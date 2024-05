L'arthrite psoriasique est une forme de maladie auto-immune chronique de l'arthrite qui cause une inflammation des articulations (enflure, douleur, raideur) et qui se produit avec la maladie de la peau psoriasis. Il peut également affecter la colonne vertébrale, connu comme une forme de spondylarthrite 1 .

On estime qu'un tiers parmi le million de Canadiens atteint de psoriasis souffre également de l 'arthrite psoriasique 2 .

Plus de la moitié des patients atteints de l'arthrite psoriasique attendent quatre ans ou plus pour obtenir un diagnostic, et le délai avant le diagnostic ne s'est pas significativement amélioré au cours des deux dernières décennies3.

MONTRÉAL, le 27 mai 2024 /CNW/ - Novartis Pharma Canada Inc. est heureuse d'annoncer un partenariat avec Clarius Mobile Health (Clarius) dans le cadre d'un effort consacré à aider à la détection précoce de l'arthrite psoriasique au Canada. En améliorant l'accès à la technologie d'échographie, les rhumatologues seront en mesure d'identifier les marqueurs diagnostiques plus rapidement. Cela pourrait avoir un impact positif sur le délai de diagnostic pour les patients atteints de l'arthrite psoriasique.

« Chez Novartis, nous sommes conscients de l'énorme potentiel de l'IA pour notre industrie et le secteur des soins de santé en général », a déclaré Mark Vineis, Président national de Novartis Canada. « Le partenariat avec Clarius a le potentiel de transformer la détection de l'arthrite psoriasique, avec la possibilité de passer à d'autres indications immunologiques, dans toutes les spécialités et au-delà du Canada. »

Novartis et Clarius partagent l'engagement d'améliorer l'accessibilité à l'imagerie médicale au Canada. Cet accord facilitera l'accès aux appareils d'échographie portatifs pour les rhumatologues et offrira un parcours de formation, de soutien et d'éducation robuste à travers des événements en personne, virtuels et asynchrones. À la suite de ce partenariat, Novartis générera des données probantes pour mesurer et surveiller l'adoption, l'utilisation et l'impact, et déterminer comment l'utilisation de l'échographie dans la pratique courante est liée à la détection précoce de l'arthrite psoriasique.

« L'utilisation de l'échographie au point d'intervention nous permet, en tant que rhumatologues, d'aider à l'éducation et à l'adhésion des patients, ainsi qu'à la confiance thérapeutique, dans le but d'améliorer considérablement les soins aux patients, » a déclaré le Dr Mohammad Bardi, instructeur clinique à l'Université de la Colombie-Britannique et rhumatologue membre du personnel à l'Hôpital général de Vancouver. « L'échographie portative de Clarius nous permet de fournir les meilleurs soins possibles, en particulier dans les milieux où les systèmes d'échographie à chariots de grande taille ne sont pas facilement accessibles. »

Clarius est un pionnier dans le domaine des dispositifs médicaux, en miniaturisant la technologie d'échographie pour améliorer l'accessibilité à l'imagerie médicale. Approuvé par Santé Canada en 2022, le Clarius HD3 de troisième génération possède une gamme de produits d'appareils d'échographie portatifs haute performance qui se connectent sans fil aux appareils intelligents Apple et Android des cliniciens avec une application alimentée par l'IA. L'application Clarius utilise une technologie avancée d'intelligence artificielle pour afficher automatiquement une image optimisée en temps réel, permettant aux cliniciens de prendre des décisions éclairées au point d'intervention plutôt que d'orienter les patients vers un centre d'imagerie.

« Nous sommes inspirés par la mission de Novartis d'améliorer les soins aux patients atteints de l'arthrite psoriasique et leur nouvelle approche pour aider à accélérer le diagnostic grâce à l'imagerie ultrasonore en temps réel, » a déclaré Ohad Arazi, président et chef de la direction de Clarius. « Nous croyons que ce type de partenariat entre une société pharmaceutique et une société de technologie médicale peut jouer un rôle primordial dans l'amélioration des résultats pour les patients et dans la réduction du fardeau pour notre système de santé. »

À propos de Novartis

Novartis est une société spécialisée dans les médicaments novateurs. Chaque jour, nous nous efforçons de réinventer les médicaments pour améliorer et prolonger la vie des gens afin que les patients, les professionnels de la santé et les sociétés puissent faire face à des maladies graves. Nos médicaments touchent plus de 250 millions de personnes dans le monde. Réinventez la médecine avec nous : Rendez-nous visite sur https://www.novartis.com et communiquez avec nous sur LinkedIn , Facebook , X/Twitter et Instagram .

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 600 personnes pour répondre aux besoins en constante évolution des patients et du système de santé et investit plus de 30 millions de dollars en recherche et développement chaque année au pays. Pour en savoir plus, consultez www.novartis.ca .

À propos de Clarius Mobile Health

Clarius a pour mission de mettre à la disposition de tous les professionnels de la santé de toutes les spécialités des outils d'échographie précis, faciles à utiliser et abordables. Avec des décennies d'expérience en imagerie médicale, l'équipe sait qu'une excellente imagerie ultrasonore améliore la confiance et les soins des patients. Aujourd'hui, les appareils d'échographie portatifs sans fil Clarius alimentés par l'IA se connectent aux appareils iOS et Android, offrant des images d'échographie de haute résolution, traditionnellement disponibles uniquement avec des systèmes plus volumineux et haut de gamme, à une fraction de leur coût. Près de 4 millions de numérisations de haute définition ont été réalisées à l'aide de appareils d'imagerie portatifs sans fil Clarius. Les scanneurs Clarius sont disponibles dans plus de 90 pays à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez www.clarius.com .

Personne-ressource pour les médias

Karla Fuentes Arellano

Responsable des communications et de l'engagement

Courriel : [email protected]

+ 1 514 633-7873

448974F

Références

__________________________________ 1 Arthritis Foundation. Polyarthrite psoriasique. Disponible à l'adresse : https://www.arthritis.org/diseases/psoriatic-arthritis Consulté le 9 mai 2024. 2 Association canadienne des patients atteints de psoriasis. Psoriasis - Comorbidités. Disponible à l'adresse : https://www.canadianpsoriasis.ca/fr/psoriasis-fr/vivre-avec-psoriasis/comorbidites . Consulté le 9 mai 2024. 3 Torjesen, I. (2020, November 24). Early diagnosis in psoriatic arthritis is often missed. HCP Live. https://www.hcplive.com/view/early-diagnosis-in-psoriatic-arthritis-is-often-missed . Consulté le 9 mai 2024.

SOURCE Novartis Pharma Canada inc.