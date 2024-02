Les entreprises bénéficieront d'une technologie souple et évolutive qui unifie les paiements en ligne et hors ligne de façon transparente

MONTRÉAL, le 8 févr. 2024 /CNW/ -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), l'entreprise canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui le lancement de sa solution de paiement omnicanal améliorée pour les commerçants et les plateformes. L'offre commerciale unifiée de Nuvei, qui est maintenant offerte pour la première fois à des clients en dehors de l'Amérique du Nord, permet aux entreprises de développer de nouvelles expériences de paiement avec un meilleur contrôle et une analyse unifiée sans effort.

Cette solution souple et exclusive soutient les commerçants et les partenaires en améliorant leur offre de paiement dans une grande variété de cas d'utilisation. Des entreprises de divers marchés finaux, notamment dans le secteur du commerce de détail, de la restauration et de l'hôtellerie, des voyages et des jeux en ligne, tirent parti de la technologie omnicanale de Nuvei pour offrir à leurs clients une expérience améliorée et pratique à la caisse spécialement adaptée à chaque canal, et ce, où qu'ils se trouvent et de la manière dont ils veulent payer.

Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a ainsi commenté l'annonce : « Une approche unifiée des paiements dans l'ensemble des canaux est de plus en plus essentielle pour que les entreprises puissent répondre aux attentes des clients, optimiser les revenus et accélérer la croissance. Combiner des technologies de pointe dans le domaine des paiements en ligne et des paiements de détail en une seule solution véritablement unifiée aide non seulement nos clients actuels à atteindre leurs objectifs de croissance, mais ouvre également de nouvelles possibilités intéressantes alors que nous mettons en œuvre notre stratégie pour développer de nouveaux cas d'utilisation de la plateforme Nuvei et pour élargir notre marché cible total. »

La solution omnicanale de commerce unifié de Nuvei harmonise en profondeur le meilleur de sa technologie de carte présente (« CP ») et de carte non présente (« CNP ») pour les transactions en ligne, mobiles et en magasin. Cela permet aux commerçants d'unifier leur acceptation des paiements en ligne et de détail en une seule intégration transparente pour de multiples administrations sans compromettre la souplesse requise pour personnaliser et échelonner les paiements sans effort afin de faciliter la croissance.

Parmi les autres caractéristiques de commerce unifié pour les consommateurs, mentionnons la possibilité d'acheter ou d'ajouter des produits au panier lors du passage en caisse par l'entremise d'un canal et de modifier l'achat ou de demander un remboursement par l'entremise d'un autre canal. Les entreprises sont également en mesure d'offrir des programmes distincts de tarification, de fidélisation et d'encouragement pour les canaux en ligne et physiques.

La plateforme de Nuvei offre une vue unique de l'analyse complète des rapports et des renseignements pour les transactions par carte présente et par carte non présente, ce qui permet aux entreprises d'obtenir les données nécessaires pour prendre les décisions plus intelligentes et plus éclairées nécessaires à l'optimisation globale de leur fonction de paiement. D'autres opérations simplifiées grâce à une API commune optimisent davantage les paiements, y compris une expérience unique et uniforme en matière de développement et la centralisation du traitement des paiements dans tous les canaux au moyen de transactions par des jetons.

L'approche souple de Nuvei à l'égard de l'équipement lié au paiement de détail permet aux commerçants d'utiliser sa propre solution infonuagique semi-intégrée sur les terminaux Verifone Android ou d'adopter un modèle « apportez vos appareils personnels ». Les solutions internes de Nuvei sont conçues à l'aide de la technologie matérielle la plus récente et sont entièrement personnalisables, ce qui permet aux entreprises de concevoir des applications personnalisées à valeur ajoutée qui sont adaptées à leurs besoins uniques.

En plus d'accéder à chaque élément de sa technologie complète en matière de paiement grâce à la même intégration unique pour de multiples régions géographiques, la portée mondiale de Nuvei, y compris ses capacités d'acquisition locale dans 50 pays et sa connectivité à 680 modes de paiement en ligne différents, permet aux entreprises d'étendre leurs paiements omnicanaux à l'échelle internationale à mesure qu'elles prennent de l'expansion sur de nouveaux marchés. L'approche unique de Nuvei en matière de soutien à la clientèle à l'échelle mondiale, de l'intégration à l'expansion géographique, simplifie la poursuite de la croissance.

M. Fayer poursuit : « À mesure que les entreprises prennent de l'expansion sur de nouveaux marchés, elles cherchent de plus en plus à établir des partenariats avec des fournisseurs de paiements qui peuvent faciliter la tâche tout en offrant la souplesse et les renseignements nécessaires pour optimiser la croissance. Les paiements multicanaux sont complexes, il est donc impératif que les clients travaillent avec un partenaire qui comprend leur entreprise pour optimiser les revenus et l'expérience client. Notre solution omnicanale permet aux entreprises d'atteindre les clients sans effort grâce aux paiements sur chaque canal. »

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) est l'entreprise canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 680 modes de paiement différents, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires aux clients et aux partenaires pour réussir à l'échelle locale et mondiale avec une seule intégration.

Pour en savoir plus, visitez www.nuvei.com .

