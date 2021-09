MISSISSAUGA, ON, le 15 sept. 2021 /CNW/ - NUCALA (mépolizumab) est maintenant indiqué au Canada à titre de médicament d'appoint au traitement standard chez les patients adultes atteints du syndrome hyperéosinophilique (SHE) depuis ≥ 6 mois en l'absence de cause secondaire non hématologique connue.

Par cette homologation, NUCALA devient le premier et le seul traitement biologique ciblé à être offert aux patients atteints de cette maladie d'origine éosinophile; il s'agit de la troisième indication approuvée de NUCALA, qui cible l'inflammation éosinophile.

« Le SHE est une maladie rare et complexe associée à un important besoin non comblé auquel peut répondre NUCALA », affirme Marni Freeman, directrice médicale pour le Canada chez GSK Canada. « GSK s'engage à améliorer la vie des patients atteints de cette maladie associée à une inflammation éosinophile non maîtrisée, en innovant constamment pour ce large groupe de patients. Cette homologation redonne de l'espoir aux Canadiens atteints du SHE et offre de nouvelles options aux professionnels de la santé qui les soutiennent. »

À propos du syndrome hyperéosinophilique (SHE)

Le SHE est un trouble rare et sous-diagnostiqué; il est donc difficile d'estimer sa prévalence globale au Canada. Les patients atteints du SHE présentent une surproduction persistante et marquée d'éosinophiles, un type de globules blancs, pouvant atteindre trois fois le taux physiologique normal. Lorsque les éosinophiles s'infiltrent dans certains tissus, ils peuvent causer de l'inflammation et des lésions aux organes, ce qui peut entraîner des répercussions sur la capacité des patients à fonctionner dans la vie de tous les jours au fil du temps. Les complications peuvent varier d'une fièvre et d'un malaise à des problèmes respiratoires et cardiaques, qui indiquent habituellement des lésions aux organes. Si le SHE n'est pas traité, les symptômes peuvent s'aggraver progressivement et l'issue peut être fatale.

À propos de NUCALA (mépolizumab)

NUCALA (mépolizumab) est un anticorps monoclonal dont l'action consiste à bloquer une protéine particulière, appelée interleukine-5 (IL-5). En bloquant l'action de l'IL-5, NUCALA limite la production d'un plus grand nombre d'éosinophiles dans la moelle osseuse et réduit le nombre d'éosinophiles présents dans le sang, les poumons et les tissus1.

Le mépolizumab a été étudié dans le cadre de 41 essais cliniques chez plus de 4000 patients pour de nombreuses indications éosinophiles et est homologué sous la marque NUCALA au Canada, aux États-Unis, en Europe et dans plus d'une vingtaine d'autres marchés à titre de médicament d'appoint pour le traitement d'entretien de l'asthme éosinophile sévère chez les patients adultes. Il est aussi approuvé au Canada, aux États-Unis et en Europe comme traitement d'appoint de l'asthme éosinophile sévère chez les enfants de 6 à 17 ans. Au Canada, aux États-Unis, au Japon et dans un certain nombre d'autres marchés, NUCALA est également approuvé comme traitement d'entretien en appoint aux corticostéroïdes pour les adultes atteints d'une affection rare des vaisseaux sanguins associée à une augmentation du nombre d'éosinophiles, connue sous le nom de granulomatose éosinophile avec polyangéite.

Veuillez consulter la monographie du produit au www.gsk.ca pour obtenir les renseignements complets sur l'innocuité. Vous pouvez également vous procurer la monographie du produit en composant le 1-800-387-7374.

À propos de GSK

GSK est une société mondiale de soins de santé axée sur la science. Pour en savoir plus, visitez le site www.gsk.ca.

