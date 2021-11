MISSISSAUGA, ON, le 8 nov. 2021 /CNW/ - NUCALA (mépolizumab) est maintenant approuvé au Canada à titre de médicament d'appoint en association avec un corticostéroïde intranasal pour le traitement d'entretien des patients adultes atteints de RSCaPN qui n'est pas bien maîtrisée par les corticostéroïdes intranasaux utilisés seuls.

Il s'agit de la quatrième indication approuvée de NUCALA pour les patients canadiens atteints de maladies d'origine éosinophile. NUCALA est le premier et le seul traitement anti-IL-5 d'appoint qui cible l'inflammation éosinophile chez les adultes atteints de RSCaPN.

« Puisqu'il s'agit du premier traitement anti-IL-5 destiné aux Canadiens atteints de RSCaPN, cette approbation de NUCALA constitue une nouvelle option de traitement importante, particulièrement pour les patients qui présentent une forme sévère et qui ont peut-être déjà eu recours à des corticostéroïdes oraux et à des interventions chirurgicales récurrentes pour prendre en charge leur maladie », a expliqué Marni Freeman, directrice médicale pour le Canada chez GSK. « Nous mettons au point et fabriquons des médicaments pour traiter les affections respiratoires depuis plus de 50 ans et nous sommes fiers de cette nouvelle indication, qui permet d'offrir une possibilité de traitement supplémentaire aux patients atteints de maladies d'origine éosinophile, et ainsi, de répondre à leurs besoins médicaux non satisfaits. »

« Les patients atteints de RSCaPN éprouvent souvent une variété de symptômes accablants qui peuvent affecter leur santé physique et mentale et ainsi compromettre leur qualité de vie, y compris la qualité de leur sommeil », a déclaré Vanessa Foran, présidente et chef de la direction d'Asthme Canada. « L'approbation de NUCALA est une nouvelle importante pour les Canadiens atteints de RSCaPN puisque cela offre une nouvelle possibilité de traitement aux patients appropriés pour qui les options étaient limitées dans le passé. »

À propos de la RSCaPN

La RSCaPN est l'une des nombreuses maladies résultant d'une inflammation de différents tissus associée à des taux élevés d'éosinophiles, un type de globules blancs. Elle se caractérise souvent par la croissance de tissus mous, appelés polypes nasaux, dans les sinus et la cavité nasale. La RSCaPN peut engendrer des symptômes chroniques tels qu'une obstruction nasale, une perte de l'odorat, de la douleur et une sensation de pression au niveau du visage, ainsi qu'un écoulement nasal.

À propos de NUCALA (mépolizumab)

NUCALA (mépolizumab) est un anticorps monoclonal dont l'action consiste à bloquer une protéine particulière, appelée interleukine-5 (IL-5). En bloquant l'action de l'IL-5, NUCALA limite la production d'éosinophiles dans la moelle osseuse et réduit le nombre d'éosinophiles présents dans le sang, les poumons et les tissus.

Le mépolizumab a été étudié dans le cadre de 41 essais cliniques chez plus de 4000 patients pour de nombreuses indications éosinophiles et est homologué sous la marque NUCALA au Canada.

NUCALA est approuvé aux États-Unis, en Europe et dans plus de 20 autres marchés à titre de médicament d'appoint pour le traitement d'entretien de l'asthme éosinophile sévère chez l'adulte. Il est aussi approuvé au Canada, aux États-Unis et en Europe comme traitement d'appoint de l'asthme éosinophile sévère chez les enfants de 6 à 17 ans. NUCALA est également le premier traitement biologique à avoir été approuvé au Canada à titre de médicament d'appoint à la corticothérapie pour les adultes atteints d'une affection rare des vaisseaux sanguins associée à une augmentation du nombre d'éosinophiles, connue sous le nom de granulomatose éosinophile avec polyangéite (GEPA). Récemment, NUCALA a également été approuvé à titre de médicament d'appoint au traitement standard chez les patients adultes atteints du syndrome hyperéosinophilique (SHE) depuis ≥ 6 mois en l'absence de cause secondaire non hématologique connue.

Veuillez consulter la monographie du produit au www.gsk.ca pour obtenir les renseignements complets sur l'innocuité. Vous pouvez également vous procurer la monographie de produit en composant le 1-800-387-7374.

À propos de GSK

GSK est une entreprise mondiale de soins de santé axée sur la science. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le www.ca.gsk.com/fr-ca/.

