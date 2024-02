Nuvei devient le premier fournisseur mondial de solutions de paiements à offrir des capacités d'acquisition directes à l'échelle locale au pays, élargissant son empreinte en Amérique latine.

MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), la société canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui le lancement de capacités d'acquisition directes à l'échelle locale en Colombie, accroissant ainsi sa présence en Amérique latine (LATAM) et renforçant son empreinte globale dans la région.

Nuvei est la première société mondiale de paiement à proposer des capacités d'acquisition directes à l'échelle locale en Colombie, permettant aux partenaires locaux et internationaux d'accepter les paiements par carte de leurs clients dans le pays sans avoir recours à des intermédiaires ou à des fournisseurs tiers de traitement des paiements. La simplification des relations de paiement en Colombie permet aux entreprises de commerce électronique d'exercer un plus grand contrôle sur la gestion des flux de transactions et de développer une expérience de paiement plus localisée pour leurs clients.

Cette annonce est la dernière en date de Nuvei, qui continue d'étendre sa portée mondiale et de permettre à ses partenaires de créer des liens plus étroits avec leurs clients par le biais des paiements, peu importe où ils sont ou la façon dont ils veulent payer. En plus d'unifier les opérations internationales au moyen d'une plateforme de traitement unique, les entreprises qui exercent leurs activités en Colombie bénéficient de capacités de production de rapports améliorées grâce au regroupement de toutes les données sur les transactions mondiales, ce qui facilite l'analyse des données et oriente la prise de décisions.

Les entreprises colombiennes qui cherchent à prendre de l'expansion rapidement, notamment grâce à une croissance internationale rapide et efficace, sont également en mesure de tirer parti de la portée mondiale de Nuvei pour pénétrer facilement de nouveaux marchés.

Parmi les autres avantages des capacités d'acquisition directe à l'échelle locale pour les entreprises de commerce électronique qui ont à des clients en Colombie grâce à leur intégration mondiale à la plateforme Nuvei, mentionnons l'augmentation des taux d'autorisation des cartes, la réduction des délais de règlement, qui passent de quelques jours à peut-être moins de 24 h, et l'optimisation des engagements en matière de ressources de traitement.

L'Amérique latine est l'une des régions du monde dont la croissance est la plus rapide, ce qui en fait une région de plus en plus attrayante pour les entreprises internationales du secteur du commerce électronique. La Colombie est le troisième marché de commerce électronique en importance en Amérique latine, avec un volume de ventes de 42,3 milliards de dollars américains en 2023. Le volume annuel en Colombie devrait atteindre 87 milliards de dollars américains en 2026, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté de 27 %1.

Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a ainsi commenté l'annonce : « Le lancement de nos capacités d'acquisition directe à l'échelle locale en Colombie renforce notre présence en Amérique latine et réaffirme notre engagement envers la croissance dans la région. Nous sommes déjà présents dans plus de 11 marchés de l'Amérique latine grâce à l'intégration directe aux réseaux et solutions d'acquisition à l'échelle locale, et l'ajout de capacités d'acquisition directe à l'échelle locale en Colombie renforce notre capacité à fournir les meilleurs services à nos clients dans toute la région. »

Grâce aux capacités d'acquisition locales dans 50 marchés et à la connectivité à 680 modes de paiement mobile locaux, Nuvei fait passer les paiements à un niveau très localisé dans un contexte mondial et aide les entreprises à prendre de l'expansion à l'échelle internationale tout en optimisant leur fonction de paiement.

