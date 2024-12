Le traitement ciblé par radioligand se rapproche du remboursement par les régimes publics pour les patients canadiens admissibles qui sont atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate.

MONTRÉAL, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. (Novartis) est heureuse d'annoncer l'aboutissement de ses négociations avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) en vue du remboursement de PLUVICTOMC (lutécium [177Lu] vipivotide tétraxétan injectable) par les régimes publics. Bien qu'il s'agisse d'une étape déterminante, le médicament n'est pas encore couvert par les régimes d'assurance provinciaux et territoriaux. Nous avons hâte de collaborer rapidement avec les provinces et territoires participants afin que les patients admissibles qui sont atteints du cancer de la prostate et qui ont besoin d'un traitement de toute urgence puissent y avoir accès sans plus tarder.

« Cette entente représente une étape décisive pour les Canadiens touchés par le cancer de la prostate avancé », affirme Laurent Proulx, président-directeur général de PROCURE. « En faisant en sorte qu'aucun patient admissible ne soit laissé pour compte, cette réussite remarquable témoigne de la manière dont les progrès scientifiques permettent aux patients de vivre plus longtemps et d'améliorer leur qualité de vie. »

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les patients et leur famille », déclare le Dr Ricardo Rendon, président de l'Association des urologues du Canada. « Au fil des ans, j'ai traité de nombreux patients qui avaient épuisé toutes les options thérapeutiques et qui vivaient une situation dévastatrice. Ce développement est porteur d'espoir, car les patients atteints d'un cancer de la prostate avancé pourront accéder à un traitement qu'ils attendent depuis longtemps par l'entremise de leur régime public. »

« La conclusion de cette entente avec l'APP est une étape importante pour les patients canadiens atteints d'un cancer de la prostate avancé », dit Mark Vineis, président national de Novartis Pharma Canada inc. « Elle marque un tournant majeur et nous restons déterminés à travailler étroitement avec les programmes d'assurance médicaments provinciaux, territoriaux et fédéraux pour que les patients admissibles des quatre coins du Canada aient accès à ce traitement important dès que possible. »

À propos de PLUVICTOMC

PLUVICTOMC (lutécium [177Lu] vipivotide tétraxétan injectable) est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) évolutif exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) ayant déjà reçu au moins un inhibiteur de la voie de signalisation du récepteur des androgènes et une chimiothérapie à base de taxanes1. Il s'agit d'un traitement de précision contre le cancer qui associe un composé de ciblage (ligand) et un radio-isotope thérapeutique (particule radioactive)1. Après son administration dans le sang, PLUVICTOMC se lie aux cellules cibles, notamment aux cellules cancéreuses de la prostate exprimant le PSMA, une protéine transmembranaire1. Après la liaison, les émissions d'énergie du radio-isotope endommagent les cellules cibles et les cellules environnantes, perturbant leur capacité à se reproduire et/ou déclenchant la mort cellulaire1. Approuvé par Santé Canada en août 2022, PLUVICTOMC est devenu le premier traitement ciblé par radioligand pour le CPRCm au Canada.

Le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez les hommes au Canada2, le CPRCm étant une forme avancée particulièrement difficile à traiter. La disponibilité d'un traitement ciblé par radioligand comme PLUVICTOMC peut offrir un nouvel espoir et une option indispensable aux patients et à leur famille.

À propos de Novartis

Novartis est une société spécialisée dans les médicaments innovants. Chaque jour, nous nous efforçons de réinventer les médicaments pour améliorer et prolonger la vie des gens afin que les patients, les professionnels de la santé et les sociétés puissent faire face à des maladies graves. Nos médicaments touchent plus de 250 millions de personnes dans le monde.

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 600 personnes pour répondre aux besoins en constante évolution des patients et du système de santé et investit plus de 30 millions de dollars en recherche et développement chaque année au pays. Pour en savoir plus, consultez https://www.novartis.com/ca-fr/.

Références 1. Advanced Accelerator Applications USA, Inc. Monographie canadienne de PLUVICTOMC, le 25 août 2022

2. Société canadienne du cancer. Statistiques sur le cancer de la prostate. Dernière révision médicale : mai 2024. En ligne : https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/prostate/statistics

Pluvicto est une marque de commerce.

