Novembre 2022 au Musée canadien de la Guerre

OTTAWA, ON, le 27 oct. 2022 /CNW/ - Le Musée est ouvert du mardi au dimanche. Pour réserver une place, veuillez acheter un billet à heure déterminée en ligne. Pour plus d'information, veuillez visiter museedelaguerre.ca/souvenir.

ACTIVITÉS VIRTUELLES

Musée canadien de la guerre, Archives institutionnelles = Canadian War Museum, Institutional archives; Remembrance Day November 11/2010 at the Canadian War Museum (Groupe CNW/Musée canadien de la guerre)

Journée des anciens combattants autochtones 2022 - Projection d'un film et discussion

Le mardi 8 novembre

De 13 h 30 à 14 h 30

En anglais, avec interprétation simultanée en français

Gratuit sur Zoom

Inscription nécessaire

Soyez de nôtres pour le visionnement du film Homecoming Song (Chanson du retour), qui sera suivi d'une discussion sur les histoires, les expériences et les points de vue liés au service et au sacrifice des ex-militaires autochtones de partout au Canada.

Diffusion en direct de la salle du Souvenir

Le 11 novembre, à 10 h 40

Le jour du Souvenir, à 11 h précisément, la lumière du soleil entre par l'unique fenêtre de la salle du Souvenir et illumine la pierre tombale du Soldat inconnu du Canada. En raison des restrictions liées à la COVID-19, personne ne sera autorisé à entrer dans la salle du Souvenir pendant l'évènement. Celui-ci sera diffusé en direct sur la page du jour du Souvenir du Musée de la guerre ainsi que sur ses comptes Facebook, Instagram et Twitter.

Faire une recherche sur l'histoire militaire de sa famille : où commencer

Le mardi 15 novembre, à 13 h - En anglais seulement - Inscription

Le mercredi 16 novembre, à 13 h - En français seulement - Inscription

En direct sur Zoom

Cette séance portera sur les méthodes, les outils et les ressources à votre disposition, au Centre de recherche sur l'histoire militaire du Musée, pour vous aider à faire vos recherches et à en apprendre davantage sur les membres de votre famille et leur service militaire.

Jour du Souvenir - Ressources en ligne

Vous planifiez une cérémonie du Souvenir? Vous recherchez des documents de première main accessibles? Notre trousse numérique conçue pour les pédagogues comprend des artéfacts, des œuvres d'art et des documents provenant des collections du Musée, des survols historiques et des activités d'apprentissage. Vous trouverez dans ce module en ligne du contenu et des suggestions pour tenir une cérémonie du Souvenir, que vous pouvez suivre ou adapter à votre classe, à votre école ou à un évènement virtuel.

ACTIVITÉS AU MUSÉE

Le parcours du Souvenir

Du 5 au 13 novembre

De 9 h 30 à 15 h 30; jusqu'à 19 h le jeudi

À travers le Musée

Suivez le parcours du Souvenir au Musée et découvrez comment le message concernant le souvenir est transmis grâce aux artéfacts, aux récits personnels et à l'architecture même du Musée canadien de la guerre.

Coin lecture

Les 5, 6, 10, 11 et 12 novembre

De 9 h 30 à 15 h 30; jusqu'à 19 h le jeudi

Galerie LeBreton

Un endroit confortable où les familles peuvent explorer les thèmes de la guerre, des conflits et du deuil par l'entremise de livres.

Le monde se souvient

Du 5 au 11 novembre

Heures d'ouverture du Musée

Dans le cadre de ses activités de commémoration du jour du Souvenir, le Musée présentera Le monde se souvient, une installation visuelle visuelle qui affiche le nom de plus de 4 200 000 membres du personnel militaire des deux camps qui ont perdu la vie entre 1914 et 1922, durant la Première Guerre mondiale.

Kiosque interactif Le monde se souvient

Du 8 au 11 novembre

De 10 h à 16 h

Centre de recherche sur l'histoire militaire

Le public est aussi invité à visiter le kiosque interactif Le monde se souvient, situé dans le Centre de recherche sur l'histoire militaire du Musée.

LES ACTIVITÉS DU JOUR DU SOUVENIR - LE VENDREDI 11 NOVEMBRE

Le vendredi 11 novembre, le Musée sera ouvert de 9 h à 16 h. L'entée sera gratuite, mais il est nécessaire de se procurer un un billet à heure déterminée au préalable.

Diffusion de la cérémonie officielle du jour du Souvenir

À 10 h 30, au théâtre Barney-Danson (en français)

À 10 h, à la galerie LeBreton (en anglais)

Rassemblez-vous pour assister à la diffusion de la cérémonie officielle du jour du Souvenir, qui aura lieu au Monument commémoratif de la guerre.

