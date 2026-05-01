BANGKOK, le 1er mai 2026 /CNW/ - Se démarquant dans la gamme de montres intelligentes carrées de Huawei, la série HUAWEI WATCH FIT incarne le dévouement de la marque envers la mode, l'innovation et une conception ultra-fine. Avec un design à la fois décontracté et dynamique, la série a longtemps servi de compagnon de santé et d'outil polyvalent pour s'exprimer chez les plus jeunes. En 2026, la série HUAWEI WATCH FIT fait un pari audacieux en introduisant une palette de couleurs raffinée et un savoir-faire de pointe pour repousser encore les limites de la mode moderne.

HUAWEI WATCH FIT 5 (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI WATCH FIT 5 Pro (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI WATCH FIT Série 5 (PRNewsfoto/HUAWEI)

La série HUAWEI WATCH FIT 5 s'appuie sur le design carré emblématique, avec une nouvelle gamme de couleurs, des matériaux plus nobles et une sensation améliorée au poignet. Ces améliorations offrent un confort et une respirabilité qui s'harmonisent parfaitement avec les préférences esthétiques des utilisateurs urbains dans divers contextes tout en véhiculant un style de vie dynamique et énergique. La série propose une variété d'options de bracelets respirants et adaptés à la peau, améliorant considérablement l'adaptabilité en extérieur et facilitant la navigation dans divers environnements. La montre HUAWEI WATCH FIT 5 Pro est conçue pour le golf, le trail running et le cyclisme, ce qui rehausse l'attrait de la série tant pour le quotidien que pour les sports professionnels.

Au cœur de cette série se trouve une refonte révolutionnaire du boîtier. La HUAWEI WATCH FIT 5 continue d'accorder la priorité à une construction fine et légère, offrant une expérience de confort inédite. La HUAWEI WATCH FIT 5 Pro repousse encore les limites avec des matériaux plus nobles pour offrir une résistance supérieure aux rayures et à l'usure. Chaque détail a été méticuleusement conçu pour assurer une texture exceptionnelle.

L'écran a également fait l'objet d'une amélioration importante. Le cadre ultra fin de la série HUAWEI WATCH FIT 5 maximise l'espace de l'écran pour une expérience de visionnement immersive. L'édition Pro, équipée d'un écran de nouvelle génération, bénéficie d'une augmentation substantielle de la luminosité maximale, ce qui la rend idéale pour les activités intenses en plein air.

Pour répondre à un large éventail de styles de vie, la série HUAWEI WATCH FIT 5 offre une vaste sélection de cadrans personnalisables, y compris des modèles exclusifs, des options personnalisées et des collections thématiques. Cette variété permet aux utilisateurs de trouver la combinaison parfaite pour toutes les occasions, des sorties décontractées aux entraînements rigoureux.

De son design intemporel aux couleurs vives, en passant par des matériaux de qualité et un savoir-faire novateur, la série HUAWEI WATCH FIT 5 redéfinit le champ des possibles des objets connectés. Rejoignez-nous lors de l'événement de lancement de Huawei le 7 mai au Queen Sirikit National Convention Center de Bangkok, en Thaïlande. Gardez une longueur d'avance et découvrez l'avenir de la technologie portable.

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SOURCE HUAWEI

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