Le Sommet Biome 2021 permettra d'alimenter le débat, de stimuler l'innovation et de renforcer les mesures prises pour faire face à un problème critique de santé publique : les maladies cardiovasculaires.

MONTRÉAL, le 26 août 2021 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc., en partenariat avec C2 International, accueille le tout premier Sommet Biome au Canada. Plateforme unique de collaboration multilatérale, le Sommet vise cette année à aborder un problème urgent, à savoir les maladies cardiovasculaires au Canada.

Deuxième cause de décès évitables au pays1, les maladies du cœur entraînent un décès toutes les cinq minutes2. Un problème d'une telle ampleur ne peut être résolu sans collaboration. Ainsi, Novartis s'est associée avec des entreprises engagées dans le domaine de la santé cardiovasculaire, des organisations de patients, des leaders d'opinion dans le secteur de la santé, des jeunes entreprises en technologie et des établissements universitaires, afin de collaborer, d'innover, et d'exploiter de nouvelles manières de s'attaquer à ce problème critique. De plus, le Sommet Biome vise à tirer parti du pouvoir des partenariats pour sensibiliser le public aux maladies cardiovasculaires et dresser, en fin de compte, un plan de transformation de soins de santé cardiovasculaire à long terme.

« Les maladies cardiaques entraînent des conséquences lourdes et souvent à long terme pour la santé et le bien-être des Canadiens. Nous le constatons tous les jours dans nos hôpitaux et au sein de nos communautés. Pour la Société canadienne de cardiologie, l'élaboration de programmes et d'initiatives fondés sur des données probantes qui contribuent à l'amélioration de la santé cardiovasculaire représente une priorité. Il s'agit d'un moyen de soutenir les équipes de cardiologie qui assurent la santé cardiovasculaire des Canadiens », a déclaré le Dr Marc Ruel, président de la Société canadienne de cardiologie (SCC).

Le Sommet Biome repose sur l'intention et l'objectif du centre d'innovation Biome, que Novartis a mis sur pied l'automne dernier au Canada. Le Biome, pôle d'innovation, vise à réunir les acteurs clés des secteurs de la santé et de la technologie. Il s'agit de les mobiliser au service des systèmes de santé de demain, en exploitant les données et les technologies numériques innovantes afin de concevoir des solutions optimales pour améliorer l'expérience du patient.

« Notre objectif en tant qu'entreprise est de repenser les soins de santé par l'innovation. Pour y parvenir de manière efficace, nous sommes convaincus que le partenariat et la collaboration sont indispensables. En soutenant le Sommet Biome, nous espérons mettre en avant la mortalité attribuable aux maladies cardiovasculaires dans le discours public, servir d'accélérateur aux partenariats efficaces, aux conversations constructives et aux innovations exploitables. L'objectif est d'accélérer la progression de la lutte contre ce problème majeur pour le Canada », a déclaré Andrea Marazzi, Chef, Organisation nationale pharmaceutique, Novartis Pharma Canada inc. « Je tiens à remercier les partenaires qui se sont engagés avec nous dans ce parcours et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui désirent participer ou en apprendre davantage sur le sujet. »

Le Sommet Biome 2021 sera diffusé en direct des studios d'Edmonton et de Toronto, et comprendra un événement en mode hybride à Montréal. Ainsi, les participants pourront se connecter de tout le Canada. Ils pourront débattre des questions épineuses relatives aux soins cardiovasculaires. Ils pourront également entamer le dialogue pour déterminer de façon claire les mesures à prendre afin de contribuer à la résolution des problèmes liés aux maladies et aux soins cardiovasculaires. Le programme prévoit aussi un défi d'innovation pour les étudiants universitaires et les candidats de jeunes entreprises, et mobilisera les penseurs de demain pour mettre au point des solutions pour le futur. Le Sommet débutera le 13 septembre et se poursuivra jusqu'en octobre 2021.

