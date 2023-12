La technologie de paiement flexible de Nuvei améliore l'expérience de paiement de Microsoft et offre de nouvelles sources de revenus à ses clients

MONTRÉAL, 4 décembre 2023 /CNW/ - Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX: NVEI), l'entreprise canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui son association à Microsoft pour offrir une expérience de paiement de pointe aux clients de ses produits, solutions et services dans bon nombre de marchés clés.

Microsoft commencera à utiliser la technologie de paiement flexible et personnalisable de Nuvei au Moyen-Orient et en Afrique, tout en bénéficiant de la connaissance approfondie des marchés locaux de Nuvei pour optimiser ses paiements associés à la facturation récurrente et aux transactions individuelles touchant ses gammes de produits Office et Xbox.

Les autres avantages des capacités de paiement mondiales de Nuvei dont Microsoft tirera profit comprennent des taux d'autorisation optimisés par l'acquisition locale et une gestion supérieure des risques qui minimisent les faux refus, ainsi que la capacité de Nuvei d'offrir tous les autres modes de paiement locaux pertinents dans chaque marché grâce à une intégration unique. Voici la déclaration de Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei : « Le fait de permettre à Microsoft de se connecter à ses clients pour une vaste gamme de produits témoigne de notre technologie et de notre dévouement à l'égard d'un service à la clientèle de classe mondiale. Nous sommes ravis d'optimiser les paiements pour une marque aussi universelle qui inspire confiance à tant de gens. »

« Nous sommes heureux d'étendre nos solutions de paiement à la région du Moyen-Orient et de l'Afrique », a ajouté Ajith Thekadath, vice-président, Paiements mondiaux chez Microsoft. « Qu'il s'agisse d'un achat ponctuel, d'un abonnement à un logiciel ou d'un achat de jeu, les paiements sont essentiels à notre expérience client globale. Le partenariat avec Nuvei permet à nos clients de payer où qu'ils soient et au moment de leur choix. »

Élargir le partenariat entre les régions géographiques et explorer de nouveaux cas d'utilisation

Nuvei et Microsoft sont déterminés à étendre ce partenariat à d'autres marchés, ainsi qu'à explorer de nouveaux cas d'utilisation pour améliorer l'expérience globale de Microsoft. Cela comprend Microsoft Dynamics 365, sa suite de technologies d'applications commerciales qui favorise l'efficacité opérationnelle et l'amélioration de la gestion des ressources d'entreprise.

Philip Fayer a commenté : « En tant qu'entreprises novatrices axées sur la technologie qui offrent des solutions à de nombreuses grandes marques internationales partout dans le monde, il est logique d'explorer comment nous pouvons collaborer davantage à mesure que nous développons nos relations commerciales. »

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) est l'entreprise mondiale de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans plus de 47 marchés, 150 devises et 669 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires aux clients et aux partenaires pour réussir à l'échelle locale et mondiale avec une seule intégration.

Pour en savoir plus, visitez le www.nuvei.com .

