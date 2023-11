La nouvelle offre permet un large éventail de nouveaux cas d'utilisation et de possibilités de ventes croisées.

MONTRÉAL, 30 novembre 2023 /CNW/ - Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX: NVEI), la société canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui qu'elle a lancé sa solution d'émission de cartes dans 30 marchés à l'échelle mondiale. Les clients de Nuvei peuvent maintenant offrir à leurs clients, employés ou entrepreneurs des cartes physiques et virtuelles marquées en blanc.

L'empreinte d'acquisition mondiale de la société, combinée à la capacité d'émission nouvellement lancée, crée une proposition de valeur différenciée pour Nuvei et ses clients. La combinaison des capacités d'émission et d'acquisition offre des avantages accélérés de revenus aux clients grâce au financement le jour même, au traitement interne, à l'optimisation des échanges et à la déclaration instantanée des transactions.

La nouvelle offre est actuellement disponible dans 30 marchés de l'Espace économique européen, avec un déploiement au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Amérique latine prévu en 2024.

Le nouveau service offrira aux entreprises divers cas d'utilisation, notamment :

Cartes virtuelles permettant aux clients interentreprises de payer leurs fournisseurs.

permettant aux clients interentreprises de payer leurs fournisseurs. Les cartes de paiement pour les paiements , qui sont utiles pour les clients qui travaillent dans les marchés, les assurances, les jeux en ligne ou l'économie à la demande.

, qui sont utiles pour les clients qui travaillent dans les marchés, les assurances, les jeux en ligne ou l'économie à la demande. Portefeuille en tant que service où Nuvei gérera l'ensemble du processus et de la distribution de bout en bout pour les clients, en appuyant des cas d'utilisation particuliers comme les programmes de fidélisation.

Les cartes émises par Nuvei offrent de nombreux avantages aux entreprises, à leurs employés et à leurs clients. Ceux-ci comprennent :

Efficacité du fonds de roulement : les cartes virtuelles permettent aux entreprises d'accéder instantanément aux fonds recueillis auprès de leurs clients et de les utiliser. Une fois que les transactions du client ont été saisies, les cartes virtuelles peuvent être émises instantanément et utilisées par le commerçant pour payer les fournisseurs, les employés ou d'autres clients. Il n'est pas nécessaire d'attendre que les fonds se règlent avant de les utiliser, ce qui améliore le fonds de roulement. Cet avantage est utile, par exemple, dans le cas des agents de voyages en ligne qui achètent des billets d'avion ou d'hôtel au nom de leurs clients.

les cartes virtuelles permettent aux entreprises d'accéder instantanément aux fonds recueillis auprès de leurs clients et de les utiliser. Une fois que les transactions du client ont été saisies, les cartes virtuelles peuvent être émises instantanément et utilisées par le commerçant pour payer les fournisseurs, les employés ou d'autres clients. Il n'est pas nécessaire d'attendre que les fonds se règlent avant de les utiliser, ce qui améliore le fonds de roulement. Cet avantage est utile, par exemple, dans le cas des agents de voyages en ligne qui achètent des billets d'avion ou d'hôtel au nom de leurs clients. Amélioration des taux d'autorisation : Lorsque les cartes de marque du commerçant sont utilisées pour des achats et que Nuvei est à la fois l'émetteur et l'acquéreur, les taux d'approbation des transactions peuvent augmenter. Un cas d'utilisation de cette capacité peut être observé dans le secteur de la vente au détail, lorsque les commerçants émettent des remboursements à leurs clients sur une carte virtuelle ou physique et que ces clients utilisent leurs fonds dans le même magasin. Si les transactions sont acquises par l'entremise du même processeur de paiement qui a émis la carte, les améliorations du taux d'approbation seront visibles.

Lorsque les cartes de marque du commerçant sont utilisées pour des achats et que Nuvei est à la fois l'émetteur et l'acquéreur, les taux d'approbation des transactions peuvent augmenter. Un cas d'utilisation de cette capacité peut être observé dans le secteur de la vente au détail, lorsque les commerçants émettent des remboursements à leurs clients sur une carte virtuelle ou physique et que ces clients utilisent leurs fonds dans le même magasin. Si les transactions sont acquises par l'entremise du même processeur de paiement qui a émis la carte, les améliorations du taux d'approbation seront visibles. Paiements transparents et rentables : les cartes virtuelles et physiques sont rapides et faciles à émettre. Elles permettent aux entreprises d'envoyer rapidement des fonds à leurs clients ou à leurs employés, et souvent à moindre coût que les paiements habituels sur les cartes existantes ou directement dans les comptes bancaires. Les demandes de règlement d'assurance, les débours du gouvernement et les paiements de l'économie à la demande sont des cas d'utilisation primaire où l'émission d'une carte peut ajouter de la valeur. Parce qu'une fois émises, les cartes virtuelles peuvent être utilisées instantanément, partout où les cartes sont acceptées, cette proposition crée également de la valeur dans les domaines où les entreprises ou les gouvernements doivent faire des paiements à des parties de la population qui ne sont pas couvertes par des banques.

les cartes virtuelles et physiques sont rapides et faciles à émettre. Elles permettent aux entreprises d'envoyer rapidement des fonds à leurs clients ou à leurs employés, et souvent à moindre coût que les paiements habituels sur les cartes existantes ou directement dans les comptes bancaires. Les demandes de règlement d'assurance, les débours du gouvernement et les paiements de l'économie à la demande sont des cas d'utilisation primaire où l'émission d'une carte peut ajouter de la valeur. Parce qu'une fois émises, les cartes virtuelles peuvent être utilisées instantanément, partout où les cartes sont acceptées, cette proposition crée également de la valeur dans les domaines où les entreprises ou les gouvernements doivent faire des paiements à des parties de la population qui ne sont pas couvertes par des banques. Fidélisation accrue des clients : les cartes émises par les commerçants peuvent être à la fois physiques et virtuelles et porter une étiquette blanche sur la marque du commerçant. Cela peut aider à accroître la notoriété et l'affinité de la marque tout en donnant aux commerçants l'occasion de récompenser leurs clients. Les détaillants peuvent utiliser l'émission de cartes pour traiter les remboursements des clients, par exemple, et associer l'utilisation de cartes à des programmes de récompense conçus pour améliorer la fidélisation des clients.

Le président et chef de la direction de Nuvei, Philip Fayer, a commenté l'annonce : « Nous sommes ravis de lancer l'émission de cartes en tant que module supplémentaire de notre plateforme technologique complète. Cette solution a des applications pratiques pour nos clients, profitant à leurs clients en améliorant leur propre fonds de roulement et en simplifiant leur traitement administratif. Le lancement de notre solution d'émission de cartes est un autre exemple de notre détermination à trouver de nouvelles façons d'accélérer les affaires de nos clients dans les différents secteurs verticaux dans lesquels nous exerçons nos activités, tout en développant notre propre marché cible total. »

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) est l'entreprise canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans plus de 47 marchés, 150 devises et 669 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires aux clients et aux partenaires pour réussir à l'échelle locale et mondiale avec une seule intégration.

Pour en savoir plus, visitez le www.nuvei.com .