Visite de la salle du Souvenir et diffusion en direct

À 10 h 40

Billets offerts dès 9 h

Salle du Souvenir

Le jour du Souvenir, à 11 h précises, la lumière du soleil entre par l'unique fenêtre de la salle du Souvenir et illumine la pierre tombale du Soldat inconnu du Canada. Cette année, nous sommes heureux d'à nouveau accueillir du public dans cet espace très significatif, après deux ans de restrictions en raison de la COVID‑19.

La Réponse - Fascinante vue de près

De 9 h 30 à 15 h 30

Salon de la Légion royale canadienne

À l'aide d'une série de cartes en vue rapprochée, repérez des personnages sur la maquette du Monument commémoratif de guerre. Étudiez ensuite une sélection de reproductions de bouts d'uniforme et apprenez-en davantage sur les différentes manières dont le Canada a participé à la guerre.

Témoins de l'histoire

De 9 h 30 à 15 h 30

À travers le Musée

D'anciennes combattantes et d'anciens combattants, des spécialistes provenant du monde civil et des membres des Forces armées canadiennes raconteront leurs expériences au fil des galeries du Musée.

Leur histoire : témoignages de militaires du Canada et de leurs familles

De 9 h 30 à 15 h 30

Foyer

L'équipe responsable du projet Leur histoire aimerait recueillir des témoignages d'ex-militaires et de leurs proches! Ce projet continuera d'enrichir l'impressionnante collection d'histoires orales du Musée de la guerre, en mettant un accent unique sur la transition des ex-militaires vers la vie civile. Pour en savoir plus, visitez ce kiosque.

Recherche d'information sur des militaires

De 9 h 30 à 15 h 30

Centre de recherche sur l'histoire militaire

Apprenez comment utiliser des documents produits en temps de guerre, des publications modernes, des œuvres d'art, des photos, des journaux et d'autres sources pour découvrir l'expérience vécue par des militaires qui ont servi durant des conflits.

NOUVELLES EXPOSITIONS

Lauréates et lauréats du concours d'affiches et de textes de la Fondation nationale Légion 2022

Jusqu'en octobre 2023

Foyer (près de la Boutique)

Chaque année, des élèves de partout au pays participent au concours d'affiches et d'œuvres littéraires de la Fondation nationale Légion en soumettant des affiches, des poèmes ou des compositions. Cette année, le Musée canadien de la guerre est heureux d'exposer les œuvres gagnantes, soit huit affiches et deux œuvres littéraires.

Munnings - Artiste de guerre, 1918

À partir du 24 novembre

Galerie Lieutenant-colonel-John-McCrae

Aujourd'hui reconnu comme un des plus grands peintres de chevaux d'Angleterre, sir Alfred Munnings a réalisé plus de 40 œuvres d'art pour le Fonds de souvenirs de guerre canadiens. Cette exposition exceptionnelle présente son héritage puissant et permet de mieux comprendre l'expérience canadienne de la Première Guerre mondiale.

Une exposition itinérante réalisée par le Musée canadien de la guerre, en partenariat avec le Munnings Art Museum (Dedham, Royaume-Uni) et avec le généreux soutien de la Fondation canadienne Beaverbrook.

EN COURS

Une communauté à la guerre - Le service militaire des Canadiennes et Canadiens noirs de Niagara

Jusqu'au 19 mars 2023

Corridor Nord

Cette exposition sur panneaux, présentée en partenariat avec le Musée militaire de Niagara, porte sur le service et le sacrifice de 22 personnes noires issues de la région de Niagara et du sud-ouest de l'Ontario, de la Révolution américaine à aujourd'hui.

Une exposition réalisée par le Niagara Military Museum et présentée en partenariat avec le Musée canadien de la guerre, avec le soutien du Groupe Banque TD.

Libération! Le Canada et les Pays-Bas, 1944-1945

Jusqu'au 28 mai 2023

Foyer

Cette présentation combine photographies percutantes et éléments d'archives sur un panneau synoptique, soulignant le rôle déterminant joué par le Canada dans la libération des Pays-Bas à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Une présentation réalisée par le Musée canadien de la guerre.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire au Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez accéder au site du Musée de la guerre pour y couvrir les activités du jour du Souvenir.

Les médias qui désirent inclure le lien de la diffusion en direct dans leurs reportages en ligne sur le jour du Souvenir peuvent obtenir un code auprès de la personne-ressource ci-dessous.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter museedelaguerre.ca . Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter , Facebook ou Instagram .

SOURCE Musée canadien de la guerre

Renseignements: Renseignements -- Médias : Avra Gibbs Lamey, Agente principale des communications et des relations médias, Musée canadien de la guerre, Téléphone : 613-791-0910, [email protected]; Yasmine Mingay, Directrice, Affaires publiques, Musée canadien de la guerre, Téléphone : 613-614-1195, [email protected]