Les mises à niveau de la gamme de solutions de paiement intégrées de Nuvei ouvrent de nouvelles possibilités de croissance pour les entreprises de toutes tailles

MONTRÉAL, 25 septembre 2024 /CNW/ - Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), l'entreprise canadienne de technologie financière, a annoncé aujourd'hui le lancement de plusieurs nouvelles fonctions et améliorations pour son produit Nuvei for Platforms.

Nuvei for Platforms est conçu pour accélérer la croissance et générer des revenus pour divers modèles d'affaires, y compris les marchés, les plateformes commerciales, l'économie à la demande, les facilitateurs de paiement et les fournisseurs de logiciels indépendants. Grâce à une seule intégration, les entreprises peuvent personnaliser la gamme complète de technologies de paiement de Nuvei, y compris l'intégration des commerçants, les paiements entrants et les paiements sortants, l'optimisation, l'orchestration, la prévention de la fraude et la gestion des risques.

Faits saillants des nouvelles fonctions et améliorations de Nuvei for Platforms :

Découplage des versements et des paiements pour offrir une plus grande souplesse dans la gestion des flux de trésorerie, optimiser les conversions de devises et adapter les stratégies de paiement aux besoins particuliers du marché. Les entreprises peuvent également élargir leur portée géographique pour l'acceptation des paiements, en choisissant parmi plus de 700 méthodes de paiement locales et alternatives. Nuvei for Platforms prend actuellement en charge les versements et les paiements découplés au Royaume-Uni et dans l'UE, et une expansion mondiale suivra.

pour offrir une plus grande souplesse dans la gestion des flux de trésorerie, optimiser les conversions de devises et adapter les stratégies de paiement aux besoins particuliers du marché. Les entreprises peuvent également élargir leur portée géographique pour l'acceptation des paiements, en choisissant parmi plus de 700 méthodes de paiement locales et alternatives. Nuvei for Platforms prend actuellement en charge les versements et les paiements découplés au Royaume-Uni et dans l'UE, et une expansion mondiale suivra. Paiements fractionnés : La fonction de paiements fractionnés de Nuvei simplifie les opérations en divisant automatiquement chaque transaction traitée en commission de la plateforme et en frais du vendeur, assurant ainsi la conformité à la directive PSD2. Elle permet également une gestion transparente de multiples vendeurs et simplifie la conformité réglementaire en empêchant la plateforme de générer des flux de trésorerie.

La fonction de paiements fractionnés de Nuvei simplifie les opérations en divisant automatiquement chaque transaction traitée en commission de la plateforme et en frais du vendeur, assurant ainsi la conformité à la directive PSD2. Elle permet également une gestion transparente de multiples vendeurs et simplifie la conformité réglementaire en empêchant la plateforme de générer des flux de trésorerie. Rapprochement automatique : Les capacités de rapprochement automatique de Nuvei regroupent plusieurs flux de paiement entrants en un seul versement au vendeur ou à la plateforme, simplifiant ainsi la comptabilité et les opérations.

Les capacités de rapprochement automatique de Nuvei regroupent plusieurs flux de paiement entrants en un seul versement au vendeur ou à la plateforme, simplifiant ainsi la comptabilité et les opérations. Gestion des soldes : Les nouvelles fonctions comprennent la capacité de transférer des fonds entre les comptes de marché et de vendeur, ce qui permet aux plateformes de facturer des corrections ou des frais mensuels.

Les nouvelles fonctions comprennent la capacité de transférer des fonds entre les comptes de marché et de vendeur, ce qui permet aux plateformes de facturer des corrections ou des frais mensuels. Facturation du vendeur : La fonction de facturation des vendeurs de Nuvei a été mise à jour pour offrir des options de personnalisation et de marque blanche améliorées, ce qui permet aux entreprises d'adapter les factures à l'identité de leur marque et à leurs besoins opérationnels particuliers.

Dans le contexte de la transformation numérique du paysage commercial mondial, le marché des paiements intégrés est prêt à connaître une croissance rapide et continue, ce qui se traduit par des possibilités de revenus considérables pour Nuvei grâce à sa gamme de produits Nuvei for Platforms. Le marché, évalué à environ 83 milliards de dollars américains en 2023, devrait croître à un taux de croissance annuel composé supérieur à 30 %, pour atteindre un montant estimé à 730 milliards de dollars d'ici 2032.1

« Notre mission est de donner aux entreprises les moyens de tisser des liens plus profonds avec leurs clients grâce à des solutions de paiement novatrices. « Cette nouvelle fonctionnalité témoigne de cet engagement, a déclaré Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. En améliorant les capacités de paiement intégrées de notre plateforme, nous permettons à nos clients - des marchés et des plateformes commerciales aux facilitateurs de paiement et aux fournisseurs de logiciels - d'offrir une expérience de paiement transparente et personnalisée qui ouvre de nouvelles possibilités de croissance. »

La croissance des paiements sur le marché

Les paiements sur le marché connaissent une croissance rapide, en raison de la hausse de l'adoption du commerce électronique et de l'expansion internationale de bon nombre des principaux marchés en ligne du monde. Les marchés sont maintenant la principale source d'achats en ligne des consommateurs, avec des estimations allant de 40 à 60 % de tous les paiements des consommateurs effectués par l'entremise d'une plateforme de marché.2 La pertinence des marchés continuera de croître, la valeur brute des marchandises atteignant environ 3,8 billions de dollars pour les 100 principaux marchés mondiaux en 2024 3

En tirant parti des solutions de pointe de Nuvei, les entreprises peuvent générer de nouvelles sources de revenus et profiter de l'économie de marché en plein essor. La souplesse et le contrôle fournis par les processus découplés de versement et de paiement, ainsi que la disponibilité de méthodes de paiement localisées, positionnent Nuvei comme un partenaire stratégique clé pour stimuler le succès sur le marché.

En plus de présenter ces nouvelles améliorations de produits à son offre Nuvei for Platforms, Nuvei a récemment fait l'acquisition de Payaut, le fournisseur de technologie du marché, et est heureuse d'accueillir son équipe d'experts qui apporte des connaissances encore plus spécialisées pour soutenir notre engagement continu envers l'innovation dans le domaine des paiements.

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) est la société canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes et de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 716 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, visitez www.nuvei.com.

