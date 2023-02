Novartis a commencé à collaborer avec sept cliniques de la province pour soutenir la prévention, l'identification et la gestion des maladies cardiovasculaires athéroscléreuses (MCVA)

En Ontario , les maladies cardiovasculaires représentent 36 % des décès dus à une maladie chronique 1 .

La réduction du taux de C-LDL d'une unité en Ontario pourrait prévenir plus de 20 % des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux 2 .

Novartis collaborera avec les équipes de santé de ces cliniques pour identifier et traiter de manière proactive environ 58 000 patients atteints de MCVA qui présentent un risque élevé de subir un deuxième événement cardiovasculaire.

La contribution financière initiale de Novartis est supérieure à 1,5 M$

TORONTO, le 7 févr. 2023 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. a annoncé aujourd'hui une collaboration avec des équipes de santé en Ontario afin de réunir un réseau de cliniques traditionnelles et virtuelles en prévention secondaire incluant le support d'infirmières et d'infirmières praticiennes spécialisées (IPS) dans certains sites de l'Ontario. La création de ce réseau vise à soutenir la prévention et l'identification des maladies cardiovasculaires athéroscléreuses (MCVA), principal facteur entraînant des maladies cardiovasculaires (MCV).3

Les maladies cardiovasculaires demeurent l'une des principales causes de décès dans le monde et au Canada4,5. En Ontario, les maladies cardiovasculaires représentent environ 36 % de tous les décès dus à une maladie chronique1. Les maladies cardiaques causées par un taux élevé de cholestérol sanguin, un important facteur de risque contrôlable6, coûtent 30,3 milliards de dollars au système de santé de l'Ontario tous les cinq ans7. La réduction du taux de cholestérol des lipoprotéines de basse densité (C-LDL) d'une unité pour les patients de l'Ontario pourrait prévenir plus de 20 % des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux1. Dans le rapport de la vérificatrice générale de 2021 sur le traitement des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux, des écarts en matière de soins ont été constatées dans la prévention secondaire des MCVA ainsi que dans le modèle actuel de réadaptation cardiaque8. Le RPSO cherche à mettre en place un modèle de soins standardisé pour prévenir les MCVA par une gestion rentable des facteurs de risque modifiables.

« Avec ce réseau, nous nous lançons dans des partenariats public-privé innovants pour répondre à certains des problèmes de santé les plus urgents et les plus difficiles en matière de soins de prévention secondaire. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'entrer dans une nouvelle ère qui explore de nouvelles façons de travailler en s'efforçant de comprendre les besoins, les objectifs et les priorités des décideurs canadiens afin d'améliorer le parcours de soins qui, en fin de compte, répond aux besoins des patients », a déclaré Andrea Marazzi, président national de Novartis Pharma Canada inc. « Ce nouveau programme est conforme à la vision et à l'engagement de Novartis de combler les écarts en matière de soins en matière de soins en collaborant avec les intervenants du système de santé. Nous sommes très fiers de travailler aux côtés d'intervenants clés de toute la province qui cherchent activement de nouvelles façons de réinventer les soins de santé et d'améliorer la santé et le bien-être des Canadiens. »

La première phase du programme consiste en sept cliniques traditionnelles et virtuelles ouvertes incluant le support d'infirmières et d'infirmières praticiennes spécialisées (IPS) à Cambridge, Hamilton, Mississauga, Niagara, Oakville, Peterborough et Toronto. La contribution financière initiale de Novartis est supérieure à 1,5 M$. Le potentiel de mise à l'échelle de ce projet pourrait soutenir le développement d'un parcours de soins pour les patients qui pourrait être adopté dans d'autres contextes à travers le Canada.

Halton Healthcare

« Le système de santé a été mis à rude épreuve. Nous sommes convaincus que notre approche innovante et durable permettra de combler une lacune en matière de soins et de fournir des soins exemplaires à nos patients. »

- Dr Michael Heffernan, M.D., Ph.D., FRCPC, FACC; cardiologue membre du personnel, Halton Health Care et cardiologue en chef du réseau de prévention secondaire

Trillium Health Partners

« Ce partenariat permettra aux patients d'avoir plus de points de contact avec les spécialistes, ce dont nos patients ont désespérément besoin. La maladie cardiovasculaire est une cause majeure de décès et d'invalidité au Canada. Bien que nous ayons l'expertise et les connaissances, les patients et le système de santé ont de la difficulté à mettre en œuvre des traitements fondés sur des données probantes qui réduiront le nombre de patients qui ont des crises cardiaques. Ce programme novateur aidera à mieux éduquer les patients, à les soutenir et à les traiter avec les meilleurs soins, c'est ce qu'ils méritent. »

- Dr Anil Gupta, cardiologue, Trillium Health Partners, les cliniques de spécialité OHC, directeur de recherche, One Heart Care Ventures