Pour organiser les événements du Sommet Biome, Novartis s'est associée à un leader dans les réunions virtuelles et en présentiel : C2 International. Cet organisme innovateur basé à Montréal compte plus de dix ans d'expérience et a déjà créé des écosystèmes pour des entreprises classées au Fortune 500. « Nous sommes ravis que C2 International puisse offrir son expertise et jouer un rôle de rassembleur dans le cas du Sommet », a déclaré le président Jacques-André Dupont. « Nous croyons fermement au pouvoir fondamental des relations humaines et nous sommes fiers de contribuer à l'élaboration d'un plan pour transformer les soins cardiovasculaires. »

UNIFIER LES DIFFÉRENTS ACTEURS D'UN ÉCOSYSTÈME DIVERSIFIÉ

Le Sommet Biome réunira des professionnels de la santé, des organisations de patients, des gouvernements et des organismes privés pour discuter, débattre et proposer des solutions concrètes. Parmi les intervenants clés, nous comptons cette année Shoppers Drug Mart (Pharmaprix), Amazon Web Services (AWS), Cœur+AVC, Diabète Canada, University Hospital Foundation et Canadian Heart Patient Alliance.

Shoppers Drug Mart (Pharmaprix)

« Les Canadiens comptent sur nous pour leur offrir un soutien de classe mondiale et des solutions de santé novatrices pour les aider à prendre en charge des maladies chroniques comme les maladies du cœur », a déclaré Jeff Leger, président de Shoppers Drug Mart Inc. « Nous pensons que le Sommet Biome de cette année nous donnera l'occasion de collaborer avec d'autres intervenants clés du domaine des soins de santé et d'apporter des changements et des améliorations significatifs aux soins cardiovasculaires au Canada. »

Amazon Web Services (AWS)

Pour offrir des soins aux patients, les organismes des soins de santé doivent accélérer le rythme de l'innovation et libérer le potentiel des données, tout en préservant la sécurité et la confidentialité des renseignements sur la santé. AWS donne aux entreprises de toutes tailles les moyens d'accélérer la transformation numérique et d'améliorer l'engagement, ainsi que les résultats des patients en tirant parti de services et de solutions adaptés.

« Cette initiative s'appuie sur notre collaboration stratégique avec Novartis, et nous sommes ravis de travailler avec un groupe interfonctionnel d'experts pour offrir des soins équitables et axés sur les patients. Les solutions que présente AWS peuvent accélérer la numérisation des données sur les soins de santé et les sciences de la vie afin d'améliorer les résultats à moindre coût », a déclaré Dan Sheeran, directeur, Soins de santé et sciences de la vie, AWS.

Diabète Canada

« Chez Diabète Canada, nous croyons que le chemin vers les solutions durables dépendra non pas des découvertes en vase clos, mais de la collaboration, l'innovation et le partage de forces et de pratiques exemplaires. Chaque année, 30 % des accidents vasculaires cérébraux et 40 % des crises cardiaques touchent les personnes diabétiques. C'est donc en nous rassemblant, dans le cadre d'événements comme celui-ci, que nous pouvons repenser et remodeler la façon dont nous abordons les maladies chroniques au Canada », a déclaré Laura Syron, présidente et cheffe de la direction de Diabète Canada.

University Hospital Foundation

En tant que porteuse d'espoir, University Hospital Foundation a pour mission de rechercher, inspirer et diriger en permanence des solutions audacieuses et des défis qui semblent insurmontables, et de favoriser de nouvelles découvertes dans le domaine de la santé. Le Sommet Biome constitue une excellente occasion pour University Hospital Foundation de contribuer à la transformation du système de santé et à l'amélioration des résultats en matière de santé des Canadiens.

« Nous reconnaissons qu'une approche unifiée et intégrée est nécessaire pour continuer à améliorer les soins aux patients et les résultats en matière de santé des patients atteints de maladies cardiovasculaires », a déclaré la Dre Jodi L. Abbott, présidente et directrice générale de University Hospital Foundation. « Les approches philanthropiques novatrices, y compris de nouveaux partenariats comme le Sommet Biome de Novartis, les idées audacieuses pour réunir les bonnes personnes, les ressources appropriées et les solutions optimales, contribueront à améliorer la santé des patients et à réduire les effets dévastateurs de la maladie dans notre communauté. »

Canadian Heart Patient Alliance

Chacun et chacune d'entre nous a des proches ayant souffert des effets dévastateurs des maladies cardiaques, comme l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque ou l'insuffisance cardiaque, mais savoir que plusieurs de ces effets pourraient être évités ou considérablement atténués est encore plus dévastateur.

