Les actions à droit de vote subordonné commenceront à être négociées au Nasdaq

MONTRÉAL, le 5 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son placement négocié majoré précédemment annoncé de 3 000 000 actions à droit de vote subordonné de la Société aux États-Unis et au Canada, ce qui constitue le premier appel public à l'épargne de Nuvei aux États-Unis (le « Placement »).

Les Preneurs fermes (au sens attribué à cette expression ci-dessous) ont convenu d'acheter, au prix unitaire de 123,14 $ US, un total de 3 000 000 actions à droit de vote subordonné offertes par la Société, pour un produit brut revenant à la Société de 369 420 000,00 $ US. La clôture du Placement est prévue le 8 octobre 2021, sous réserve de diverses conditions usuelles, notamment la conclusion de la convention de prise ferme définitive, l'inscription des actions à droit de vote subordonné émises par la Société dans le cadre du Placement au Nasdaq et à la TSX, ainsi que l'obtention de toute approbation requise du Nasdaq et de la TSX.

La négociation des actions à droit de vote subordonné de Nuvei devrait commencer le 6 octobre 2021 au Nasdaq Global Select Market (le « Nasdaq ») sous le symbole « NVEI ». Nuvei a volontairement demandé la radiation, sous réserve de la réalisation du Placement, de ses actions inscrites sous le symbole « NVEI.U » en dollars américains à la Bourse de Toronto (la « TSX »). La radiation devrait prendre effet après la clôture des marchés le ou vers le 13 octobre 2021. Les actions à droit de vote subordonné de Nuvei continueront d'être négociées à la TSX en dollars canadiens sous le symbole « NVEI ».

Dans le cadre du Placement, Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Suisse, J.P. Morgan, BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des capitaux agiront à titre de chefs de file et Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity, Cowen and Company, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, une société du groupe Stifel, William Blair, Financière Banque Nationale Inc., Marchés des capitaux CIBC ainsi que Banque Scotia agiront à titre de preneurs fermes (collectivement, les « Preneurs fermes »).

Nuvei s'attend à affecter le produit net tiré du Placement principalement au renforcement de la situation financière de la Société et à la poursuite de ses stratégies de croissance.

Nuvei a accordé aux Preneurs fermes une option, qu'ils peuvent exercer en totalité ou en partie, en tout temps au cours des 30 jours suivant la clôture du Placement, leur permettant d'acheter, au prix d'offre, un nombre d'actions à droit de vote subordonné supplémentaires pouvant atteindre 15 % du Placement afin de couvrir les surallocations, le cas échéant.

Dans le cadre du Placement, Nuvei a déposé un supplément de prospectus provisoire et déposera un supplément de prospectus définitif à son prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour daté du 20 mai 2021. Comme ce sera le cas pour le supplément de prospectus définitif, le supplément de prospectus provisoire a été déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada ainsi qu'auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») dans le cadre de la déclaration d'inscription au moyen du formulaire F-10, laquelle peut être modifiée de temps à autre, conformément au régime d'information multinational entre le Canada et les États-Unis.

Le Placement n'est effectué au Canada qu'au moyen du prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour et d'un supplément de prospectus, et aux États-Unis, au moyen uniquement de la déclaration d'inscription, y compris le prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour et le supplément de prospectus. Ces documents renferment des renseignements importants sur le Placement. Des exemplaires du supplément de prospectus seront disponibles sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov, et un exemplaire de la déclaration d'inscription est disponible sur EDGAR à www.sec.gov. Il sera également possible de se procurer des exemplaires des suppléments de prospectus et de la déclaration d'inscription, lorsqu'ils seront disponibles, auprès de l'une des sources suivantes : Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, à l'attention de : Prospectus Department (866 471-2526); Credit Suisse Securities (USA) LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 6933 Louis Stephen Drive, Morrisville, North Carolina 27560, téléphone : 1-800-221-1037 ou par courriel : [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, téléphone : 866 803-9204 ou par courriel : [email protected]; aux États-Unis, BMO Capital Markets Corp., à l'attention de : Equity Syndicate Department, 151 W 42nd St, New York, NY 10036, ou par téléphone au 1-800-414-3627, ou par courriel au [email protected], et au Canada, BMO Marchés des capitaux, à l'attention de : Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, ou par téléphone au 1-905-791-3151, poste 4312, ou par courriel au [email protected]; aux États-Unis, RBC Capital Markets LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, à l'attention de : Equity Syndicate, téléphone : 877-822-4089, courriel : [email protected] et, au Canada, RBC Dominion valeurs mobilières Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, à l'attention de : Distribution Centre, ou par téléphone au : 1-416-842-5349, ou par courriel au [email protected]. Les investisseurs éventuels devraient lire les suppléments de prospectus et la déclaration d'inscription avant de prendre une décision de placement.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne doivent en aucun cas être vendus dans un État ou une province ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la province ou du territoire en question.

À PROPOS DE NUVEI

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l'échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d'exploitation et à augmenter les taux d'acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans plus de 200 marchés à l'échelle mondiale, et offre l'acquisition locale dans 45 marchés. Avec la prise en charge de plus de 500 méthodes de paiement locales et alternatives, de près de 150 devises et de 40 cryptomonnaies, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives ou des énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables canadiennes, ainsi que de l'article 27A de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et de l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis, dans sa version modifiée, et ces énoncés sont assujettis aux règles d'exonération créées par ces articles et par la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, dans sa version modifiée, y compris les déclarations concernant le Placement et ses modalités, l'utilisation du produit du Placement, l'inscription des actions de Nuvei à la cote du Nasdaq, la clôture du Placement ainsi que la radiation proposée des actions à droit de vote subordonné négociées à la TSX en dollars américains sous le symbole « NVEI.U ». Cette information prospective est définie par l'utilisation de termes et d'expressions comme « peut », « pourrait », « devrait », « prévoit », « a l'intention de », « estime », « à sa connaissance », « souhaite », « espère », « but », « possible », « projette », « projet », « cible », « prédit », « vise », « croit » ou « continue » et d'autres mots ou expressions semblables ou toutes les formes négatives de ces mots ou expressions, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne contienne pas ces termes et expressions. L'information prospective comporte des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont plusieurs échappent au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux divulgués ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée le 17 mars 2021, du supplément de prospectus provisoire déposé le 4 octobre 2021 et du supplément de prospectus (définitif) daté du 5 octobre 2021, lorsqu'ils seront disponibles. L'information prospective est fondée sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse soit fondée sur ce que la direction juge être des hypothèses raisonnables, le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à cette information étant donné que les résultats réels peuvent être différents de ce qui est énoncé dans l'information prospective. Sauf avis contraire ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est fournie en date du présent communiqué de presse, et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ni à modifier cette information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

SOURCE Nuvei

Renseignements: Anthony Gerstein, Vice-président, Relations avec les investisseurs, [email protected]

Liens connexes

https://nuvei.com/