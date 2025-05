Les organismes de bienfaisance et à but non lucratif peuvent maintenant soumettre leurs candidatures. 500 000 $ seront remis à des initiatives axées sur l'amélioration de l'équité en matière de la santé au Canada.

MONTRÉAL, le 14 mai 2025 /CNW/ - Novartis Pharma Canada Inc. (Novartis) a le plaisir d'annoncer le retour de son initiative d'équité en matière de la santé, pour une deuxième année consécutive. Dans le but de promouvoir l'égalité d'accès aux soins de santé pour tous les Canadiens et Canadiennes, Novartis s'engage à remettre 500 000 $ à des organismes de bienfaisance et à but non lucratif engagés à éliminer les obstacles à l'accès aux soins et à promouvoir des solutions de santé plus inclusives.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'équité en matière de la santé est atteinte lorsque chacun peut réaliser son plein potentiel en matière de santé et de bien-être.i Cependant, malgré son système de santé universel, le Canada se classe troisième avant-dernier en matière d'équité du système de santé parmi neuf pays comparables, ce qui souligne les disparités persistantes.ii

L'édition 2025 de cette initiative vise à lutter contre les disparités persistantes et à promouvoir l'équité en matière d'accès aux soins de santé au Canada en soutenant les personnes et les organismes qui sont pleinement impliqués dans leurs communautés, qui comprennent leurs besoins spécifiques et qui s'engagent à faire progresser l'équité en matière de la santé. En donnant les moyens d'agir à ces agents de changement, Novartis cherche à inspirer des actions et des engagements communautaires plus larges afin d'optimiser de meilleurs résultats pour la santé de tous les Canadiens et Canadiennes.

Dans la foulée de la première édition de l'initiative d'équité en matière de la santé lancée en 2024, Novartis remettra un financement supplémentaire pour soutenir des organismes canadiens de bienfaisance et à but non lucratif qui mettent au point des solutions novatrices pour un accès équitable aux soins de santé.

« Nous sommes extrêmement fiers de réaffirmer notre engagement en faveur de l'équité en matière de la santé au Canada pour une deuxième année consécutive, déclare Mark Vineis, président de Novartis Canada. Avoir un accès équitable aux soins de santé est un droit fondamental et Novartis croit au pouvoir de soutenir des initiatives communautaires durables qui contribuent à faire progresser l'équité en matière de la santé. »

Au cours de la première année de l'initiative, plus de 130 organismes de bienfaisance et à but non lucratif à travers le pays ont soumis leurs candidatures. Les lauréats de l'édition de 2024 ont été sélectionnés à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux développé en collaboration avec Equity Mobilizing Partnerships in Community (EMPaCT)

Black Physicians of Canada : En créant une base de données nationale répertoriant les médecins noirs à travers le Canada, cette initiative vise à réduire les inégalités en matière de la santé et à améliorer l'accès à des soins culturellement sensibles, afin de garantir que les patients noirs bénéficient de soins de santé qui reconnaissent et respectent leurs besoins spécifiques. La mise en place d'une plateforme numérique dédiée à la santé des Noirs renforce la connectivité et le partage des ressources entre les professionnels de la santé et les patients.

Foundations for Social Change : Cette initiative s'attaque aux défis en matière d'équité en santé auxquels font face les personnes en phase de transition hors de l'itinérance et de la pauvreté extrême à Vancouver , en Colombie-Britannique. En mettant en œuvre un système de soutien complet, incluant des services d'aide en santé mentale, un accompagnement pour l'accès aux soins de santé et des versements monétaires directs, cette initiative permet de donner aux individus les outils et les ressources nécessaires pour améliorer leur état de santé.

Fort Severn First Nation : Située dans la communauté la plus septentrionale de l' Ontario , cette initiative vise à combler les lacunes en matière d'accès aux soins de santé pour les communautés des Premières Nations. En mettant sur pied une équipe de coordonnateurs de la santé au sein de la communauté, appelée Payukotayno Meno ya win, l'initiative améliore l'accès à des diagnostics, des traitements et des soins préventifs en temps opportuns. Ces efforts permettent de pallier l'absence de lien entre les familles et le système de santé, ce qui renforce la confiance et améliore l'état de santé général de la communauté.

« Les lauréats de l'initiative d'équité en matière de la santé de 2024 ont créé un précédent important en démontrant l'incidence d'une approche communautaire axée sur l'innovation et la collaboration, ajoute monsieur Vineis. « Novartis Canada reconnaît l'importance de soutenir les organismes de bienfaisance et à but non lucratif et s'engage à soutenir tous les futurs lauréats dans leur mission visant à poser des actions porteuses de sens. »

Comment présenter une demande de financement

Novartis Canada invite les organismes de bienfaisance et à but non lucratif canadiens qui partagent leur passion pour l'avancement de l'équité en matière de lsanté, et qui s'engagent à créer un système de soins de santé plus inclusif, à obtenir plus de renseignements et à présenter une demande de financement en visitant le www.novartis.com/ca-fr/esg/linitiative-dequite-en-sante-de-novartis .

La date limite pour présenter une demande est le 16 juin 2025 à 23 h 59, heure du Pacifique.

À propos de Novartis

Novartis est une société spécialisée dans les médicaments innovants. Chaque jour, nous nous efforçons de réimaginer la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens et donner aux patients, aux professionnels de la santé et aux sociétés les moyens d'agir face aux maladies graves. Nos médicaments sont utilisés par plus de 250 millions de personnes dans le monde.

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 600 personnes pour répondre aux besoins en constante évolution des patients et du système de santé et investit plus de 30 millions de dollars en recherche et développement chaque année au pays. Pour en savoir plus, consultez le www.novartis.com.