La Canadian Heart Patient Alliance (CHPA), un réseau national de patients et de familles touchés par des troubles cardiovasculaires, est heureuse d'avoir l'occasion de travailler en collaboration avec d'autres intervenants de l'écosystème de soins de santé et de participer au Sommet du Biome inaugural.

« La sensibilisation, l'éducation et l'engagement des patients et du public sont essentiels au succès de cette initiative de changement », explique Durhane Wong-Rieger, présidente de la CHPA.

LES VOIX DU CHANGEMENT

Parmi les principaux participants au Sommet Biome figurent :

L'honorable Tyler Shandro , ministre de la Santé, gouvernement de l' Alberta Dre Jodi Abbott, présidente et directrice générale, University Hospital Foundation Ann Aerts , présidente, Fondation Novartis Haseeb Ahmad , chef mondial, Valeur, accès et développement commercial, Novartis Tim Brown , président, IDEO et kyu Dre Denise Campbell-Scherer, professeure, Département de médecine familiale et doyenne associée de l'Office de l'éducation permanente et du programme d'apprentissage pour médecins, Université de l' Alberta Ashesh Desai , vice-président directeur, Pharmacie et soins de santé, Shoppers Drug Mart Kirstin Hammerberg , directrice générale, Stratégie, Sid Lee Tim Murphy , vice-président, Santé, Alberta Innovates Daniel Slater , chef mondial, Culture de l'innovation, Amazon Web Services (AWS) Durhane Wong-Rieger , présidente, Canadian Heart Patient Alliance, présidente et chef de la direction, Canadian Organization for Rare Disorders Dre Shelley Zieroth, cardiologue, directrice des cliniques d'insuffisance cardiaque et de transplantation de l'Hôpital Saint-Boniface , chef du Programme médical sur l'insuffisance cardiaque et du Programme des sciences cardiaques de l'Office régional de la santé de Winnipeg , présidente de la Société canadienne d'insuffisance cardiaque

Voir le programme en détail

Engagez-vous avec nous

Pour les autorisations, les médias sont priés de suivre ce lien.

À propos de Novartis Pharma Canada

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2020, l'entreprise a investi 45 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Elle compte environ 1 000 employés au Canada. L'entreprise est fière de son engagement en faveur de la diversité et se félicite d'offrir un environnement inclusif et inspirant. Novartis figure fièrement sur la liste des 50 Meilleurs lieux de travail au Canada de Great Place to Work®. Elle a également été nommée comme l'un des Meilleurs lieux de travailMC de 2021 pour les femmes au pays et l'un des Meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental. Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.novartis.ca.

À propos de C2 International

C2 International rassemble les communautés à longueur d'année. Au moyen d'expériences riches et de contenus convaincants proposés dans le cadre d'événements en personne et en ligne, C2 International rehausse la valeur des écosystèmes d'affaires en aidant ses clients à mobiliser, engager, élargir et leurs communautés, et à monétiser leurs activités. C2 International a créé une gamme de programmes entourant des événements en ligne et en direct, la création de contenu et la gestion de communautés. C2 International a mis en œuvre des événements, des stratégies et des programmes primés dans 36 villes en Amérique du Nord, en Europe, aux Émirats arabes unis, en Asie et en Afrique. L'événement phare de l'entreprise, C2 Montréal, a été élu au premier rang des conférences d'affaires au cours des quatre dernières années. C2 International est membre de kyu, un collectif international renommé qui regroupe des entreprises de premier rang telles qu'IDEO, Sid Lee, Kepler et SY Partners, et compte plus de 3 000 professionnels de la création et de la stratégie. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site c2.biz.

________________________________ 1 Statistique Canada: Principales causes de décès, population totale (normalisation selon l'âge utilisant la population de 2011) statcan.gc.ca. Consulté le 24 août 2021. 2 Cœur+AVC: Bulletin sur les maladies du cœur, l'AVC et les déficits cognitifs d'origine vasculaire 2019. https://www.heartandstroke.ca/-/media/pdf-files/canada/2019-report/coeuretavcbulletin2019.ashx?. Consulté le 24 août 2021.

SOURCE Novartis Pharma Canada inc.

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Jennifer Ahken, EGS Group, 514 952-2072, [email protected]; Stephanie Weinstein, Communications corporatives Novartis, 438 364-4346, [email protected]