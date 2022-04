Les activités pour le marathon annuel de Mississauga auront lieu en personne du samedi 30 avril au dimanche 1 er mai. Novo Nordisk est fière de parrainer la marche/course Hazel de 5 km qui commencera au phare emblématique de Port Credit pour se terminer au parc Lakefront Promenade. Le retour du marathon permet à la population de Mississauga de se rassembler dans un environnement ouvert et sécuritaire afin d'encourager un mode de vie actif et des villes plus saines.

La région de Peel, qui inclut Mississauga, a l'un des taux les plus élevés de diabète de type 2 en Ontario1. Environ 1 adulte sur 10 à Peel vit actuellement avec le diabète ou le prédiabète et ce nombre devrait atteindre 1 adulte sur 6 d'ici 20252. Avec le temps plus chaud à nos portes et le retour du marathon de Mississauga en personne, les résidents sont encouragés à être actifs et à aider à freiner la progression du diabète, un pas à la fois.

« Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau les coureurs à notre marathon annuel de Mississauga cette fin de semaine, car il s'agit d'une merveilleuse occasion de rassembler la communauté pour une grande cause, tout en encourageant des modes de vie sains et actifs », explique la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie. « L'an dernier, la ville de Mississauga s'est fièrement jointe à Cities Changing Diabetes , un programme mondial visant à contrer l'augmentation du diabète de type 2 dans les centres urbains, et le marathon de Mississauga est un excellent exemple de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour promouvoir un mode de vie sain dans la communauté et réduire les risques du diabète. J'encourage les résidents de Mississauga de tous âges et de toutes capacités à s'entraîner et à se joindre à nous au marathon de Mississauga. »

Bien que le diabète touche près de 11 millions de Canadiens3, le diabète de type 2 est devenu un problème de santé publique à Mississauga, imposant un fardeau important à la qualité de vie et au système de santé. On estime que le coût prévu des soins de santé liés au diabète dans la région de Peel s'élèvera à 689 millions de dollars en 20244.

« Avec notre siège social à Mississauga et de nombreux collègues résidant dans la septième plus grande ville du Canada, Novo Nordisk Canada est fière de commanditer la course/marche Hazel de 5 km du marathon de Mississauga. Ce partenariat correspond exactement à nos engagements continus en matière de promotion du changement et de lutte contre le diabète », affirme Adam Marsella, directeur, Affaires externes, Novo Nordisk Canada. « Notre partenariat avec la ville de Mississauga et le marathon de Mississauga est une étape importante pour aider à prévenir et à réduire la prévalence du diabète et d'autres maladies chroniques. »

Pour en savoir plus sur le marathon de Mississauga ou pour vous inscrire, visitez https://www.mississaugamarathon.com/ .

Pour en savoir plus sur le programme de Mississauga, Cities Changing Diabetes, visitez https://www.mississauga.ca/projects-and-strategies/city-projects/cities-changing-diabetes-programme/ .

