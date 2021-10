Les MCV sont la première cause de mortalité dans le monde 3 ; au Canada, toutes les cinq minutes, une personne meurt d'un trouble cardiaque, d'un accident vasculaire cérébral (AVC) ou d'un déficit cognitif d'origine vasculaire 4 . De 2015 à 2019, les MCV ont causé plus de 52 000 décès, et autant de familles ont perdu un être pendant cette période 5 . De plus, les MCV sont responsables d'un lourd fardeau financier pour le système de santé du Canada, soit de plus de 21 milliards de dollars en 2019 6 , et influent sur notre capacité à réagir à des crises sanitaires inattendues. En tenant compte des facteurs de risque modifiables en adoptant une alimentation saine, en faisant de l'exercice et en contrant le tabagisme, par exemple, il est possible de réduire le risque de crise cardiaque et d'AVC 7 , les principaux facteurs des MCV qui sont également responsable de 85 % des décès causés par les MCV 8 .

« Nous avons un besoin urgent de sensibiliser le public aux maladies cardiaques et aux risques connexes, comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux », mentionne le Dr George Thanassoulis, cardiologue, directeur de l'unité de cardiologie préventive et génomique, chercheur-boursier clinicien pour le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQ-S) et professeur adjoint de médecine à l'Université McGill. « Le diagnostic précoce et le traitement approprié au besoin sont indispensables, car les maladies cardiaques représentent la deuxième cause de décès au Canada. Il existe des facteurs de risque modifiables, tels que l'hypoglycémie et le taux de cholestérol élevé, qui contribuent à la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires. Le public devrait connaître les dangers des maladies cardiaques, savoir comment les éviter sous la supervision de leur médecin et en apportant de petits changements à leurs habitudes et leur mode de vie. »

Dans le but d'informer et de repenser les soins de santé grâce à l'innovation, et d'attirer l'attention sur les mortalités attribuables aux MCV, Novartis s'est associée à la Canadian Heart Patient Alliance, la Fondation HeartLife, Diabète Canada, Canada Heart Valve Voice et l'Association canadienne des individus retraités (CARP) afin de faire des MCV une priorité pour la population canadienne.

« Les maladies cardiovasculaires ont une incidence considérable à l'échelle mondiale, car elles sont la principale cause de décès et elles représentent un énorme fardeau financier pour les systèmes de santé, y compris celui du Canada. Nous sommes fiers de nous joindre à la communauté cardiovasculaire et de parler d'une seule voix pour contribuer à réduire les décès causés par les MCV au Canada », de dire Andrea Marazzi, chef de l'organisation nationale pharmaceutique, Novartis Pharma Canada. « Nous espérons également que cette campagne alimentera les conversations sur les maladies cardiovasculaires en amplifiant les histoires des personnes touchées par une MCV ou à risque d'en être atteintes. »

Pour la toute première fois au Canada, une communauté de patients, de groupes de défense, de professionnels de la santé, de leaders d'opinion, de gouvernements, d'entreprises, d'influenceurs et d'innovateurs s'uniront pour abandonner les structures divisionnaires des soins de la santé afin d'aplatir la courbe des MCV au pays. Déterminée à découvrir de nouvelles solutions grâce à des discussions entre de multiples parties prenantes, Novartis rassemble des leaders d'opinion dans le cadre du Sommet du Biome de C2 International, qui aura lieu à Edmonton, à Toronto et à Montréal. Son objectif est d'élaborer et de présenter un plan directeur pour favoriser le changement qui nous permettra de réduire la mortalité imputable à la MCV au Canada.

« Derrière chaque statistique se cache la dure réalité des milliers de personnes touchées par les maladies cardiovasculaires. Il s'agit d'un enjeu de taille que nous ne pouvons pas ignorer », lance Durhane Wong-Rieger, directrice générale, Canadian Heart Patient Alliance. « Les maladies cardiovasculaires sont à l'origine d'une pandémie silencieuse au pays et notre équipe s'est engagée à y répondre en créant un changement puissant et systémique. »

En unissant leur voix, les Canadiens et les Canadiennes peuvent attirer l'attention sur les MCV et susciter la conversation à leur sujet en reconsidérant ces maladies pour offrir aux personnes qui en sont atteintes la chance de passer plus de temps auprès de leur famille et de leurs amis. Pour de plus amples renseignements, visitez le site pasuneminutedeplus.ca.

À propos de Novartis au Canada

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2020, l'entreprise a investi 45 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Elle compte environ 1 000 employés au Canada. L'entreprise est fière de son engagement en faveur de la diversité et se félicite d'offrir un environnement inclusif et inspirant. Novartis figure fièrement sur la liste des 50 Meilleurs lieux de travail au Canada de Great Place to Work®. Elle a également été nommée comme l'un des Meilleurs lieux de travailMC de 2021 pour les femmes au pays et l'un des Meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental. Pour en savoir davantage, veuillez visiter novartis.ca/fr.

_____________________________ 1 Principales causes de décès, population totale (normalisation selon l'âge utilisant la population de 2011). Fréquence : annuelle. Tableau : 13-10-0801-01 (anciennement CANSIM 102-0564) Ottawa (Ontario) : Statistique Canada. 2 Rédaction de l'American Heart Association. CDC Prevention Programs. Site Web de l'American Heart Association. En ligne : https://www.heart.org/en/get-involved/advocate/federal-priorities/cdc-prevention-programs. Consulté le 2 juillet 2021. 3 OMS, Fiche de renseignements sur les maladies cardiovasculaires (MCV) 2017. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds). Consulté le 10 mai 2020 4 Bulletin de Cœur et AVC. (Dé)connexions : Des liens insoupçonnés posent un risque, 2019. En ligne : https://www.heartandstroke.ca/-/media/pdf-files/canada/2019-report/coeuretavcbulletin2019.ashx? Consulté le 18 août 2021. 5 Principales causes de décès, population totale (normalisation selon l'âge utilisant la population de 2011). Fréquence : annuelle. Tableau : 13-10-0801-01 (anciennement CANSIM 102-0564) Ottawa (Ontario) : Statistique Canada. En ligne : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310080101&request_locale=fr. Consulté le 18 août 2021. 6 Bulletin de Cœur et AVC. (Dé)connexions : Des liens insoupçonnés posent un risque, 2019. En ligne : https://www.heartandstroke.ca/-/media/pdf-files/canada/2019-report/coeuretavcbulletin2019.ashx? Consulté le 18 août 2021. 7 Rédaction de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Maladies du cœur - Risque et prévention, 2021. En ligne : https://www.coeuretavc.ca/maladies-du-coeur/risque-et-prevention. Consulté le 10 août 2021. 8 OMS, Fiche de renseignements sur les maladies cardiovasculaires (MCV) 2017. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds). Consulté le 10 mai 2020

SOURCE Novartis Pharma Canada inc.

Renseignements: Grace Chaoui, Weber Shandwick, Téléphone : +1 514 623-9307, Courriel : [email protected] ; Daphne Weatherby, Novartis - Relations avec les médias, Téléphone : +1 514 633-7873, Courriel : [email protected]