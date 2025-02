Le poste électrique numérique de 220 kV de Zafarabad dans la province de Jizzakh a été livré par Shanghai Electric, ce qui constitue une étape importante dans son engagement à améliorer l'infrastructure électrique et à promouvoir la transformation numérique dans le secteur de l'énergie

ZAFARABAD, Ouzbékistan, 21 février 2025 /CNW/ - Le poste numérique de 220 kV de Zafarabad, le premier poste numérique d'Ouzbékistan construit Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727), a été achevé et mis en service avec succès. Situé dans la province de Jizzakh, ce poste ultramoderne couvre environ 75 000 mètres carrés et devrait améliorer de manière significative l'approvisionnement en électricité dans l'est de l'Ouzbékistan.

Depuis plus de vingt ans, l'Ouzbékistan est confronté à des pénuries constantes de gaz naturel et d'électricité, ce qui oblige une grande partie de sa population à dépendre de fourneaux traditionnels et de méthodes de chauffage improvisées pour supporter les rudes mois d'hiver. Une fois achevée, le poste électrique numérique de Zafarabad jouera un rôle clé dans le renforcement du réseau électrique de la région et dans l'amélioration de la distribution de l'énergie en Ouzbékistan. Avec une capacité de 400 mégawatts, la nouvelle installation doublera effectivement l'approvisionnement en électricité de la région de Jizzakh, garantissant la stabilité de la fourniture d'électricité aux entreprises industrielles et aux zones résidentielles voisines.

Une technologie de pointe pour des performances optimales

Le poste électrique comprend deux auto-transformateurs de 250 MVA, conçus et fabriqués par Shanghai Electric, qui abaisseront la tension du niveau 220 kV du réseau électrique supérieur à 110 kV pour la distribution locale. La province de Jizzakh bénéficiera ainsi d'une électricité fiable et de haute qualité, ce qui permettra de répondre à la demande croissante d'électricité dans cette région en plein développement.

L'une des principales innovations du projet Zafarabad est la mise en œuvre d'un système entièrement numérisé, qui améliorera considérablement l'efficacité et la sécurité des opérations du poste électrique. Le poste est équipé de systèmes avancés de surveillance et d'acquisition de données qui réduisent les besoins en personnel de maintenance sur site et améliorent la sécurité des opérations. En cas d'urgence, les capacités de surveillance en temps réel du système permettent de localiser rapidement les défauts et d'ajuster la charge électrique afin d'éviter les perturbations.

Une preuve des capacités de Shanghai Electric

Shanghai Electric s'est vu confier le projet clé en main par le réseau électrique national de l'Ouzbékistan en octobre 2021. En tant que premier poste électrique numérique de l'Ouzbékistan, l'équipe de projet de Shanghai Electric a surmonté de nombreux défis, notamment la collaboration entre plusieurs parties, les barrières linguistiques et le débogage technique. L'équipe a non seulement optimisé les configurations du projet, mais elle a également dispensé une formation approfondie.. Pendant la construction, elle a coordonné les efforts des équipes chinoises et ouzbèkes, ce qui a permis d'achever l'infrastructure principale du projet dans les délais impartis et de garantir trois années remarquables d'exploitation sans accident.

