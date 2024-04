La nouvelle solution de financement hors bilan est intégrée aux principaux systèmes de PRE, permettant aux entreprises d'accélérer les paiements à partir de n'importe quelle facture client

MONTRÉAL, 12 avril 2024 /CNW/ - Nuvei Corporation (Nasdaq : NVEI) (TSX: NVEI), la société canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui le lancement de son nouveau service Invoice Financing qui a été intégré à plusieurs plateformes de pointe de planification des ressources de l'entreprise (PRE), dont Sage et Acumatica. Ce nouveau service permet aux commerçants d'accéder directement aux solutions Invoice Financing de Nuvei dans leurs systèmes de PRE afin d'optimiser leur flux de trésorerie et de débloquer leur fonds de roulement plus efficacement.

La gamme phare Accounts Receivable Automation de Nuvei a été conçue dans le but d'aider les clients à gérer et à améliorer le délai moyen de recouvrement des créances clients. Le lancement d'Invoice Financing représente une extension hors bilan de cette solution, offrant aux nouveaux clients et aux clients existants un haut degré de certitude en matière de trésorerie le jour même ou le lendemain.

Invoice Financing est devenu un outil crucial pour les entreprises qui cherchent des solutions novatrices pour gérer efficacement leurs finances dans un contexte de taux d'intérêt élevés. En un seul clic, la solution Invoice Financing de Nuvei permet aux entreprises d'accélérer les paiements de tout client facturé par l'entremise de leur système de planification des ressources de l'entreprise. La solution Invoice Financing de Nuvei permet aux entreprises non seulement de recevoir rapidement les liquidités dont elles ont besoin, mais aussi de profiter de taux particulièrement favorables grâce aux données actuelles sur les opérations de paiement.

Voici les principaux avantages et principales caractéristiques des services intégrés Invoice Financing de Nuvei :

Accès instantané au capital : Les entreprises peuvent avoir accès à des liquidités dans un délai de 24 h en convertissant leurs factures impayées en fonds de roulement immédiats, ce qui leur permet de répondre à des besoins financiers immédiats, comme payer les fournisseurs, couvrir les dépenses d'exploitation ou saisir des occasions d'affaires urgentes.

: Les entreprises peuvent avoir accès à des liquidités dans un délai de 24 h en convertissant leurs factures impayées en fonds de roulement immédiats, ce qui leur permet de répondre à des besoins financiers immédiats, comme payer les fournisseurs, couvrir les dépenses d'exploitation ou saisir des occasions d'affaires urgentes. Gestion améliorée des flux de trésorerie : Grâce à l'intégration transparente du financement par facturation en un seul clic au système de planification des ressources de l'entreprise, les entreprises peuvent maintenir un flux de trésorerie plus sain en convertissant leurs factures impayées en fonds de roulement immédiats.

: Grâce à l'intégration transparente du financement par facturation en un seul clic au système de planification des ressources de l'entreprise, les entreprises peuvent maintenir un flux de trésorerie plus sain en convertissant leurs factures impayées en fonds de roulement immédiats. Intégration transparente aux flux de travail existants : Les entrées concernant les prêts et les remboursements dans le grand livre général (GLG) sont automatiquement reflétées dans le système de planification des ressources de l'entreprise et associées à la facture financée.

Le processus d'intégration comprend une intégration sans friction et un décaissement rapide des fonds dans les 24 h suivant la décision de financer une facture.

« Notre mission est de rapprocher nos clients de leurs clients grâce à notre technologie et à nos solutions de paiement exclusives, tout en favorisant leur croissance », a déclaré Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. « En intégrant nos services de financement des factures aux plateformes de PRE de premier plan, nous donnons aux entreprises les moyens de profiter d'une plus grande souplesse financière et d'optimiser leur gestion des flux de trésorerie, ce qui, en fin de compte, favorise leur réussite dans le paysage commercial en constante évolution. »

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) est la société canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 680 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

