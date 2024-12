Les entreprises de la région LATAM peuvent désormais utiliser des cryptomonnaies stables pour effectuer des paiements et des règlements B2B transfrontaliers plus rapides grâce au partenariat de Nuvei avec Rain, BitGo et Visa

MONTRÉAL, 5 décembre 2024 /CNW/ - Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « Société »), l'entreprise canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui le lancement d'une solution de paiement innovante basée sur la chaîne de blocs pour les commerçants dans toute l'Amérique latine (LATAM). Grâce aux partenariats de Nuvei avec Rain, un partenaire émetteur intégré verticalement pour les plateformes mondiales, BitGo, le principal dépositaire d'actifs numériques et fournisseur de solutions de portefeuille, et Visa, Nuvei permet aux entreprises d'utiliser des cryptomonnaies stables, y compris la cryptomonnaie US (USDC) - pour un règlement plus rapide à l'échelle mondiale et une dépendance réduite à l'égard des systèmes de paiement traditionnels.

En collaborant avec Rain, BitGo et Visa, Nuvei offre une expérience de paiement par chaîne de blocs transparente et sécurisée qui permet aux commerçants de la région LATAM d'utiliser leur carte physique ou virtuelle prise en charge par Visa pour effectuer des paiements à l'aide de cryptomonnaies stables à partir d'un portefeuille d'actifs numériques partout où Visa est acceptée. La solution bénéficie de l'acceptation généralisée de Visa et simplifie la gestion de la trésorerie des entreprises, en offrant des transactions transfrontalières plus rapides, une conservation sécurisée des actifs numériques, une réduction de la complexité des devises et une amélioration de la liquidité opérationnelle.

« Nuvei permet aux entreprises de se rapprocher davantage de leurs clients grâce à des solutions de paiement innovantes », a déclaré Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. « En intégrant la technologie de la cryptomonnaie stable à notre plateforme de paiement pour les règlements interentreprises, nous veillons à ce que nos commerçants bénéficient en permanence d'une flexibilité, d'une sécurité et d'une portée mondiale inégalées. »

Et Farooq Malik, cofondateur et chef de la direction de Rain, d'ajouter : « Notre plateforme innovante relie les systèmes financiers traditionnels à l'écosystème des actifs numériques, en assurant des transactions sans friction pour les paiements interentreprises et les cryptomonnaies stables. « Ce partenariat avec Nuvei représente une étape importante pour rendre les paiements basés sur la chaîne de blocs plus accessibles et plus flexibles pour les entreprises en Amérique latine. »

Luis Ayala, directeur de BitGo, a déclaré : « En tant que chef de file en matière de garde d'actifs numériques et d'infrastructure, nous sommes ravis de soutenir l'expansion de Nuvei dans le domaine des paiements basés sur la chaîne de blocs. « Nos services de sécurité de qualité institutionnelle et nos services complets d'actifs numériques aideront les entreprises d'Amérique latine à tirer parti de la technologie de la cryptomonnaie stable en toute confiance et avec une efficacité opérationnelle. »

Cette offre complète de paiements fondés sur la chaîne de blocs établit une nouvelle norme pour les solutions de paiement en Amérique latine, démontrant l'engagement de Nuvei à renforcer sa présence dans une région où le commerce électronique connaît une croissance rapide. Depuis le début de l'année, l'expansion des services de Nuvei dans la région LATAM comprend le fait d'être le premier fournisseur mondial de services de paiement à offrir l'acquisition locale directe en Colombie, la mise en œuvre de services d'acquisition locale au Mexique et l'acquisition d'une licence d'établissement de paiement au Brésil.

À propos de Rain

Rain développe et exploite une infrastructure d'autorisation et de règlement des actifs numériques à la pointe de la technologie, de concert avec ses solutions de cartes de paiement innovantes. En reliant le règlement par chaîne de blocs aux systèmes financiers traditionnels tels que le réseau Visa, Rain favorise l'adoption et la valorisation des actifs numériques dans les cas d'utilisation par les entreprises et les consommateurs.

Rain offre une pile de règlements indépendante à l'égard des actifs avec prise en charge de programmes de cryptomonnaie stable et est un membre principal du réseau Visa. L'entreprise a été fondée en 2021 et est soutenue par Lightspeed Venture Partners, Norwest, Coinbase Ventures, Circle Ventures et Uniswap Labs. Pour plus d'informations, visitez le site www.raincards.com.

À propos de BitGo

BitGo propose les solutions de portefeuille les plus sûres et les plus évolutives pour l'économie des actifs numériques, offrant la garde réglementée, le jalonnement et la négociation, ainsi qu'une infrastructure de base aux investisseurs et aux constructeurs.

Fondée en 2013, BitGo a été la pionnière du portefeuille à signatures multiples et est la première entreprise d'actifs numériques à se concentrer exclusivement sur le service aux clients institutionnels. En 2018, elle a lancé BitGo Trust Company, le premier dépositaire qualifié conçu pour le stockage d'actifs numériques et a créé BitGo New York Trust en 2021. En 2022, BitGo a lancé des services de jalonnement, de finance décentralisée, de NFT et de Web3, tous des services de qualité institutionnelle. BitGo sécurise environ 20 % de toutes les transactions Bitcoin sur la chaîne par valeur et prend en charge plus de 700 actifs numériques au sein de sa plateforme. BitGo sécurise et gère les opérations de plus de 1 500 clients institutionnels dans 50 pays, dont de nombreuses entités réglementées et les principales plateformes et bourses de crypto-monnaies du monde.

BitGo est soutenue par Goldman Sachs, Craft Ventures, DRW, Galaxy Digital Ventures, Redpoint Ventures et Valor Equity Partners. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site http://www.bitgo.com

À propos de Nuvei

Nuvei est la société canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes et de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, visitez www.nuvei.com.

