutions de paiement unifiées à la solide plateforme de BigCommerce, nous fournissons aux clients les outils dont ils ont besoin pour réussir sur les marchés numériques et physiques. »

Shannon Ingrey, vice-présidente et directrice générale, Asie-Pacifique, BigCommerce, a déclaré : « Notre partenariat avec Nuvei illustre une fois de plus notre engagement à fournir aux clients un accès aux technologies et aux fournisseurs de services de haut calibre disponibles dans l'industrie. Nuvei partage notre volonté d'aider les marques et les détaillants à augmenter leurs ventes et à croître plus rapidement pour leur donner les meilleures chances de réussir, et nous avons hâte de travailler ensemble pour soutenir mutuellement nos clients. »

Nuvei pour les plateformes : accélérer la croissance grâce aux paiements intégrés

Ce partenariat est la dernière annonce de Nuvei, qui continue de renforcer sa portée mondiale sur le marché mondial du commerce électronique SaaS, l'un des sous-secteurs du commerce électronique qui connaît la croissance la plus rapide. Nuvei for Platforms, la gamme de solutions de paiement intégrées de Nuvei, permet aux entreprises d'accélérer leur croissance et de générer des revenus en leur offrant une solution entièrement personnalisable pour intégrer la technologie de paiement de qualité entreprise à leurs propres plateformes. Cette solution permet aux plateformes d'offrir des solutions de paiement complexes et à haut rendement qui n'étaient auparavant offertes qu'aux grandes entreprises, maintenant accessibles aux entreprises de toutes tailles.

À propos de BigCommerce

BigCommerce (Nasdaq : BIGC) est une plateforme de commerce électronique ouverte de premier plan qui permet aux marques et aux détaillants de toutes tailles de bâtir, d'innover et de faire croître leurs entreprises en ligne. BigCommerce offre à ses clients des fonctionnalités, une personnalisation et des performances sophistiquées de qualité professionnelle avec simplicité et facilité d'utilisation. Des dizaines de milliers d'entreprises de commerce électronique de détail et de commerce électronique interentreprises dans 150 pays et de nombreuses industries comptent sur BigCommerce, dont Burrow, Coldwater Creek, Francesca's, Harvey Nichols, King Arthur Baking Co., MKM Building Supplies, United Aqua Group et Uplift Desk. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.bigcommerce.com et suivez-nous sur X et LinkedIn .

BigCommerce® est une marque déposée de BigCommerce Pty. Ltd. Les marques de commerce et les marques de service de tiers sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) est la société canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes et de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 716 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, visitez www.nuvei.com .

