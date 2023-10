TORONTO, le 17 oct. 2023 /CNW/ - ABC Alpha pour la vie Canada est ravie d'ajouter plusieurs nouvelles ressources à FORCES Compétences au travail, un programme d'éducation gratuit qui aide les apprenants adultes à développer des compétences clés en matière d'employabilité et d'habileté fondamentale grâce à des ateliers gratuits, à des cahiers d'activités téléchargeables et à des cours en ligne.

Ces nouvelles ressources sont spécialement conçues pour les personnes aux aptitudes différentes et ont été adaptées pour répondre au mieux aux besoins des apprenants ayant diverses capacités intellectuelles, verbales, physiques et non physiques. Les deux cahiers d'activités de la série sont Adaptabilité : auto-régulation et Communication : comprendre les indices sociaux. Les sujets sont également traités dans des cours en ligne gratuits sur la Plateforme de compétences ABC.

Les sujets du programme FORCES Compétences au travail sont alignés sur ceux du programme Compétences pour réussir. Ces compétences, définies par le gouvernement canadien, constituent la fondation sur laquelle repose l'apprentissage de toutes les autres habiletés et permettent aux gens d'évoluer avec leur travail et de s'adapter aux changements.

« Nous avons créé les nouvelles ressources pour le programme FORCES Compétences au travail en réponse directe aux besoins des groupes communautaires qui travaillent avec des adultes ayant diverses capacités intellectuelles, verbales, physiques et non physiques. Elles aident ces adultes à acquérir la confiance et les compétences nécessaires à l'obtention d'un emploi intéressant », affirme Alison Howard, directrice générale d'ABC Alpha pour la vie Canada. « Cela fait longtemps que les personnes ayant des aptitudes différentes ne reçoivent que peu de services à cet égard, et nous sommes heureux de pouvoir leur fournir du soutien grâce à des ressources adaptées pour les aider à continuer sur le chemin de la réussite. »

En plus des nouveaux cahiers d'activités destinés aux personnes ayant des aptitudes différentes, ABC Alpha pour la vie Canada a récemment lancé une série Commençons dans le cadre du programme FORCES Compétences au travail. La série Commençons comprend 10 cahiers d'activités adaptés pour les apprenants adultes aux niveaux de lecture de 2ᵉ à 4ᵉ année. Jusqu'à présent, 7 des 10 cahiers d'activités ont été publiés, notamment sur la collaboration, la résolution de problèmes et la rédaction.

Le programme FORCES Compétences au travail est présenté avec le soutien de notre partenaire fondateur, la Canada Vie, et est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme compétences pour réussir.

On peut consulter les cahiers d'activités, la leçon vidéo et les cours en ligne du programme FORCES Compétences au travail à forcescompetencesautravail.ca. Les organisations et les milieux de travail peuvent s'inscrire pour accueillir un atelier gratuit et demander des cahiers d'activités et des documents papier.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui soutient l'alphabétisation en outillant les apprenants et apprenantes adultes, en effectuant des activités de sensibilisation et en appuyant des organismes du secteur de l'apprentissage des adultes. Nous élaborons du matériel d'apprentissage de base et appuyons son utilisation, en plus de renforcer la capacité du secteur de l'alphabétisation des adultes en réunissant et en alliant ses intervenants et de plaider en faveur de la mise en œuvre de programmes de promotion de l'alphabétisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous et toutes disposent des compétences et des possibilités nécessaires pour participer pleinement à l'apprentissage, à la vie et au travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation au Canada ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca .

