Nouveaux FNB conçus pour offrir un portefeuille mondial diversifié de titres à revenu fixe ou d'actions dans une solution tout-en-un.

TORONTO, le 3 juin 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity) a lancé aujourd'hui deux nouveaux FNB Simplifié ainsi que quatre fonds communs de placement issus de FNB Fidelity existants.

Les FNB énumérés ci-dessous commenceront à être négociés aujourd'hui à la Bourse Cboe Canada et s'ajouteront à la gamme croissante de FNB Simplifié de Fidelity, qui comprend quatre stratégies de placement totalisant 7,1 milliards de dollars en actif sous gestion (en date du 20 mai 2025).

Nouveaux produits

FNB Fidelity FNB Simplifié - Revenu conservateur (FCIP) et son fonds commun de placement

FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe (FFIX) et son fonds commun de placement

Nouveaux fonds communs de placement issus de FNB existants :

Fonds Fidelity FNB Toutes Actions américaines

Fonds Fidelity FNB Toutes Actions internationales

Fonds Fidelity FNB Valeur Amérique

Fonds Fidelity FNB Valeur internationale

« Nous sommes fiers d'être à l'écoute des besoins de nos clients et de faire évoluer notre gamme de produits pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers, quel que soit l'instrument de placement », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et Marketing, Fidelity. « C'est avec enthousiasme que j'annonce le lancement d'aujourd'hui, car il offre aux investisseurs une gamme élargie d'options tout-en-un et certains de nos FNB les plus populaires sous forme de fonds communs de placement, ce qui permet de mieux couvrir l'évantail des besoins en placement placements de nos clients. »

Pourquoi envisager un FNB simplifié?

Les FNB Fidelity Simplifié offrent à ceux et celles qui souhaitent investir dans un portefeuille diversifié la commodité d'une solution tout-en-un.

Exposition générale au marché : Stratégie mondiale à multiples catégories d'actifs dont la composition repose sur des facteurs boursiers et une gestion active et systématique des titres à revenu fixe (assortie d'une faible exposition aux cryptomonnaies selon le fonds).

Stratégie mondiale à multiples catégories d'actifs dont la composition repose sur des facteurs boursiers et une gestion active et systématique des titres à revenu fixe (assortie d'une faible exposition aux cryptomonnaies selon le fonds). Diversification stratégique : Diversification par région, catégories d'actifs et styles de placement.

Diversification par région, catégories d'actifs et styles de placement. Solution simple à plus faible coût :Solution qui intègre une répartition stratégique de l'actif et un rééquilibrage annuel du portefeuille.

Pourquoi investir dans ces fonds?

FNB Fidelity Simplifié - Revenu conservateur (FCIP) et son fonds commun de placement

Vise à obtenir un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l'actif.

Offre une exposition à un portefeuille mondial diversifié d'actions et de titres à revenu fixe, en privilégiant généralement les titres à revenu fixe canadiens.

FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe (FFIX) et son fonds commun de placement

Vise à obtenir un revenu en utilisant une approche stratégique de répartition de l'actif.

Offre une exposition à un portefeuille mondial diversifié de titres à revenu fixe, en privilégiant généralement les titres à revenu fixe canadiens.

Fonds Fidelity FNB Toutes Actions américaines

Représente la version en fonds commun de placement du FNB, qui vise une croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition des actions.

Vise à procurer une exposition à un portefeuille diversifié d'actions américaines.

Fonds Fidelity FNB Toutes Actions internationales

Représente la version en fonds commun de placement du FNB, qui vise une croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition des actions.

Vise à offrir une exposition à un portefeuille diversifié de sociétés situées ou exerçant principalement leurs activités à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

Fonds Fidelity FNB Valeur Amérique

Représente la version en fonds commun de placement du FNB.

Investit principalement dans des titres de sociétés américaines à grande et à moyenne capitalisation dont les évaluations sont intéressantes.

Fonds Fidelity FNB Valeur internationale

Représente la version en fonds commun de placement du FNB.

Investit principalement dans des titres de sociétés étrangères à grande et à moyenne capitalisation ayant leurs activités ou intérêts commerciaux principaux dans des pays à l'extérieur du Canada ou des États-Unis et dont les évaluations sont intéressantes.

Apprenez-en davantage sur ces fonds et obtenez des analyses d'experts

Conseillers : Écoutez le directeur en chef des FNB et des stratégies non traditionnelles Étienne Joncas-Bouchard discuter des nouveautés en matière de FNB dans l'épisode des DialoguesFidelity qui sera diffusé le 11 juin à 11 h 30 (HE).

Écoutez le directeur en chef des FNB et des stratégies non traditionnelles Étienne Joncas-Bouchard discuter des nouveautés en matière de FNB dans l'épisode des DialoguesFidelity qui sera diffusé le 11 juin à 11 h 30 (HE). Investisseurs et conseillers : Ne manquez pas la webémission En avant d'aujourd'hui (le 3 juin) à 12 h 30 (HE) avec les stratèges en FNB Vince Kraljevic et Mark Verrilli qui discuteront des nouveaux FNB et fonds communs de placements. Une webémission en français sera également présentée aujourd'hui à 16 h 30 (HE) avec Sébastien Faucher, stratège en FNB.

Ne manquez pas la webémission En avant d'aujourd'hui (le 3 juin) à 12 h 30 (HE) avec les stratèges en FNB Vince Kraljevic et qui discuteront des nouveaux FNB et fonds communs de placements. Une webémission en français sera également présentée aujourd'hui à 16 h 30 (HE) avec Sébastien Faucher, stratège en FNB. Questions ou commentaires : Communiquez avec nous sur Reddit.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à nos clients divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont l'actif sous gestion s'élèvent à 289 milliards de dollars (au 26 mai 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

La composition neutre de tous les FNB Fidelity Simplifié (à l'exception du FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe) comprend une petite exposition au FNB Fidelity Avantage BitcoinMD allant de 0,5 % à 3 %. Si le portefeuille s'écarte de plus de 5 % de sa composition neutre entre les rééquilibrages annuels, il sera rééquilibré. Si la pondération du portefeuille FNB Fidelity Avantage BitcoinMD dépasse le double de sa pondération neutre, le portefeuille sera rééquilibré pour rétablir la composition neutre et tout produit sera réparti entre les FNB Fidelity sous-jacents en fonction de leur répartition stratégique approximative. Le rééquilibrage pourrait ne pas avoir lieu immédiatement lorsque ce seuil est franchi, mais il sera effectué rapidement par la suite.

