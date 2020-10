Numérique 2020 - Journées du numérique en enseignement supérieur - Deux journées pour repenser la formation à distance

Au cours de ces deux journées, plus de 60 conférenciers du Québec et d'ailleurs animeront des conférences, des tables rondes et des ateliers devant plus de 1 000 participants venant de partout au Canada et de l'étranger. Dans un contexte accéléré de transformation des modes d'enseignement, ce colloque offrira un lieu de partage et d'échange inédit entre tous les experts du milieu, qu'ils soient issus de l'enseignement supérieur ou de l'industrie du numérique. Tous seront réunis : professeurs, chercheurs, tuteurs, chargés d'encadrement, conseillers pédagogiques et technopédagogiques, mais également hauts dirigeants, gestionnaires, experts et stratèges numériques.

« Pionnière de la formation à distance, l'Université TÉLUQ est heureuse de présenter ce colloque. Tous ensemble, nous échangerons sur les grandes tendances et celles, plus émergentes, du numérique en éducation. Ce dialogue nous permettra de mieux cerner son intégration dans les pratiques actuelles et surtout, d'appréhender son impact sur la transformation des établissements d'enseignement », déclare Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.



Le colloque est organisé par le professeur Serge Gérin-Lajoie, spécialiste en formation à distance, en formation en ligne et en technologie éducative à l'Université TÉLUQ.

« Le contexte sanitaire de la COVID-19 a projeté à l'avant-scène la formation à distance. À cet égard, le monde de l'enseignement au Québec a relevé le défi, et continue de le faire, que ce soit dans les façons d'enseigner, de collaborer et de gérer les établissements d'enseignement. Nous profiterons donc de l'occasion pour alimenter nos réflexions et pousser plus loin l'analyse et le partage de nos pratiques pédagogiques et voir comment le numérique peut nous aider à les améliorer ».

L'accès au colloque Numérique 2020 et aux Trophées du numérique est gratuit. Tous les contenus seront disponibles tant en français qu'en anglais. L'inscription à l'un ou l'autre de ces événements est obligatoire pour les participants sur le site numerique2020.teluq.ca.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

SOURCE Université TÉLUQ

Renseignements: Source : Denis Gilbert, Chargé des relations avec la presse, Service des communications et des affaires publiques, 418 657-2747, poste 5282, 1 800 463-4728, poste 5282, [email protected]

