Le lancement organisé par Huawei à Bangkok offre l'intelligence tous scénarios et ouvre un nouveau chapitre de la vie intelligente

BANGKOK, 8 mai 2026 /CNW/ - Le 7 mai 2026, Huawei a organisé le lancement mondial de son produit « Now Is Your Spark » à Bangkok, en Thaïlande, durant lequel l'entreprise a officiellement dévoilé les modèles HUAWEI MatePad Pro Max, HUAWEI WATCH FIT 5 Series, HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition et d'autres produits novateurs. Avec la technologie tous scénarios, ces appareils servent de véritable extension pour permettre aux utilisateurs mondiaux d'explorer le monde et de s'exprimer.

Une tablette phare ultramince qui établit de nouvelles références en matière de productivité mobile

MatePad Pro Max de HUAWEI (PRNewsfoto/HUAWEI) MONTRE HUAWEI FIT 5 Pro (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI nova 15 Max (PRNewsfoto/HUAWEI)

Huawei a lancé le HUAWEI MatePad Pro Max à l'échelle mondiale lors de ce lancement. Combinant un design raffiné, un écran haut de gamme, une productivité de niveau ordinateur et une gamme complète d'outils créatifs, le MatePad Pro Max de HUAWEI offre une performance de tablette exceptionnelle dans un format ultra mince et léger. Pesant 499 g pour une épaisseur de seulement 4,7 mm, même le modèle exclusif PaperMatte Edition ne pèse que 509 g, le HUAWEI MatePad Pro Max est la tablette la plus mince et la plus légère parmi les tablettes de 13 pouces et plus.

Des objets connectés repensés pour la prochaine génération

Huawei a lancé une nouvelle gamme d'objets connectés adaptés à la jeune génération. La série HUAWEI WATCH FIT 5 conserve son design carré emblématique, maintenant rehaussé d'une esthétique élégante et dynamique. Elle guide les utilisateurs à travers des mini-entraînements stimulants et accessibles, favorisant un mode de vie plus actif. La série prend également en charge un large éventail de sports de compétition, y compris le cyclisme, le golf, la course sur sentier et le tennis. Avec des fonctions avancées de suivi, d'analyse et d'orientation, elle répond à divers besoins, des routines quotidiennes de conditionnement physique aux sports de compétition.

Lancée lors de cet événement, la HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition est une montre de course professionnelle qui incarne l'allure et la convivialité de la course de marathon. Elle dispose d'un nouvel indice de capacité de course (RAI) et d'un tableau de bord Camp d'entraînement professionnel, donnant aux coureurs des informations plus approfondies sur les données pour s'entraîner plus intelligemment et courir plus intensément.

Huawei s'est associé à la célèbre joaillière Francesca Amfitheatrof pour lancer la HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Inspiré par la beauté florale du printemps, ce modèle est orné de 99 diamants naturels et de verre saphir taille diamant, une célébration de la force et de la vitalité féminines.

Huawei a également dévoilé de nouvelles montres premium pour les enfants : la série HUAWEI WATCH KIDS X1. Équipée d'une caméra haute définition avant et arrière, elle est dotée d'une caméra avant ultra-grand angle de 110° et d'un écran AMOLED de 1,82 pouce, offrant un champ de vision plus large. L'appareil comprend également un boîtier amovible et rotatif et une fonction de réalité augmentée, permettant aux enfants de capter chaque moment précieux de leurs explorations.

Une nouvelle expérience téléphonique pour les besoins diversifiés des jeunes utilisateurs

Huawei a officiellement lancé la HUAWEI nova 15 Max, qui redéfinit l'expérience d'une génération qui adore s'amuser et aussi prendre de magnifiques photos. Équipée d'une caméra RYYB Ultra Vision de 50 Mpx, elle offre des couleurs réalistes même dans des conditions de faible luminosité ou de rétroéclairage. La super batterie de 8 500 mAh fonctionne toute la journée, éliminant ainsi l'anxiété liée à la batterie. Le boîtier Extra-Durable résiste aux chutes pour une tranquillité d'esprit accrue au quotidien. Combinée à un écran OLED vif et à deux haut-parleurs stéréo symétrique, une expérience audiovisuelle immersive est toujours à portée de main. De la photographie à la durée de vie de la batterie, en passant par la durabilité et l'audiovisuel, la HUAWEI nova 15 Max alimente continuellement toutes les passions.

Des tablettes phares aux montres connectées conçues pour les enfants, l'écosystème Huawei continue d'étendre sa présence dans la vie quotidienne des utilisateurs partout dans le monde. Huawei renouvelle son engagement en faveur d'une technologie non seulement utile, mais véritablement enrichissante, qui suscite l'inspiration. Huawei se réjouit à l'idée de poursuivre sa collaboration avec les utilisateurs partout dans le monde afin d'aider les gens à mieux vivre et travailler, où qu'ils soient.

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SOURCE HUAWEI

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