Le Fonds de solidarité FTQ investi pour appuyer la transaction

MONTRÉAL, le 31 oct. 2022 /CNW Telbec/ - NuChem Sciences, une organisation de recherche contractuelle (ORC) située à Montréal, chef de file en découverte de nouveaux médicaments, annonce qu'elle a acquis l'entreprise IniXium de Laval, Québec. Cette acquisition a été rendue possible grâce à un investissement du Fonds de solidarité FTQ.

Cette troisième acquisition permet à NuChem d'élargir son expertise relative aux cibles biologiques, aussi appelées protéines cibles, dont la production en laboratoire et la compréhension de la structure 3D sont des étapes essentielles pour la création de nouveaux médicaments.

La combinaison de l'expertise des deux équipes permet la création d'un nouveau groupe collaboratif de biologie structurale due à la synergie entre la chimie médicinale et computationnelle de NuChem et l'équipe de cristallographie d'IniXium. Ceci permet maintenant le design plus rationnel des molécules candidates à devenir des médicaments, basé sur représentation 3D de la structure des protéines cibles.

La capacité de production d'IniXium permet aussi à NuChem de devenir indépendant en source de protéines clés utilisées par ses enzymologistes et ses biochimistes pour déterminer l'activité biologique des molécules.

« Comptant plus de 250 scientifiques et personnel de soutien, NuChem Sciences est fier de réunir tous ces chercheurs sur 5 sites dans 3 villes du Québec », a déclaré Marc LeBel, Pharm.D., chef de la direction de NuChem. NuChem Sciences rassemble la plus grande équipe de scientifiques en chimie en Amérique du Nord parmi les ORCs en découverte du médicament et prévoit demeurer en position de tête.

« Nous sommes heureux de joindre nos expertises à celles de NuChem pour contribuer à faire du Québec un chef de file dans le secteur de la découverte du médicament », déclarent René Coulombe et James Féthière, dirigeants d'IniXium. « Les deux organisations étant chacune présentement dans un effort intensif de recrutement, cette transaction ne mènera à aucune perte d'emploi. »

« La technologie et l'expertise de NuChem sont sans précédent. En ajoutant l'acquisition d'IniXium, NuChem a tous les outils pour augmenter son offre de services et sa croissance », a poursuivi Dany Pelletier, premier vice-président aux placements privés et investissements d'impact du Fonds de solidarité FTQ. « Le Fonds sera un fidèle allié pour accompagner NuChem dans son plan de développement. Cette transaction démontre une fois de plus notre volonté à collaborer et à faire prospérer sans cesse le secteur de la santé au Québec ».

La découverte de médicament vise la conception et la synthèse de nouvelles molécules ayant une activité biologique ou thérapeutique bénéfique pour la santé humaine et pouvant potentiellement devenir de nouveaux médicaments. Elle vise plus particulièrement à optimiser la fonction thérapeutique de certaines molécules dites « têtes de série » ou « composés phares » identifiées par différentes technologies, notamment par le criblage de fragments par la cristallographie offerts par IniXium et par le travail collaboratif étroit entre des équipes multidisciplinaires en chimie médicinale, biologie cellulaire, biologie structurale, biochimie et pharmacologie animale.

Les avocats et conseillers juridiques de Fasken ont supporté NuChem Sciences Inc. dans la transaction, ceux du cabinet Osler pour d'IniXium Inc. et ceux du cabinet Blakes pour le Fonds de solidarité FTQ.

À propos de NuChem Sciences

NuChem Sciences offre une variété de services intégrés à l'international auprès de compagnies pharmaceutiques et biotechnologiques, afin de les aider à identifier et optimiser des molécules candidates aux études cliniques. Depuis ses débuts en 2011, NuChem a contribué à la découverte de plusieurs molécules qui ont progressé aux essais cliniques chez l'homme et qui sont candidates à devenir de nouveaux médicaments dans le futur.

À propos d'IniXium

Fondé en 2014, IniXium offre des services scientifiques haut de gamme en production et caractérisation biophysique de protéines recombinantes, en cristallographie de protéines, et criblage de fragments par cristallographie en plus d'une expertise en médicaments biologiques et biosimilaires. L'entreprise jouit d'une réputation hors pair dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 748 371 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,4 milliards de dollars au 31 mai 2022, le Fonds appuyait 3 620 entreprises partenaires et 296 927emplois.

