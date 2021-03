Numérique et collaboratif : le Dictionnaire des francophones est lancé!

MONTRÉAL, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Office québécois de la langue française est fier de participer au lancement mondial du Dictionnaire des francophones (DDF), un outil de référence numérique fournissant 400 000 mots et 600 000 définitions issus de toute la francophonie. À la manière des méthodes et outils wikis, ce dictionnaire évolutif sera enrichi par des utilisatrices et des utilisateurs de partout dans le monde.

L'Office a collaboré à la réalisation du DDF en proposant 4 500 québécismes, néologismes et termes officialisés tirés du Grand dictionnaire terminologique. Il fait ainsi connaître des mots employés au Québec, tels qu'aluminerie, bleuetier, clavardage, divulgâcher, écocentre ou infonuagique.

Toute la population est invitée à consulter le DDF, un dictionnaire moderne mettant en valeur les couleurs, la richesse et la diversité de notre langue française.

Le Dictionnaire des francophones (DDF) prendra la forme d'un outil disponible en version mobile, notamment sur les téléphones intelligents et les tablettes électroniques.

Le DDF permettra la consultation de milliers de mots issus de toute la francophonie, réunis sous une même interface. Il sera enrichi par ses utilisatrices et ses utilisateurs.

L'Office québécois de la langue française a contribué au DDF en fournissant 4 500 termes issus de son outil phare, Le grand dictionnaire terminologique.

Ce dictionnaire a été réalisé par l'Institut international pour la francophonie (2IF) de l'Université Lyon 3 Jean Moulin, sous le pilotage de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (ministère de la Culture).

Site Web du DDF :

www.dictionnairedesfrancophones.org

Pour transmettre vos suggestions ou commentaires concernant le DDF : [email protected]

