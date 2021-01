TORONTO, le 26 janv. 2021 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), l'une des principales sociétés de gestion de placements au Canada, a lancé aujourd'hui de nouveaux produits destinés aux conseillers en placements et aux investisseurs canadiens : le Fonds Fidelity Actions d'innovation et Obligations multisectorielles, le FNB Fidelity Simplifié - Équilibre et son fonds commun de placement ainsi que le FNB Fidelity Simplifié - Croissance et son fonds commun de placement.

« En ces temps incertains, les conseillers en placements et les investisseurs canadiens recherchent une plus grande stabilité pour les aider à atteindre leurs objectifs de placement et personnels; les fonds équilibrés sont la solution idéale pour y arriver. De plus, les investisseurs cherchent à investir avec des gestionnaires qui disposent de l'expérience et des ressources mondiales pour naviguer les changements constants autour de nous, et pour en tirer profit », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing. « En lançant ces nouveaux produits aujourd'hui, Fidelity répond à la demande des conseillers et des investisseurs en quête de moyens pratiques pour les aider à faire fructifier leur épargne de façon équilibrée. »

Fonds Fidelity Actions d'innovation et Obligations multisectorielles

Le Fonds Fidelity Actions d'innovation et Obligations multisectorielles met à contribution le savoir-faire des gestionnaires de portefeuille renommés Mark Schmehl, Jeff Moore et Michael Plage. Ce nouveau fonds tire parti des vastes ressources en recherche de Fidelity qui couvrent les différentes catégories d'actifs à l'échelle du globe. Ce mandat équilibré mondial vise à obtenir un rendement global élevé en investissant principalement, ou en offrant une participation, dans une combinaison d'actions et un vaste éventail de titres à revenu fixe d'émetteurs des États-Unis et d'ailleurs dans le monde.

« Le nouveau Fonds Fidelity Actions d'innovation et Obligations multisectorielles se fonde sur l'excellente feuille de route de Mark Schmehl en matière d'actions combinée au flair de Jeff Moore et de Michael Plage », a affirmé Mme Creelman. « Mark Schmehl accorde la priorité au changement positif tandis que MM. Moore et Plage s'intéressent au revenu et à l'atténuation du risque, si bien que ce Fonds peut servir de placement de base aux conseillers et aux investisseurs qui cherchent un rendement solide ajusté au risque assorti d'une volatilité moindre. »

Lorsque le gestionnaire de portefeuille Mark Schmehl effectue des placements dans des actions, il cherche à repérer des sociétés qui sont appelées à profiter de technologies novatrices émergentes ou de modèles d'affaires novateurs. Du côté des titres à revenu fixe, les gestionnaires de portefeuille Jeff Moore et Michael Plage ciblent le revenu tout en cherchant à atténuer le risque en investissant notamment dans des obligations mondiales de qualité et dans des titres à revenu fixe à rendement élevé de qualité inférieure.

FNB Fidelity Simplifié

Les FNB Fidelity Simplifié sont une solution à guichet unique pratique et économique pour les conseillers et les investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille d'actions et d'obligations diversifié à l'échelle mondiale. Ces FNB, dont le sous-conseiller est Geode Capital Management LLC, fournissent une exposition au marché large allant au-delà d'une approche passive; pour ce faire, ils mettent à contribution la puissance des FNB factoriels de Fidelity et sa méthode de gestion active et systématique des titres à revenu fixe. Les atouts des FNB - variété, simplicité et faible coût - conjugués aux avantages d'une gestion professionnelle. Les FNB Fidelity Simplifié allient une approche stratégique de répartition d'actifs et le rééquilibrage de portefeuille moyennant des frais de gestion indirects associés aux FNB sous-jacents. On prévoit que ces fonds commenceront à être négociés à la NEO Bourse à compter du 26 janvier 2021. Ils sont également disponibles sous forme de fonds communs de placement.

Le FNB Fidelity Simplifié - Équilibre (FBAL) vise la croissance du capital en utilisant une approche stratégique de répartition de l'actif. Il investit principalement dans des FNB Fidelity sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe mondiaux. D'une manière générale, il cible une composition neutre de 60 % en actions mondiales et de 40 % en titres à revenu fixe.

Le FNB Fidelity Simplifié - Croissance (FGRO) vise la croissance du capital en utilisant une approche stratégique de répartition de l'actif et privilégie généralement les actions. Il investit principalement dans des FNB Fidelity sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe mondiaux. D'une manière générale, il cible une composition neutre de 85 % en actions mondiales et de 15 % en titres à revenu fixe.

