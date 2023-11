Nuvei et American Express unissent leurs efforts pour faciliter les paiements de compte à compte entre les commerçants et leurs clients

Les commerçants du Royaume-Uni de Nuvei peuvent maintenant intégrer l'option « Payer par virement bancaire » pour répondre à la demande des clients pour des paiements instantanés transparents et sécurisés

MONTRÉAL, 3 novembre 2023 /CNW/ - L'option de paiement par virement bancaire, propulsé par American Express (« PwBt », Pay with Bank transfer), annonce avoir choisi Nuvei Corporation (« Nuvei ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), la société canadienne de technologie financière, à titre de premier acquéreur autorisé à promouvoir et à vendre le mode de paiement PwBt fondé sur les services bancaires ouverts.

La méthode de paiement novatrice permet aux consommateurs d'effectuer leurs transactions sans problème à partir de leurs comptes bancaires, sans avoir à entrer les détails de la carte ou à effectuer des vérifications d'authentification supplémentaires. Pour les commerçants, PwBt offre un paiement sans friction où les fonds sont rapprochés instantanément, avec des frais de traitement attrayants. Nuvei fera la promotion de PwBt auprès des commerçants britanniques actuels et potentiels, en les aidant à intégrer la méthode de paiement des services bancaires ouverts dans leurs plateformes de commerce électronique.

Au Royaume-Uni, plus de sept millions de consommateurs effectuent des paiements directement à partir de leurs comptes bancaires alimentés par les services bancaires ouverts. Les entreprises des secteurs du voyage et des services publics ont été parmi les premières à adopter ce système, grâce aux avantages de PwBt en matière de sécurité qui en font une option attrayante pour les paiements de grande valeur, ponctuels, comme les congés, et les paiements de factures transparents et instantanés.

Les clients de Nuvei pourront intégrer directement PwBt à leur paiement en ligne grâce à leur connexion actuelle à la technologie Nuvei. La solution de paiement par pile complète de Nuvei, agile et personnalisable, permet aux entreprises en ligne d'optimiser leurs commandes et leurs flux de paiements dorsaux grâce à une seule connexion, ce qui simplifie les relations et donne une vue unique de toutes les données de paiement de toutes les transactions des clients.

Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a affirmé : « Nous sommes fiers d'offrir à nos partenaires commerçants la possibilité de faire des paiements par virement bancaire afin de les aider à répondre à la demande croissante des clients en matière d'options de paiement efficaces et sécuritaires.

« Notre mission est de permettre à nos clients de se rapprocher de leurs clients par le biais des paiements, et ce, où qu'ils soient et de la manière dont ils veulent payer. Cette option alimentée par American Express, mais accessible à tous ceux qui ont un compte bancaire au Royaume-Uni, ira au-delà des attentes pour assurer un service sûr, mais sans friction, qui est accessible à tous. Nous sommes ravis de travailler ensemble pour offrir ces avantages à une nouvelle clientèle. »

Holly Coventry, vice-présidente, International Open Banking Payments, a affirmé : « Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les consommateurs cherchent des moyens simples et sécuritaires de faire des paiements. Les commerçants qui le reconnaissent voient leur taux de conversion augmenter et leur abandon des chariots diminuer. « Le partenariat avec Nuvei nous aidera à offrir le paiement par virement bancaire à un plus grand nombre de commerçants, à régler ces problèmes et à leur offrir une foule d'autres avantages, comme un rapprochement instantané et des frais de traitement attrayants.

Cette démarche aidera à accroître l'adoption par les consommateurs, étant donné que, plus ils auront l'option d'utiliser les paiements des services bancaires ouverts, plus ils commenceront à avoir confiance et à comprendre les avantages. »

Tous les partenaires de Nuvei qui vendent aux consommateurs au Royaume-Uni peuvent désormais intégrer instantanément le paiement par virement bancaire. La technologie est alimentée par American Express, mais elle est proposée à tous ceux qui ont un compte bancaire au Royaume-Uni, ce qui signifie que les clients peuvent profiter du mode de paiement sans friction et de la sécurité bancaire d'American Express.

Nuvei et American Express, qui explorent plus en profondeur ce qu'il faut faire pour réaliser pleinement le potentiel des paiements des services bancaires ouverts, publient un livre blanc corédigé : Reaching the tipping point: What needs to happen to realise the potential of Open Banking payments. (Atteindre le point de basculement : Ce qu'il faut faire pour réaliser le potentiel des paiements des services bancaires ouverts). Le livre blanc examine les attitudes, la sensibilisation et la compréhension des consommateurs à l'égard des paiements des services bancaires ouverts et explore les facteurs qui pourraient influencer ou entraver l'adoption par les commerçants.

Reaching the tipping point:What needs to happen to realise the potential of Open Banking payments est disponible dès maintenant.

À propos d'American Express Pay By Bank Transfer

Le transfert par virement bancaire permet aux consommateurs de payer en ligne ou directement à partir de leur compte bancaire. L'option libère le potentiel des services bancaires ouverts pour offrir des avantages financiers et de traitement aux commerçants, et ce, tout en offrant à leurs clients un moyen de paiement simple, rapide et sûr. Elle est alimentée par American Express, mais proposée à tous. Courriel : [email protected]

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI) est l'entreprise canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de profiter de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans plus de 47 marchés, 150 devises et 634 modes de paiement complémentaires, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires aux clients de même qu'aux partenaires pour qu'ils puissent réussir à l'échelle locale et mondiale au moyen d'une seule intégration.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.nuvei.com.

NVEI-IR

Personne-ressource :

Relations publiques

[email protected]

Relations avec les investisseurs

IR@nuvei.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2263426/Nuvei_logo_Logo.jpg

SOURCE Nuvei