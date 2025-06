Les résultats de l'étude de phase IIIb STEP UP ont montré qu'une dose plus élevée de sémaglutide (7,2 mg) entraînait une perte de poids de 21 %* chez les personnes atteintes d'obésité, un tiers des participants ayant perdu 25 % ou plus de leur poids, comparativement au placebo 1 .

L'innocuité et la tolérabilité de la dose plus élevée de sémaglutide (7,2 mg) concordaient avec celles observées avec la dose actuellement approuvée (sémaglutide à 2,4 mg) 1 .

Les données de l'étude STEP UP s'ajoutent à la base de données probantes existante sur l'importance du sémaglutide pour induire une perte de poids importante et des améliorations de l'état de santé chez les personnes atteintes d'obésité.

MISSISSAUGA, ON, le 23 juin 2025 /CNW/ - Novo Nordisk a présenté les résultats issus de l'étude de phase IIIb STEP UP menée auprès de personnes atteintes d'obésité, sans diabète lors des sessions scientifiques de l'American Diabetes Association, à Chicago, aux États-Unis. Dans le cadre de l'étude STEP UP, l'administration de la dose la plus élevée de sémaglutide (7,2 mg) a permis d'obtenir une perte de poids moyenne de 21 % chez les participants, un tiers ayant perdu plus de 25 % de leur poids corporel par rapport au placebo, après 72 semaines1.

« L'étude STEP UP a démontré que nous pouvons augmenter la dose de sémaglutide et obtenir une perte de poids plus importante que ce qui avait été observé auparavant, en conservant le profil d'innocuité établi du sémaglutide. Cela pourrait offrir une autre option aux personnes qui n'atteignent pas leurs objectifs de poids », a déclaré Sean Wharton, auteur principal de l'étude et directeur médical, Clinique médicale Wharton, Canada. « Nous savons déjà que le sémaglutide peut avoir des bienfaits sur la santé dans le cadre de maladies chroniques, au-delà de la perte de poids. Ces résultats contribuent à offrir aux patients vivant avec l'obésité davantage d'options pour l'amélioration de leur poids et de leur état de santé global ».

Critères d'évaluation principaux de SET UP après 72 semaines*1 :



Sémaglutide à 7,2 mg Sémaglutide à 2,4 mg Placebo Perte de poids en % 20,7 % 17,5 % 2,4 % Perte de poids d'au moins 5 % 93,2 % 92,5 % 35,7 %

* D'après le paramètre à estimer du produit à l'essai : effet du traitement si toutes les personnes observent le traitement.

L'évaluation des effets du produit, sans tenir compte de l'observance du traitement, a montré que les personnes recevant le sémaglutide à 7,2 mg ont obtenu une perte de poids de 18,7 % contre 3,9 % avec le placebo, et 90,7 % ont obtenu plus de 5 % avec le sémaglutide à 7,2 mg contre 36,8 % avec le placebo.

Dans le cadre de l'étude STEP UP, le sémaglutide à 7,2 mg a démontré un profil d'innocuité bien toléré, concordant avec les études précédentes sur le sémaglutide menées par Novo Nordisk1. Les effets indésirables les plus fréquents étaient de nature gastro-intestinale, et la grande majorité d'entre eux étaient d'intensité légère à modérée pendant l'augmentation de la dose et se sont résorbés au fil du temps, ce qui est conforme à ceux de la classe des agonistes des récepteurs du GLP-11. Dans le cadre de l'étude STEP UP, 3,3 % des personnes traitées avec le sémaglutide à 7,2 mg ont abandonné le traitement en raison d'effets indésirables de nature gastro-intestinale, comparativement à 2,0 % des personnes traitées avec le sémaglutide à 2,4 mg et à 0 % des personnes avec le placebo1.

Sémaglutide à 7,2 mg Sémaglutide à 2,4 mg Placebo Perte de poids d'au moins 10 % 86,0 % 77,6 % 20,0 % Perte de poids d'au moins 15 % 70,4 % 57,5 % 7,9 % Perte de poids d'au moins 20 % 50,9 % 35,1 % 2,9 % Perte de poids d'au moins 25 % 33,2 % 16,7 % 0 %

À propos de l'étude STEP UP

L'étude STEP UP a duré 72 semaines et était une étude de supériorité à répartition aléatoire, à double insu et à groupes parallèles, contrôlée par placebo et conçue pour évaluer l'efficacité et l'innocuité du sémaglutide à 7,2 mg par rapport au sémaglutide à 2,4 mg et au placebo, comme traitement d'appoint à une intervention axée sur le mode de vie. 1 407 adultes présentant un IMC ≥ 30 kg/m2 sans diabète ont été inclus dans l'étude. L'objectif principal était de démontrer la supériorité du sémaglutide à 7,2 mg par rapport au placebo pour la perte de poids. Les principaux critères d'évaluation secondaires de confirmation comprenaient le nombre de participants ayant obtenu une perte de poids de 10 %, 15 %, 20 % et 25 %, respectivement.

À propos de Novo Nordisk

Fondée en 1923, Novo Nordisk est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des soins de santé et dont le siège se situe au Danemark. Forts de notre héritage dans le domaine du diabète, nous avons pour objectif de susciter le changement et de vaincre les maladies chroniques graves. Pour ce faire, nous sommes à l'origine de percées scientifiques, nous élargissons l'accès à nos médicaments et nous nous efforçons de prévenir et, à terme, de guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 77 400 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans environ 170 pays. Pour en savoir plus, visitez novonordisk.ca, Facebook, Instagram, X, LinkedIn et YouTube.

Références 1. Wharton, S, et al. (2025) Once-weekly semaglutide 7.2 mg in adults with obesity: the randomised, controlled, phase 3b STEP UP trial. Affiche 1966-LB. 85e sessions scientifiques de l'American Diabetes Association (ADA), Chicago, É.-U., du 20 au 23 juin 2025.17.

