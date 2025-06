Cette 20e édition spéciale du rapport met en lumière les importants changements observés dans le domaine de la planification de la retraite depuis 2005 et la façon dont les Canadiens et les Canadiennes peuvent mieux se préparer à la hausse des coûts à la retraite et à l'incertitude macroéconomique.

TORONTO, le 10 juin 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a publié aujourd'hui le Rapport 2025 de Fidelity sur la retraite. Cette année marque la 20e édition du rapport qui brosse un portrait de la retraite au pays afin d'aider les Canadiens et les Canadiennes à mieux s'y préparer.

« Je suis ravi d'annoncer la publication de la 20e édition de ce rapport, qui témoigne de la volonté de Fidelity de partager ses analyses sur l'évolution de la planification financière avec les Canadiens et Canadiennes », a déclaré Peter Bowen, vice-président, Recherche sur la retraite et la fiscalité chez Fidelity Canada. « Les gens nous disent que la planification de la retraite est devenue plus complexe, en raison des facteurs comme les incertitudes politiques mondiales qui ont une incidence sur la stabilité financière. Dans ce contexte, une bonne planification financière est essentielle, et notre sondage révèle systématiquement que le fait d'avoir un plan de retraite écrit peut améliorer considérablement la préparation. »

Principaux thèmes et conclusions :

Complexité grandissante de la planification de la retraite

88 % des répondants et répondantes conviennent que planifier pour la retraite est plus complexe qu'il y a 20 ans.

Aujourd'hui, les personnes préretraitées (45 ans et plus) estiment avoir besoin de 1 020 000 $ pour vivre une retraite confortable. En 2005, elles estimaient avoir besoin de 447 000 $, ce qui équivaut à 685 000 $ en 2025.

85 % des répondants et répondantes estiment que la retraite n'est plus synonyme de l'interruption complète du travail, mais plutôt d'une transition vers des modes de travail plus souples ou de la poursuite de passions.

Pourquoi est-ce important? De nos jours, la retraite comporte des défis supplémentaires, comme la baisse du pouvoir d'achat, ce qui met en évidence l'importance d'une planification financière exhaustive soutenant une retraite confortable dans une conjoncture changeante.

En sentiment globalement optimiste à l'égard de la retraite

Bien que la plupart des Canadiens et des Canadiennes aient une perspective positive de la retraite (71 %), il y a un écart important entre les personnes retraitées (81 %) et celles préretraitées (59 %), un creux historique.

Leurs principales préoccupations sont l'inflation, les tensions géopolitiques mondiales et la faible croissance économique au Canada .

. 59 % des personnes préretraitées craignent de ne pas être en mesure d'atteindre leurs objectifs financiers à court terme, une hausse de 40 % par rapport à 2022.

Pourquoi est-ce important? Les périodes d'incertitude touchent particulièrement les personnes préretraitées qui sont encore en période d'accumulation de richesse pour la retraite. L'instabilité des marchés peut accentuer les préoccupations à l'égard des objectifs financiers à court et à long terme.

Les Canadiens et les Canadiennes prennent leur retraite plus tard

En raison de la hausse du coût de la vie, 46 % des personnes préretraitées envisagent de reporter leur retraite.

L'âge moyen de la retraite est passé de 61 ans en 2005 à 65 ans en 2025, alors que seulement 26 % des personnes préretraitées prévoient de prendre leur retraite avant 65 ans.

Pourquoi est-ce important? Ce changement majeur est directement lié aux pressions financières ressenties par les Canadiens et les Canadiennes. La plupart des personnes préretraitées ne prévoient pas de prendre leur retraite avant l'âge de 65 ans, ce qui laisse présager que l'âge de la retraite pourrait continuer d'augmenter.

Tendance à la hausse du transfert intergénérationnel de patrimoine

60 % des personnes préretraitées et 55 % des personnes retraitées aimeraient transmettre une part importante de leur patrimoine pendant qu'elles sont en vie, craignant que la prochaine génération ait du mal à atteindre ses objectifs sans un héritage hâtif.