Santé Niagara

« Chez Cardiology Associates of Niagara (CAN), nous reconnaissons qu'il existe une lacune dans la prise en charge des patients atteints d'une maladie cardiovasculaire. Le défi, cependant, n'est pas dû à un manque de connaissances, mais plutôt à des infrastructures et des systèmes qui peuvent soutenir la prestation des meilleurs soins possibles. Le réseau de prévention secondaire comblera cette lacune en générant des parcours de soins où le patient se trouve au centre d'une équipe multidisciplinaire. En transformant le processus, nous donnerons la priorité aux soins pour une population de patients à haut risque, ce qui se traduira par des temps d'attente plus courts, de meilleurs résultats à long terme et une meilleure qualité de vie. La clinique CAN est ravie de faire partie de ce travail de pionnier pour l'un des segments les plus vulnérables de notre population. »

- Dr Adnan Hameed, responsable du service de cardiologie à Santé Niagara

Peterborough Regional Health Centre

« Nous avons eu la chance de travailler avec une entreprise avant-gardiste comme Novartis, qui a tenu à créer et à soutenir des approches novatrices et durables pour optimiser la prestation des soins de santé si nécessaire en ces temps difficiles. Notre partenariat avec l'équipe avant-gardiste de Novartis profite entièrement aux patients. »

- Dr Michael C Hartleib, M.D, M. Sc, FRCPC, directeur médical, président du PRHC, Kawartha Cardiology Clinical Trials, Kawartha Cardiology Clinic, Peterborough Regional Health Centre

Programme de santé cardiaque et de réadaptation à Hamilton Health Sciences

Les maladies cardiovasculaires, y compris les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies des artères périphériques, font partie des deux principales causes de mortalité et de morbidité chez les Canadiens et constituent une source importante de dépenses en soins de santé. Les patients atteints de maladies cardiovasculaires présentent généralement des facteurs de risque, comme un taux élevé de cholestérol, le diabète, l'hypertension, le tabagisme et l'obésité, qui doivent être traités en temps opportun, à l'aide des données les plus récentes. Notre modèle de soins actuel est fragmenté, ce qui entraîne un traitement tardif et souvent sous-optimal de ces facteurs de risque. Chez Hamilton Health Sciences, nous sommes ravis de faire partie du réseau de prévention secondaire et nous avons élargi ce programme pour y inclure des soins complets pour tous les facteurs de risque cardiovasculaire sous un seul toit. Grâce à ce programme, nous visons à élaborer un modèle d'optimisation robuste et opportune des facteurs de risque menant à la prévention d'événements récurrents pour les personnes qui ont déjà vécu un événement médical majeur, ce qui leur donne la meilleure chance de vivre en santé, plus longtemps. Il s'agit d'un programme novateur, qui a le potentiel d'avoir un impact important et de changer la façon dont nous prévenons les événements récurrents chez les patients atteints de maladies cardiaques et vasculaires.

- Dre Eva Lonn, professeure de médecine à l'Université McMaster et directrice médicale du programme de santé cardiaque et de réhabilitation au Hamilton Health Sciences

Programme de prévention et de réadaptation cardiovasculaire, Peter Munk Cardiac Centre & Toronto Rehab Institute

« Nous sommes ravis de travailler avec Novartis pour faire progresser la prise en charge des lipides pour la protection cardiovasculaire. Les parcours de soins actuels ne permettent pas de contrôler suffisamment les taux de cholestérol chez les personnes qui en ont le plus besoin, ce qui a un impact négatif sur les résultats des patients et met notre système de santé sous pression. Grâce aux investissements dans de nouveaux parcours de soins, notre programme de prévention et de réadaptation cardiovasculaire peut désormais proposer une clinique dédiée à cette question importante et la mener en parallèle avec notre programme d'exercice et de modification des habitudes de vie. »

- Dr Paul Oh, M.D., M. Sc, FRCPC, FACP, FAACVPR; directeur médical et président de GoodLife Fitness, programme de prévention et de réadaptation cardiovasculaire, Toronto Rehab et Peter Munk Cardiac Centre, University Health Network; professeur associé, Université de Toronto

Cambridge Cardiac Care

« Le réseau de prévention secondaire est un partenariat public-privé unique et passionnant qui peut aider à répondre à un besoin important non satisfait en matière de santé cardiovasculaire dans notre province. Les maladies cardiovasculaires demeurent la principale cause de décès et d'invalidité dans le monde. Nous avons réalisé d'énormes progrès dans notre compréhension des causes et des traitements des maladies cardiovasculaires. En effet, jusqu'à 90 % des crises cardiaques pouvaient être évitées. Pourtant, malgré ce grand pas en avant dans notre compréhension scientifique de la manière de prévenir les maladies cardiaques, nous ne parvenons pas à mettre en œuvre la science et à permettre aux patients d'accéder aux soins et aux traitements dont ils ont besoin. Le réseau tente de développer une nouvelle approche de l'optimisation du risque cardiovasculaire en utilisant les compétences et le dévouement d'infirmières et d'infirmiers praticiens hautement qualifiés, sous la supervision de cardiologues spécialisés dans la prévention, afin de fournir des soins efficaces, opportuns et complets aux patients présentant un risque de progression des maladies cardiaques. Nous espérons prouver que ce modèle peut être un complément efficace à notre modèle de soins actuel et améliorer la santé cardiovasculaire de notre province. »

- Dr. A. Shekhar Pandey B.Sc (CL), MD, FRCPC ABIM, CBNC

