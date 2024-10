Nutrition dans les CHSLD : les établissements privés conventionnés tiennent aux plus hauts standards

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Selon les informations qui circulent dans les médias, l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) rappelle que l'alimentation occupe une place centrale dans le quotidien des résidents des établissements de soins et d'hébergement de longue durée. Intégrée dans les valeurs et les politiques de bientraitance des établissements privés conventionnés (EPC), ces derniers dépensent actuellement, en moyenne 29 % de plus que ce qui serait dépensé par les établissements publics de même type.

« Les établissements membres de l'AEPC favorisent des produits frais, locaux et peu transformés, ainsi que les aliments sans gluten pour les résidents souffrant de troubles alimentaires, comme la maladie de Cœliaque. Des établissements qui disposent aussi de cuisines et de services alimentaires sur place, et qui sont ainsi en mesure de servir des repas de qualité adaptés aux particularités alimentaires des différentes clientèles », affirme Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC

Toutefois, le cumul du manque de financement public des dernières années compromet la capacité des EPC de maintenir le niveau de qualité et le volume de services requis pour les clientèles les plus vulnérables.

« L'alimentation et l'état nutritionnel des résidents sont au cœur des actions du personnel des établissements privés conventionnés. Il en est de même pour ce qui est de l'assistance apportée lors des repas. Ce sont là des moments importants dans la journée des résidents. Malheureusement, le contexte inflationniste ainsi qu'une indexation inadéquate des budgets de denrées alimentaires avec une augmentation de l'IPC de 27,32% au cours des cinq dernières années fragilisent le modèle des établissements privés conventionnés. Il s'agit certainement d'une réalité qui s'ajoute aux nombreux problèmes de financement vécus sur le terrain », soutient Annick Lavoie.

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés -- (AEPC) regroupe 29 propriétaires gestionnaires qui gèrent 65 établissements (63 CHSLD et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soins et de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD et des soins médicaux et spécialisés pour le volet hôpitaux de réadaptation.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignements : Julien Nelson, 450 495-025; Guy Therrien, 514 499-3630, poste 238 [email protected]