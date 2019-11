Novartis établit une alliance stratégique avec Mila, l'institut québécois d'intelligence artificielle

L'alliance renforce le besoin en matière d'innovation dans les soins de santé par l'entremise des nouvelles technologies numériques et de la science des données

L'annonce de Novartis constitue une étape importante dans la réinvention de la médecine, allant au-delà du modèle opérationnel pharmaceutique traditionnel afin de trouver des solutions créatives aux problèmes de santé.

DORVAL, QC, le 20 nov. 2019 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. a annoncé aujourd'hui une alliance stratégique avec Mila, au moment où l'entreprise aborde le prochain chapitre de l'innovation en matière de soins de santé avec les nouvelles technologies numériques et la science des données. Cette alliance avec Mila renforce l'engagement de Novartis à tirer partie des données et de l'intelligence artificielle afin de transformer la façon dont les médicaments sont découverts, développés et commercialisés. Cette nouvelle a été annoncée officiellement en marge de l'assemblée générale annuelle de Médicaments Novateurs Canada à Montréal et a été saluée par le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec Pierre Fitzgibbon.

« Cette collaboration entre Novartis et le Mila contribuera assurément au développement de l'industrie pharmaceutique et de l'écosystème de l'intelligence artificielle au Québec. J'attends donc avec impatience les progrès et les découvertes qui en découleront et qui, j'en suis convaincu, propulseront le domaine des soins de santé vers de plus hauts sommets », a déclaré le ministre Pierre Fitzgibbon.

Dans le cadre de sa relation stratégique, Novartis s'est engagée à assurer une présence de trois ans au complexe O Mile-Ex à Montréal, où est situé Mila.

« Grâce à sa présence à Mila, Novartis sera en mesure de participer activement à son écosystème unique et dynamique d'entreprises, de chercheurs et d'entrepreneurs. Des alliances comme celle-ci nous aideront à dépasser le modèle opérationnel traditionnel de l'industrie pharmaceutique en portant un regard tourné vers l'avenir et en encourageant l'innovation dans le secteur des soins de santé en vue de remplir notre objectif qui consiste à réinventer la médecine afin d'améliorer et de prolonger la vie des patients », a déclaré Christian Macher, président national de Novartis Pharma Canada inc.

L'avenir se veut prometteur pour Novartis, qui évolue continuellement en vue de devenir une entreprise axée sur les médicaments en exploitant les plateformes de traitement avancées et la science des données.

« L'arrivée de Novartis dans l'écosystème IA va certainement changer la donne et lance un message fort comme quoi pour innover, il faut penser différemment. Le moment est venu d'aborder les soins de santé sous un angle différent. Nous félicitons Novartis d'être la première entreprise pharmaceutique à travailler avec nous, en vue de relier les stratégies d'intelligence artificielle aux solutions thérapeutiques », a déclaré Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de Mila.

À propos de Novartis Pharma Canada inc.

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, au développement et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2018, l'entreprise a investi 52 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Elle compte environ 1 000 employés au Canada. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.novartis.ca.

À propos de Novartis

Novartis repense la médecine en vue d'améliorer et de prolonger la vie des gens. En tant que chef de file mondial parmi les entreprises pharmaceutiques, Novartis fait appel à des technologies scientifiques et numériques novatrices en vue de créer des traitements de transformation dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Dans notre quête de nouveaux médicaments, nous nous classons régulièrement parmi les plus grandes entreprises au monde investissant dans la recherche et le développement. Les produits Novartis bénéficient à plus de 750 millions de personnes à l'échelle mondiale et nous trouvons continuellement des moyens novateurs afin d'élargir l'accès à nos plus récents traitements. Environ 109 000 employés de plus de 140 nationalités différentes travaillent chez Novartis partout dans le monde. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le site www.novartis.com.

Stephanie Weinstein, Communications corporatives Novartis, +1 514 633-7873

