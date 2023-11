MONTRÉAL, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « Compagnie ») (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), l'entreprise canadienne de technologie financière, a annoncé aujourd'hui que des membres de son équipe de direction participeront aux conférences suivantes à l'intention des investisseurs :

RBC Global Technology, Internet, Media & Telecom Conference à New York (New York) le mardi 14 novembre 2023. La discussion commencera à 13 h 20 HE et durera environ 30 minutes.

Wells Fargo 7 th Annual TMT Summit à Rancho Palos Verdes, en Californie, le mardi 28 novembre 2023

7 Annual TMT Summit à Rancho Palos Verdes, en Californie, le mardi 28 novembre 2023 UBS Global Technology Conference à Scottsdale ( Arizona ) le mercredi 29 novembre 2023. La discussion commencera à 14 h 55 (HNR) et durera environ 30 minutes.

Les webdiffusions audio en mode écoute seulement, ainsi que les reprises et transcriptions archivées des discussions seront accessibles dans la section Événements du site Web des relations avec les investisseurs de Nuvei à https://investors.nuvei.com .

