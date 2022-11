MONTRÉAL, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des CPA du Québec souligne le Mois de la littératie financière en rappelant aux Québécois qu'il est fondamental de maîtriser les bases de leurs finances personnelles afin de faire des choix éclairés et de donner l'exemple aux générations futures. C'est pourquoi l'Ordre lance aujourd'hui une trousse d'information qui permettra aux parents d'évaluer leurs connaissances en matière de gestion des finances personnelles et d'aider leurs enfants à développer de bons réflexes en la matière.

Se poser (et poser) les bonnes questions

« L'Ordre a toujours valorisé l'importance de prendre le contrôle de ses finances pour améliorer sa situation, bien sûr, mais aussi pour planifier son avenir et être moins vulnérable, par exemple, face aux fraudeurs. C'est en abordant tôt ces questions avec nos enfants et en poursuivant un dialogue transparent au fil des ans qu'ils deviendront plus autonomes et confiants par rapport à ce sujet », explique la présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA du Québec, Geneviève Mottard, CPA.

La trousse fournit des outils concrets afin d'aider les parents à s'autoévaluer et à aller chercher de l'information pertinente, pour ensuite la transmettre aux enfants.

Elle contient :

Un questionnaire interactif pour évaluer ses bases en gestion des finances personnelles. Des liens vers deux webinaires gratuits :

Un article sur les meilleurs trucs et conseils pour initier son enfant à la gestion de l'argent.

La capsule vidéo S'acheter de la liberté de l'Ordre des CPA du Québec, mettant en vedette Pierre-Yves McSween , FCPA.

L'éducation financière nous concerne tous

L'éducation financière commence par les plus jeunes, mais elle touche tout le monde. Que vous soyez en train de planifier l'achat de votre prochaine maison ou d'affiner la stratégie de financement de votre entreprise, vous devez avoir un niveau d'information suffisant pour prendre des décisions éclairées.

C'est pourquoi l'Ordre met à la disposition du public des contenus pertinents et complémentaires à la trousse : capsules d'information, choix d'ateliers de littératie financière en milieu de travail ou en milieu scolaire et ressources provenant de partenaires impliqués dans l'éducation financière. Il y en a pour tous les groupes d'âge et les situations particulières à chacun.

Et les CPA dans tout ça?

Les comptables professionnel(le)s agréé(e)s sont bien placés pour comprendre l'importance d'adopter de saines habitudes financières et de transmettre le bon exemple en la matière. L'Ordre et ses membres prennent la parole et s'engagent tout au long de l'année à vulgariser l'information au grand public, ce qui permet de répondre en partie à ce besoin de mise à niveau des connaissances.

« Par leur grande expertise dans plusieurs domaines des finances et de l'administration des affaires, les CPA possèdent les clés pour vulgariser l'information financière à différents publics. Par exemple, des centaines de CPA agissent chaque année comme bénévoles pour contribuer de plusieurs façons à la littératie financière. Nous encourageons nos membres à continuer de s'investir dans la transmission de ce savoir pour le bien de la population québécoise », conclut Mme Mottard.

