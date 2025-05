Selon les estimations, d'ici 2030, la prévalence de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) dans la population générale canadienne passera de 5,2 % à 6,5 % 1 .

En l'absence de traitement, la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique peut évoluer vers des complications graves, voire mortelles, telles que la cirrhose, le cancer du foie ou la nécessité d'une greffe hépatique2.

MISSISSAUGA, ON, le 2 mai 2025 /CNW/ - Novo Nordisk Canada a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a accepté d'évaluer, dans le cadre de la politique sur l'évaluation prioritaire, sa demande de supplément à la présentation de drogue nouvelle (SPDN) pour le semaglutide 2,4 mg, un traitement hebdomadaire destiné aux personnes vivant avec une stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique.

« Le sémaglutide 2,4 mg représente une avancée thérapeutique pour les patients vivant avec une stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique, répondant ainsi à un besoin médical critique non comblé », a déclaré Vince Lamanna, président de Novo Nordisk Canada. « L'acceptation par Santé Canada de la demande d'évaluation du semaglutide 2,4 mg nous rapproche un peu plus de la mise à disposition du premier traitement pour les personnes admissibles vivant avec une stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique. »

À propos du sémaglutide 2,4 mg

L'injection de sémaglutide à 2,4 mg est actuellement approuvée par Santé Canada pour la gestion chronique du poids et la réduction du risque d'infarctus du myocarde (IM) non mortel chez les adultes atteints d'une maladie cardiovasculaire établie et présentant un IMC ≥ 27 kg/m2 3.

Le sémaglutide n'est pas approuvé au Canada pour le traitement d'une stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique. Son innocuité et son efficacité n'ont pas été établies, et rien ne garantit que le sémaglutide sera commercialisé pour cette indication dans le cadre d'une étude clinique.

À propos de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique

La stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique est une maladie métabolique chronique et progressive qui touche le foie et qui peut potentiellement mettre la vie en danger si elle n'est pas correctement prise en charge4,5. Parmi les personnes vivant avec un excès de poids ou une obésité, environ une sur trois serait également atteinte d'une stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique6. Une accumulation excessive de graisse hépatique peut, avec le temps, entraîner une inflammation et une fibrose hépatique sévère7. La stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique est souvent asymptomatique ou peu symptomatique à ses débuts, ce qui contribue fréquemment à un diagnostic tardif8. On estime qu'à l'échelle canadienne, la prévalence de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique passera de 5,2 % à 6,5 % d'ici 20301, et que le nombre de décès liés à la maladie aura doublé d'ici là1.

À propos de Novo Nordisk

Novo Nordisk est une importante société mondiale de soins de santé fondée en 1923, dont le siège social est au Danemark. Notre objectif consiste à favoriser le changement pour vaincre les maladies chroniques graves, en nous appuyant sur notre longue expérience du diabète. Pour ce faire, nous sommes à l'origine de percées scientifiques, nous élargissons l'accès à nos médicaments et nous nous efforçons de prévenir et, en fin de compte, de guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 63 400 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans environ 170 pays. Pour plus de renseignements, visitez novonordisk.ca , Facebook , Instagram , LinkedIn et YouTube.

