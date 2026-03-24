PÉKIN, 24 mars 2026 /CNW/ - Lors de l'Upperside World Congress 2026, Huawei a tenu son gala sur la propriété intellectuelle intitulé « Le WAN de nouvelle génération pour stimuler la croissance des opérateurs ». Lors du sommet, Huawei a dévoilé le livre blanc sur son réseau étendu (WAN) de nouvelle génération (NG), avec la présence de la WBBA, de l'IPv6 Forum et des principaux opérateurs lors de la cérémonie de publication. Le présent document fournit un réseau IP cible pour 2030, permettant aux opérateurs de bâtir des réseaux sécurisés à portée complète qui garantissent l'expérience utilisateur tout en stimulant la croissance des revenus et l'efficacité opérationnelle. Les entreprises mondiales, les chefs de file de l'industrie et les organismes de normalisation ont entamé des discussions approfondies sur des thèmes comme la sensibilisation multidimensionnelle, la sécurité et l'amplitude, la résilience et l'autonomie des réseaux, en travaillant ensemble pour faire progresser les réseaux support IP vers le réseau 5.5G.

John Cai, président des domaines de routeurs, gamme de produits de communication des données, Huawei, prononce un discours (PRNewsfoto/Huawei)

Stratégies nationales et progrès industriels : accélérer la mise à niveau de l'infrastructure de réseau axée sur l'IA

Les opérateurs tirent parti des capacités d'IA - soutenues par les technologies IPv6 et SRv6 - pour libérer le potentiel du réseau, réduire les dépenses et améliorer la performance opérationnelle. Latif Ladid, président de l'IPv6 Forum, a souligné comment différents pays mettent en œuvre des stratégies axées sur les nuages souverains de l'IA, la sécurité et l'amplitude, la résilience et la sécurité quantique, préparant ainsi le terrain pour le développement de réseaux d'infrastructure plus avancés. L'IPv6 Forum collabore avec des partenaires mondiaux de l'industrie pour promouvoir l'intégration approfondie de technologies de pointe telles que IPv6/SRv6, l'autonomie du réseau et la connaissance des applications grâce à l'IA.

Livre blanc NG WAN : fournir une feuille de route pour la création de réseaux IP cibles

À l'ère de l'internet agentique, l'intégration de l'intelligence et des réseaux alimente l'évolution des réseaux IP vers des architectures plus efficaces et intelligentes. John Cai, président des domaines de routeurs de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a déclaré dans son discours d'ouverture que les réseaux étendus de nouvelle génération devraient être construits selon trois piliers essentiels - sensibilisation multidimensionnelle, sécurité et amplitude; résilience et autonomie du réseau - pour aider les opérateurs à accélérer la monétisation du réseau et à réduire les coûts tout en améliorant l'efficacité. Cette nouvelle étude technique sur le réseau étendu de NG présente une construction complète du réseau étendu pour le réseau cible de 2030. Elle décrit les principales caractéristiques, les architectures cibles, les scénarios de valeur, les technologies révolutionnaires et les spécifications de construction de réseau. Elle fournit aux opérateurs mondiaux des renseignements stratégiques alors qu'ils entreprennent l'évolution du réseau et l'innovation.

Pratiques exemplaires des opérateurs pionniers : établir des repères pour l'évolution du réseau

Mehmet Durmus, directeur adjoint des réseaux centraux et de centres de données IP/MPLS de Turkcell, Turquie, a partagé son expérience dans la mise en œuvre des NG WAN. Il a souligné que les innovations émergentes comme la 5G/5G-A et l'informatique intelligente exercent une pression croissante sur les réseaux traditionnels. En réponse, Turkcell a été pionnière dans l'utilisation de solutions de pointe - RDMA sans perte, économie d'énergie dynamique basée sur l'intelligence artificielle et soins de santé par fibre - réalisant des avancées révolutionnaires dans les domaines de l'informatique intelligente, de l'économie d'énergie et de l'O&M intelligents. Ces efforts établissent une référence pour les réseaux support IP de prochaine génération.

Huawei NGWAN : aider les opérateurs à créer un service de réseau étendu convergé axé sur l'intelligence artificielle et des services d'intégration de sécurité informatique réseau

Xu Huan, vice-président des domaines de routeurs de la gamme de produits de communication de données de Huawei, s'est penché sur les principes fondamentaux, les scénarios clés et la valeur commerciale du réseau étendu NG. Il a expliqué qu'un WAN NG sera axé sur l'IA et comprendra une architecture de réseau entièrement convergée qui intègre le réseau, l'informatique et la sécurité. Le réseau sera construit sur une fondation verte à ultra large bande utilisant les technologies 400GE/800GE et fournira des capacités de sensibilisation multidimensionnelles. Cette approche permettra d'assurer l'expérience des utilisateurs et des services VIP, d'augmenter l'ARPU et le DOU, et d'assurer des services en permanence grâce à une sécurité et une résilience complètes. De plus, le réseau mettra à profit les agents pour améliorer l'autonomie du réseau.

Lors du sommet, des experts techniques ont présenté des technologies et des pratiques novatrices en matière de sensibilisation aux services, de marketing ciblé, de sécurité et d'amplitude complètes, de résilience et de gestion intelligente du réseau dans des scénarios à large bande à domicile.

Huawei continuera de renforcer ses partenariats avec les opérateurs mondiaux et les chefs de file de l'industrie, libérant ainsi l'immense potentiel des réseaux tout en favorisant une croissance durable pour les opérateurs.

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SOURCE Huawei

PERSONNE-RESSOURCE : Jieying Ding, [email protected]