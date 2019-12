Novo Nordisk Canada Inc. reconnue comme l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2020

L'entreprise de soins de santé internationale et chef de file dans le domaine des soins du diabète donne à ses employés les moyens de propulser leur carrière vers de nouveaux sommets.

MISSISSAUGA, ON, le 9 déc. 2019 /CNW/ - Novo Nordisk Canada Inc. est honorée d'être reconnue dans le cadre du concours des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2020, lequel évalue les milieux de travail et récompense les meilleures pratiques progressistes et avant-gardistes. En tant que récipiendaire d'un prix, Novo Nordisk Canada est ravie de voir sa culture d'entreprise, sa conduite et ses employés dévoués être récompensés.

Le siège social de Novo Nordisk Canada est un milieu de travail sain et à la fine pointe de la technologie reposant sur une culture encourageant le perfectionnement professionnel. Il offre à ses employés un éventail d'avantages, dont des espaces de travail stimulants dotés de bureaux ergonomiques permettant de travailler assis ou debout, des repas santé subventionnés, des programmes de voyage, des horaires de travail flexibles, de plus longues vacances et de généreux programmes de santé et bien-être. Le réseautage d'équipe, l'innovation et la collaboration y sont encouragés. Les investissements de l'entreprise dans son personnel démontrent l'engagement de Novo Nordisk envers la santé et le bien-être de ses employés.

Dès son arrivée à titre de présidente de Novo Nordisk Canada à l'automne, Béatrice Clerc a pu rapidement constater à quel point les employés étaient en mesure de concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. « Nous encourageons les membres de notre équipe à partager les expériences personnelles qui les inspire à faire une différence. Comme Stéphane Audet, qui vit avec le diabète de type 1 et qui interagit quotidiennement avec les professionnels de la santé afin de discuter des besoins et des innovations en matière de gestion du diabète. Nous personnalisons le travail que nous faisons, de manière à ce que nos employés ne perdent jamais de vue l'impact qu'ils ont, a déclaré Mme Clerc. Nous créons une culture de travail saine qui contribue à faire de nos employés les meilleurs collègues, mais aussi les meilleurs parents, les meilleurs amis et les meilleurs membres de leur famille. Novo Nordisk Canada est un employeur de choix en raison de notre équipe talentueuse et dévouée. »

Novo Nordisk Canada sait que la vie de ses employés et des patients qui bénéficient des médicaments qu'elle fabrique n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Convaincue que la flexibilité mène à un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle, l'entreprise encourage les 350 membres de son équipe répartis dans tout le Canada à saisir les occasions qui s'adaptent le mieux aux aléas de leur vie. Le résultat est une équipe qui est encouragée et motivée à faire de son mieux pour changer la vie des personnes atteintes de diabète, d'obésité et d'autres maladies chroniques graves.

Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto

Le concours des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto, qui en est maintenant à sa 14e édition, récompense les employeurs offrant des programmes de ressources humaines exceptionnels et des politiques avant-gardistes en milieu de travail. Les employeurs sont évalués en fonction de huit critères : le milieu de travail physique; le climat professionnel et social; les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; les vacances et autres congés; les communications avec les employés; la gestion du rendement; la formation et le perfectionnement et l'engagement dans la collectivité.

Novo Nordisk

Novo Nordisk Canada est une entreprise de soins de santé internationale et un leader qui innove dans les soins du diabète depuis plus de 95 ans. Cet héritage nous a dotés d'une expérience et de capacités qui nous permettent aussi d'aider les gens à vaincre d'autres maladies chroniques graves, l'hémophilie, les troubles de la croissance et l'obésité. Novo Nordisk, dont le siège social est situé au Danemark, est une entreprise qui emploie environ 42 200 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans plus de 170 pays. Pour en savoir plus, consultez le site novonordisk.ca, ou suivez-nous sur Twitter ou YouTube.

