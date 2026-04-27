BANGKOK, 27 avril 2026 /CNW/ - Huawei a officiellement annoncé l'événement de lancement Now Is Your Spark qui aura lieu à Bangkok, en Thaïlande, le 7 mai 2026. Cet événement de lancement dévoilera une gamme complète de tablettes, d'objets connectés et de téléphones intelligents. En misant sur la technologie et en explorant les frontières futures grâce à l'innovation, Huawei vise à inspirer chaque utilisateur grâce à des expériences intelligentes dans l'ensemble des scénarios.

Une tablette inédite sera la vedette de l'événement de lancement de produits de Huawei à Bangkok

Parmi les faits saillants de cet événement de lancement, la tablette HUAWEI MatePad Pro Max fera ses débuts mondiaux. La série MatePad Pro de HUAWEI a toujours permis d'offrir des avancées complètes en matière d'expérience avec une productivité et une créativité inégalées. Ce nouvel appareil est la meilleure tablette de Huawei à ce jour, avec sa conception légère, sa productivité de niveau PC et son écran PaperMatte, ouvrant de nouveaux horizons de travail, de création et d'expression.

Dans le secteur des objets connectés, la série HUAWEI WATCH FIT continue de gagner en notoriété auprès des consommateurs du monde entier. En avril 2026, les expéditions ont dépassé les 24 millions d'unités, établissant ainsi une nouvelle référence sur le marché des montres connectées sportives. La série offre une expérience légère et confortable tout en apportant des conseils sportifs professionnels et des fonctionnalités de gestion de la santé. La toute nouvelle série HUAWEI WATCH FIT 5 sera lancée à l'occasion de l'événement de lancement de produits novateurs de Huawei à Bangkok. Cette montre est destinée à devenir le compagnon idéal des utilisateurs pour leur permettre d'exprimer leur style personnel, d'explorer les plaisirs du sport et de surveiller l'état de santé en continu. Le lancement présentera la HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, spécialement conçue pour les marathons avec ses capacités d'analyse de données améliorées pour soutenir scientifiquement chaque étape de la course. De plus, Huawei prévoit dévoiler sa première montre intelligente conçue en partenariat avec la célèbre joaillière internationale Francesca Amfitheatrof, la HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Après cinq ans, la nouvelle génération de montre haut de gamme pour enfants, la série HUAWEI WATCH KIDS X1, fait également son grand retour.

Dans le segment des téléphones intelligents, le HUAWEI nova 15 Max offrira une expérience optimisée aux consommateurs du monde entier. Tirant parti des forces de la technologie d'imagerie, de la durée de vie de la batterie et de la qualité sans compromis, il s'agit d'un compagnon idéal permettant aux jeunes d'immortaliser les tranches de vie et de libérer leur créativité.

Now Is Your Spark : chaque personne peut illuminer le monde pour soutenir le changement, et la technologie sert de torche pour allumer, connecter et amplifier cette force. En donnant à la passion une voix, à l'inspiration un but et à l'expression une scène, Huawei vise à donner aux consommateurs du monde entier les moyens d'écrire leurs propres histoires grâce à des technologies novatrices.

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SOURCE HUAWEI

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