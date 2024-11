MONTRÉAL, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), société canadienne de technologie financière, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu toutes les approbations réglementaires requises en ce qui concerne la clôture du plan d'arrangement précédemment annoncé et régi par la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l'« arrangement ») visant la Société et Neon Maple Purchaser Inc., entité constituée par Advent International, avec le soutien et la participation de Philip Fayer, de certains fonds d'investissement gérés par Novacap Management Inc. et CDPQ. La Société prévoit que, sous réserve du respect à la clôture des conditions de clôture restantes, l'arrangement sera réalisé vers le 15 novembre 2024.

L'arrangement a été approuvé par les actionnaires de Nuvei lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires qui a eu lieu le 18 juin 2024, et la Société a obtenu une ordonnance définitive de la Cour supérieure du Québec (chambre commerciale) approuvant l'arrangement le 20 juin 2024.

De plus amples renseignements sur l'arrangement figurent dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 13 mai 2024, qui a été transmise par la poste aux actionnaires de Nuvei dans le cadre de l'arrangement et dont un exemplaire peut être consulté sous le profil de la Société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), la société canadienne de technologie financière accélérant les activités des clients partout dans le monde. La technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet à des entreprises de premier plan d'accepter les modes de paiement de nouvelle génération, d'offrir un éventail complet de modes de règlement et de bénéficier de services d'émission de cartes, d'opérations bancaires et de gestion du risque et de la fraude. Connectant les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, avec l'acquisition locale dans 50 marchés, 150 devises et 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei met à la disposition de ses clients et partenaires la technologie et l'information dont ils ont besoin pour réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, l'« information prospective »), au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Cette information prospective peut se reconnaître, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « peut », « pourrait », « devrait », « prévoit », « a l'intention de », « estime », « projette », « croit » ou « continue » et d'autres expressions semblables ou la forme négative de ces expressions, y compris les renvois à des hypothèses. En particulier, l'information prospective comprend les déclarations concernant l'arrangement, notamment le calendrier proposé de la réalisation de l'arrangement.

En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, à des intentions, à des projections ou à d'autres descriptions d'événements ou de circonstances futurs renferme de l'information prospective. Les déclarations qui renferment de l'information prospective ne constituent pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs.

L'information prospective repose sur les opinions et les hypothèses de la direction, ainsi que sur les informations dont cette dernière dispose actuellement. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit fondée sur ce que la direction croit être des hypothèses raisonnables, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à cette information, car les résultats réels pourraient s'en écarter considérablement.

L'information prospective fait intervenir des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs de risque décrits plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée le 5 mars 2024 et à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2024. Ces risques et incertitudes comprennent notamment, en ce qui concerne l'arrangement, l'incapacité des parties de remplir les conditions restantes de la réalisation de l'arrangement ou de remplir ces conditions en temps utile; des frais d'opération importants ou des passifs inconnus; l'incapacité de réaliser les avantages escomptés de l'arrangement et les conditions économiques générales. L'incapacité de remplir les conditions restantes nécessaires à la réalisation de l'arrangement pourrait faire en sorte que l'arrangement ne soit pas réalisé ou qu'il ne le soit pas selon les modalités proposées. De plus, si l'arrangement n'est pas réalisé et si la Société demeure une entité cotée en bourse, il y a des risques que l'annonce de l'arrangement et l'affectation de ressources considérables de la Société à la réalisation de l'arrangement aient une incidence sur ses relations d'affaires et ses relations stratégiques (y compris avec des employés, des clients, des fournisseurs et des partenaires actuels, futurs et éventuels), ses résultats d'exploitation et ses activités en général, ainsi qu'un effet défavorable important sur ses activités, sa situation financière et ses perspectives actuelles et futures. En outre, dans certains cas, la Société peut être tenue de payer une indemnité de résiliation à l'acheteur conformément aux modalités de la convention d'arrangement régissant l'arrangement, ce qui pourrait avoir un effet défavorable important sur sa situation financière et ses résultats d'exploitation ainsi que sur sa capacité de financer ses perspectives de croissance et ses activités actuelles.

En conséquence, l'information prospective qui figure dans le présent communiqué est présentée sous réserve de la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats et les événements que la direction prévoit se concrétiseront ni, s'ils se concrétisent en bonne partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets prévus sur les activités, la situation financière ou les résultats d'exploitation de la Société. Sauf indication contraire, ou à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, l'information prospective figurant dans le présent communiqué représente les attentes de la Société à la date des présentes ou à la date à laquelle il est déclaré qu'elle a été établie, selon le cas, et peut changer après cette date. Cependant, la Société n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf dans la mesure où la loi applicable l'exige.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs

Chris Mammone, Responsable des relations avec les investisseurs

[email protected]

Médias

[email protected]

NVEI-IR

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263426/Nuvei_logo_Logo.jpg

SOURCE Nuvei