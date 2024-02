La possibilité de retirer des fonds libres d'impôt en tout temps a préséance sur les REER immobilisés

TORONTO, le 12 févr. 2024 /CNW/ - À l'approche de la date limite du 29 février pour cotiser à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un nouveau sondage de la Banque CIBC révèle que les Canadiens préfèrent le compte d'épargne libre d'impôt (CELI) à d'autres instruments de placement à plus long terme, comme les REER. De plus, la majorité des Canadiens (57 %) indiquent qu'ils se préoccupent davantage de répondre à leurs besoins actuels que d'épargner pour l'avenir.

En raison de la hausse du coût de la vie, des préoccupations liées à la récession et de l'incertitude mondiale, les investisseurs canadiens continuent d'axer leurs stratégies sur l'obtention de rendements prévisibles plutôt que sur une croissance dynamique (42 %).

La plupart des Canadiens (67 %) détiennent un certain type de produit de placement; cependant, parmi les investisseurs qui possèdent à la fois un REER et un CELI, 45 % disent avoir choisi de cotiser davantage à leur CELI. La majorité (53 %) de ces investisseurs conviennent également qu'une cotisation à un CELI était plus adaptée à leur situation financière actuelle, car elle leur permet de retirer leur argent libre d'impôt en tout temps par rapport à un REER immobilisé.

« La préférence pour les liquidités à court terme et les rendements stables semble indiquer que de nombreux Canadiens se concentrent sur leur situation actuelle et moins sur l'accumulation de patrimoine ou la retraite à long terme », a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et placements, Banque CIBC. « La planification des objectifs à court et à long terme peut aider les gens à aller au-delà de leurs besoins immédiats et à imaginer comment ils peuvent vivre aujourd'hui, épargner pour l'avenir et constituer un patrimoine au fil du temps pour soutenir leur retraite. »

Cela est particulièrement important, car les Canadiens s'attendent à prendre leur retraite vers l'âge de 60 ans en moyenne, ce qui est demeuré relativement inchangé depuis plusieurs années. Malgré cela, plus de la moitié des répondants admettent ne pas être en mesure d'épargner ou ne pas savoir s'ils épargnent suffisamment pour la retraite. Un nombre important de répondants (57 %) craint de manquer d'argent à la retraite, tandis qu'un tiers d'entre eux (31 %) affirme avoir repoussé leurs projets à plus tard en raison des pressions inflationnistes et 23 % affirment qu'ils n'ont pas commencé à épargner en vue de la retraite.

Voici quelques autres conclusions du sondage :

Les femmes et les Canadiens âgés de 35 ans et moins n'investissent pas autant que les autres catégories.

L'âge moyen auquel les Canadiens commencent à épargner en vue de la retraite est 29 ans.

43 % des détenteurs de REER ont déjà cotisé pour l'année d'imposition 2023. Ceux qui ont cotisé vont mettre de côté à peu près le même montant que l'an dernier. Le montant moyen déclaré de la contribution pour 2023 est de 5 642 $ 15 % des détenteurs de REER disent qu'ils n'ont pas encore cotisé, mais qu'ils prévoient de le faire avant la date limite.

Un détenteur de REER sur trois ne prévoit pas de cotiser cette année.

Avis

Ces constatations sont tirées d'un sondage en ligne de Maru Public Opinion mené exclusivement pour la Banque CIBC par des experts en échantillonnage et en collecte de données Maru/Blue. Les résultats ont été produits à partir d'une sélection aléatoire de 1 1109 adultes canadiens qui détiennent ou ont géré des placements et qui sont des panélistes de Maru Voice Canada du 31 janvier au 1er février 2024, et ont été pondérés pour être représentatifs de la population adulte canadienne. Un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de plus ou moins 2,3 %, 19 fois sur 20.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, de Marchés des capitaux, et des Services financiers directs, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/ .

SOURCE CIBC

Renseignements: Kira Smylie, Communications et Affaires publiques à la Banque CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]