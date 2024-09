MONTRÉAL, 6 septembre 2024 /CNW/ -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), l'entreprise canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui la publication de son troisième rapport annuel sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour 2023.

Le rapport décrit en détail les réalisations continues de Nuvei à l'égard des piliers clés de sa stratégie ESG et souligne les diverses façons dont Nuvei continue de réaliser sa vision d'être une plateforme de paiement mondiale axée sur les personnes et la technologie.

« Une saine gouvernance d'entreprise, de solides procédures de sécurité de l'information, le bien-être des membres de l'équipe, les contributions positives de la communauté et de bonnes pratiques environnementales ont été les pierres angulaires de notre culture depuis notre création il y a plus de 20 ans », a déclaré Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. « Nous demeurons engagés dans un parcours ESG qui repose sur l'amélioration continue de notre transparence, de notre responsabilisation et de nos résultats. »

Voici une sélection des accomplissements de Nuvei en matière d'ESG en 2023 qui sont décrits en détail dans le rapport :

Intégration des résultats de l'évaluation de l'importance relative des facteurs ESG : Nuvei a travaillé à intégrer les résultats de la première évaluation de l'importance relative des facteurs ESG et à harmoniser les priorités de l'entreprise en matière d'ESG avec la stratégie à long terme.

Nuvei a travaillé à intégrer les résultats de la première évaluation de l'importance relative des facteurs ESG et à harmoniser les priorités de l'entreprise en matière d'ESG avec la stratégie à long terme. Politique en matière d'ESG : La société a établi une politique officielle en matière d'ESG qui résume ses engagements et ses initiatives en ce qui concerne le développement durable.

La société a établi une politique officielle en matière d'ESG qui résume ses engagements et ses initiatives en ce qui concerne le développement durable. Sondage sur l'engagement des membres d'équipe : Nuvei a mené son premier sondage sur l'engagement des membres d'équipe à l'échelle de l'entreprise et a commencé à mettre en œuvre les résultats. Grâce à ce processus et aux observations des membres de l'équipe, l'entreprise a établi de nouvelles ressources pour les membres de l'équipe et des initiatives d'engagement.

Nuvei a mené son premier sondage sur l'engagement des membres d'équipe à l'échelle de l'entreprise et a commencé à mettre en œuvre les résultats. Grâce à ce processus et aux observations des membres de l'équipe, l'entreprise a établi de nouvelles ressources pour les membres de l'équipe et des initiatives d'engagement. Groupe-ressource pour les membres de l'équipe : La société a établi un groupe-ressource officiel pour les membres de l'équipe, OneNuvei, et trois sous-groupes : Diversité, équité et inclusion, Bien-être global et Collaboration mondiale.

La société a établi un groupe-ressource officiel pour les membres de l'équipe, OneNuvei, et trois sous-groupes : Diversité, équité et inclusion, Bien-être global et Collaboration mondiale. Engagement envers l'égalité des genres : Alors que la société s'efforce continuellement d'autonomiser les membres de son équipe et d'atteindre l'égalité indépendamment du genre, Nuvei est fière d'avoir atteint l'objectif établi par la Politique sur la diversité au sein du conseil d'administration de la société, visant une représentation d'au moins 30 % de femmes au sein du conseil d'administration d'ici la fin de l'exercice 2023.

Alors que la société s'efforce continuellement d'autonomiser les membres de son équipe et d'atteindre l'égalité indépendamment du genre, Nuvei est fière d'avoir atteint l'objectif établi par la Politique sur la diversité au sein du conseil d'administration de la société, visant une représentation d'au moins 30 % de femmes au sein du conseil d'administration d'ici la fin de l'exercice 2023. Évaluation des émissions de GES : Nuvei a également évalué les résultats de son inventaire officiel sur les gaz à effet de serre (GES) afin de mieux comprendre son impact environnemental et de déterminer les domaines dans lesquels la société peut faire la plus grande différence.

Les données contenues dans ce rapport ont été harmonisées avec les normes en matière de technologie et de communication du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) pour l'industrie des logiciels et des services de TI et les Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD de l'ONU).

Le rapport complet peut être consulté et téléchargé en ligne ici .

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) est la société canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes et de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 716 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, visitez www.nuvei.com .

