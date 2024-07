MONTRÉAL, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), l'entreprise canadienne de technologie financière, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats du deuxième trimestre de 2024 après la fermeture des marchés le 6 août 2024.

Le 1er avril 2024, Nuvei a annoncé qu'elle avait conclu une convention d'arrangement définitive visant sa transformation en société privée par Advent International, aux côtés des actionnaires canadiens actuels Philip Fayer, Novacap et CDPQ, au prix de 34,00 $ US par action au moyen d'une transaction en espèces, ce qui établit la valeur d'entreprise de la Société à environ 6,3 milliards de dollars américains. Dans le contexte de la transaction annoncée, Nuvei n'organisera pas de conférence téléphonique ou de webdiffusion pour examiner ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2024.

