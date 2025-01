L'architecture omnicanale de Nuvei offre une plateforme unifiée pour toutes les transactions de détail et numériques, ce qui simplifie les opérations et améliore l'expérience client

MONTRÉAL, 20 janvier 2025 /CNW/ -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société »), l'entreprise canadienne de technologie financière, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution innovante de paiement omnicanal pour l'industrie du jeu au Royaume-Uni. Cette plateforme révolutionnaire unifie tous les canaux de paiement, offrant une commodité et une flexibilité sans précédent pour les opérateurs et les joueurs.

Les principales caractéristiques et avantages de la solution omnicanale de Nuvei pour l'industrie du jeu sont les suivants :

Intégration unifiée : Les opérateurs de jeux peuvent désormais gérer tous les canaux de paiement via une API unique, ce qui simplifie les opérations et réduit les coûts.

Les opérateurs de jeux peuvent désormais gérer tous les canaux de paiement via une API unique, ce qui simplifie les opérations et réduit les coûts. Rapports consolidés : Des analyses complètes fournissent des informations précieuses sur le comportement des joueurs à travers tous les canaux, ce qui permet de prendre des décisions basées sur des données.

Des analyses complètes fournissent des informations précieuses sur le comportement des joueurs à travers tous les canaux, ce qui permet de prendre des décisions basées sur des données. Amélioration de l'expérience des joueurs : Connexion fluide entre la vente au détail et l'expérience de jeu numérique. Tokenisation commune des cartes sur les canaux en ligne et hors ligne Engagement des joueurs sur tous les canaux et dans tous les secteurs

Une portée mondiale, une expertise locale : Bien que conçue pour le marché britannique, la plateforme permet une expansion mondiale grâce à des méthodes de paiement localisées et à la conformité dans le monde entier.

Bien que conçue pour le marché britannique, la plateforme permet une expansion mondiale grâce à des méthodes de paiement localisées et à la conformité dans le monde entier. Une grande fidélité à la marque : La capacité de la plateforme à reconnaître les clients en ligne existants lorsqu'ils s'engagent en personne permet d'améliorer les programmes de fidélisation et les promotions ciblées, favorisant ainsi des relations plus fortes avec les joueurs.

Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a ainsi commenté l'annonce : « Notre solution omnicanale transforme la façon dont les opérateurs de jeux britanniques interagissent avec leurs clients. En éliminant les obstacles entre les expériences en ligne et hors ligne, nous permettons aux opérateurs de créer des parcours plus personnalisés et plus engageants pour les joueurs. Ce lancement représente une étape importante dans notre engagement à fournir des solutions de paiement de pointe qui stimulent la croissance et améliorent l'expérience des utilisateurs sur un marché des jeux en évolution rapide. »

Buzz Bingo est un opérateur britannique qui exploite déjà les avantages de la solution omnicanale de Nuvei. Sam Bailey, chef de produit Fraude et Paiements chez Buzz Bingo, a commenté : « La solution omnicanale de Nuvei est une véritable avancée par rapport à notre infrastructure actuelle de paiement au détail. Nous sommes une entreprise omnicanale et les principaux avantages du système de paiement omnicanal offert par Nuvei sont sa diversité, car nous lions notre environnement de vente au détail à notre environnement en ligne. Buzz s'est beaucoup concentré sur le développement de produits, et la principale raison pour laquelle nous avons choisi Nuvei est son engagement à poursuivre le développement de ses systèmes et à améliorer son offre. Nuvei nous a permis de travailler ensemble à l'élaboration de sa feuille de route et nous estimons être un partenaire précieux alors que nous proposons de nouveaux canaux de paiement et de nouvelles options à nos clients. Nous sommes impatients de travailler en collaboration pour tirer le meilleur parti de nos deux entreprises. »

Cette annonce renforce encore la position de Nuvei en tant que chef de file des solutions de paiement pour le secteur des jeux, alors que celui-ci continue de connaître une croissance rapide, avec un marché mondial qui devrait atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 20301. En offrant aux opérateurs une optimisation de l'acceptation des paiements et une expérience fluide pour les joueurs, Nuvei continue de démontrer pourquoi elle est le partenaire de paiement préféré des opérateurs de jeux au Royaume-Uni et dans le monde.

À propos de Nuvei

Nuvei est la société canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes et de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, visitez www.nuvei.com.

