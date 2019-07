Novartis au Canada reçoit la certification Great Place to Work®

La certification a été obtenue à la suite d'une analyse indépendante et d'un sondage mené auprès des employés au Canada

Les résultats du sondage réaffirment la satisfaction des employés à l'égard de la culture de Novartis.

DORVAL, QC, le 9 juill. 2019 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. a obtenu la certification Great Place to Work® à la suite d'une rigoureuse analyse indépendante menée par le Great Place to Work® Institute Canada.

La certification a été possible grâce à la rétroaction directe des employés dans l'ensemble des services de Novartis au Canada. Les employés de la division Médicaments novateurs de Novartis (Pharma et unité commerciale d'Oncologie) ainsi que de Sandoz Canada ont partagé leur opinion sur un certain nombre d'aspects de la culture d'entreprise et l'expérience en milieu de travail, qui a révélé un Trust Index® [indice de confiance] positif et mené à l'obtention de la certification.

« Une partie importante de la vision de Novartis est de libérer le pouvoir de nos associés afin de créer les meilleurs médicaments de leur catégorie. Une culture d'entreprise basée sur la confiance et les performances accrues ainsi qu'un environnement de travail positif sont essentiels afin d'atteindre ce but et je suis fier de dire que nos associés sentent que ces éléments ont été atteints, dit Christian Macher, chef national, Novartis Pharma Canada inc. Nous nous efforçons d'offrir un excellent environnement de travail à nos associés de Novartis Canada et cette certification externe est un témoignage de l'engagement et du dévouement de nos employés qui sont le coeur de notre culture. »

Novartis Canada vise à cultiver un environnement de travail positif en mettant toujours l'accent sur la réinvention de solutions novatrices dans le domaine de la santé en vue de répondre aux besoins en constante évolution des patients canadiens. Notre équipe dévouée compte plus de 1 000 employés répartis aux quatre coins du pays qui partagent tous le même but, soit de faire preuve d'excellence dans toutes leurs actions. Soutenir le travail de notre équipe est une culture d'entreprise définie par des valeurs solides comprenant la collaboration, l'intégrité et le courage. Cela permet aux associés de Novartis d'exécuter la stratégie de l'entreprise conformément à son but de réinventer la médecine afin d'améliorer et de prolonger la vie des gens.

Novartis est aussi déterminée à être une entreprise canadienne socialement responsable et éthique par ses pratiques d'embauche ainsi que ses programmes de recherche et ses activités commerciales et en veillant à toujours respecter l'environnement.

Great Place to Work® est la référence mondiale en matière de culture d'entreprise basée sur la confiance et les performances accrues. Grâce à ses outils d'évaluation exclusifs, à ses services de conseils et ses programmes de certification, elle reconnait les Meilleurs lieux de travail™ dans le monde par l'entremise d'une série de listes nationales publiées dans des journaux et des revues de premier plan.

À propos de Novartis au Canada

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2018, l'entreprise a investi 52 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Elle compte environ 1 000 employés au Canada. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site : www.novartis.ca.

À propos de Sandoz au Canada

Sandoz Canada fait partie de Sandoz International GmbH, une société affiliée de la multinationale suisse Novartis AG et un chef de file mondial dans les produits pharmaceutiques génériques et biosimilaires. Un chef de file dans son domaine, Sandoz Canada commercialise et distribue une vaste gamme de produits génériques, biosimilaires, de consommation et spécialisés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site : www.sandoz.ca. Suivez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/sandoz-canada/.

À propos de Novartis à l'échelle internationale

Novartis repense la médecine en vue d'améliorer et de prolonger la vie des gens. En tant que chef de file mondial parmi les entreprises pharmaceutiques, Novartis fait appel à des technologies scientifiques et numériques novatrices en vue de créer des traitements de transformation dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Dans notre quête de nouveaux médicaments, nous nous classons régulièrement parmi les plus grandes entreprises au monde investissant dans la recherche et le développement. Les produits Novartis bénéficient à plus de 750 millions de personnes à l'échelle mondiale et nous trouvons continuellement des moyens novateurs afin d'élargir l'accès à nos plus récents traitements. Environ 105 000 employés de plus de 140 nationalités différentes travaillent chez Novartis partout dans le monde. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le site www.novartis.com .

