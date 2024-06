Étend l'empreinte d'acquisition locale de Nuvei dans la région MOAN et réaffirme son engagement global envers la région florissante

MONTRÉAL, le 25 juin 2024 /CNW/ - Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), l'entreprise canadienne de technologie financière, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu de la Banque centrale des Émirats arabes unis (EAU) une approbation de principe pour une licence de catégorie II des services de paiement de vente au détail, ce qui représente une expansion stratégique importante aux Émirats arabes unis (EAU) et renforce sa présence mondiale et son engagement envers la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MOAN).

Les Émirats arabes unis sont un marché crucial pour les clients mondiaux de Nuvei en raison de la croissance rapide de son secteur du commerce électronique, qui devrait dépasser les 10 milliards de dollars de revenus d'ici 2029 avec un taux de croissance annuel (TCAC 2024-2029) d'environ 9 %1.

La licence de catégorie II des services de détail permet à Nuvei d'offrir sa gamme complète de technologies de paiement aux entreprises opérant sur le marché florissant des Émirats arabes unis, y compris l'acquisition directe à l'échelle locale, les services d'agrégation de paiements et les transferts de fonds nationaux et transfrontaliers. Grâce à l'acquisition directe à l'échelle locale, Nuvei obtient un plus grand contrôle sur le cycle de vie des paiements, ce qui lui permet d'optimiser davantage les taux d'acceptation des paiements et de réduire les coûts de traitement pour ses clients.

Nuvei a déjà une forte présence commerciale et des partenariats de haut niveau dans la région. Cette expansion dans la région MOAN réaffirme l'engagement de Nuvei à soutenir la croissance de ses clients à l'échelle locale et internationale.

Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a ainsi commenté l'annonce : « Notre mission est de connecter davantage nos clients à leurs propres clients par le biais des paiements, et ce, où qu'ils soient et de la manière dont ils veulent payer. L'élargissement de notre portefeuille de licences mondiales a été un objectif clé à cet égard, et nous pouvons maintenant offrir toute la puissance de notre plateforme de paiement pour soutenir les aspirations de croissance des entreprises qui exercent leurs activités aux Émirats arabes unis. »

Fayer a ajouté : « Nous exprimons notre gratitude à la Banque centrale des Émirats arabes unis pour son approbation de principe de notre licence de services de paiement de vente au détail et pour avoir facilité cette occasion. Nous sommes ravis d'être sur le point de lancer nos services de premier ordre, y compris l'acquisition directe à l'échelle locale, dans un marché du commerce électronique numérique en pleine croissance. »

Cette annonce est la plus récente de Nuvei, qui continue de renforcer sa portée mondiale, notamment en élargissant ses capacités d'acquisition locale dans plus de 50 pays. En 2024, Nuvei a déjà annoncé qu'elle avait obtenu une licence Major Payment Institution (MPI) de l'Autorité monétaire de Singapour , et qu'elle était la première entreprise mondiale de paiements à offrir une acquisition directe à l'échelle locale en Colombie .