51 % de personnes qui aimeraient transmettre leur patrimoine plus tôt n'ont pas discuté de ce projet avec leur famille ou leur conseiller ou conseillère.

Pourquoi est-ce important? De nombreux Canadiens et Canadiennes aimeraient assurer la sécurité financière de la prochaine génération avant leur décès, ce qui souligne l'importance de la planification intergénérationnelle.

La planification de la retraite demeure essentielle

90 % des personnes préretraitées dotées d'un plan financier écrit se sentent financièrement prêtes pour la retraite, par rapport à 55 % de celles qui n'en ont pas.

81 % des personnes préretraitées munies d'un plan financier écrit se sentent financièrement préparées à la retraite, contre seulement 39 % de celles qui n'en ont pas.

Les conseillers et les conseillères jouent un rôle essentiel dans l'élaboration d'un plan financier écrit et ont d'ailleurs été sollicités à cet effet par 85 % des répondants et des répondantes ayant un plan financier.

Ceux et celles qui travaillent avec un conseiller ou une conseillère en placements ont davantage tendance à se sentir optimistes quant aux occasions de placement.

Pourquoi est-ce important? Malgré des conditions économiques incertaines, les Canadiens et les Canadiennes maîtrisent toujours leurs choix financiers personnels et peuvent mieux soutenir leur avenir à la retraite en ayant un plan financier écrit.

Renseignements démographiques supplémentaires

Le montant que les personnes retraitées prévoient de transmettre à la prochaine génération varie considérablement selon la province et semble être lié au prix de l'immobilier. Colombie-Britannique - 1 350 000 $ Ontario - 1 180 000 $ Prairies - 460 000 $ Québec - 330 000 $ Région de l'Atlantique - 250 000 $

Le pourcentage des répondants et des répondantes ayant indiqué que la hausse du coût de la vie influence le moment où ils ou elles prendront leur retraite varie selon la région. Colombie-Britannique - 56 % Prairies - 55 % Ontario - 46 % Région de l'Atlantique - 43 % Québec - 34 %

Parmi les personnes préretraitées, les femmes étaient moins susceptibles d'avoir des perspectives positives (54 %) comparativement aux hommes (66 %).

59 % des personnes nées à l'étranger ont indiqué que le fait de soutenir financièrement un ou plusieurs enfants freine leur départ à la retraite dans une certaine mesure, contre 31 % de celles nées au Canada .

. Pourquoi est-ce important? La retraite est différente d'une région à l'autre du Canada . Dans certaines régions, les frais de subsistance ou le prix de l'immobilier augmentent plus rapidement. Par ailleurs, certains groupes démographiques sont plus susceptibles d'avoir des charges supplémentaires, comme le soutien des membres de leur famille. Ainsi, la planification financière ne suit pas une approche universelle.

À propos du Rapport 2025 de Fidelity sur la retraite

Le rapport annuel de Fidelity sur la retraite, qui en est à sa vingtième édition, porte sur la façon dont les personnes préretraitées et retraitées au Canada envisagent leur retraite. Son objectif : partager tendances et analyses sur le sujet complexe de la planification de la retraite et aider les professionnels de la finance et la population canadienne à mieux se préparer à la retraite.

Le sondage a été effectué entre le 13 et le 28 mars 2025. Au total, 2 000 Canadiens et Canadiennes ont été sondés (51 % de femmes, 49 % d'hommes), l'âge médian se situant à 62 ans. Un échantillon disproportionné de personnes préretraitées et retraitées a été sondé pour permettre une analyse par région et par sexe. Les résultats ont ensuite été pondérés pour refléter la répartition proportionnelle nationale des personnes âgées de 45 ans et plus. Les résultats totaux de l'échantillon sont précis à plus ou moins 2,31 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Le premier sondage de Fidelity sur la retraite a été mené en 2005. Depuis, chaque année, Fidelity analyse les attitudes et les comportements des préretraités et des retraités au Canada.

Pour en savoir plus sur le Rapport 2025 de Fidelity sur la retraite, veuillez consulter le site www.fidelity.ca/retraite .

